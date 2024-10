Iván Barbero: “Mario Soriano es un jugador diferencial, un portento físico”

La vuelta de Iván Barbero como principal referencia ofensiva desplazó a Lucas Pérez a la posición de mediapunta y sacó, por segundo partido consecutivo, a Mario Soriano del once, pues el de Monelos ocupa la demarcación predilecta de este último.



“Mario es un jugador diferencial, un portento físico y estamos contentos por tenerlo en el equipo”, comentó el atacante almeriense al ser preguntado por su compañero.



Ambos han coincidido en dos de los tres partidos en los que Barbero fue titular (la victoria contra el Racing de Ferrol y el empate ante el Granada), aunque en sendos choques la posición del ex del Eibar no fue la de enganche.



Idiakez optó en ambos choques por ubicar a Soriano como volante izquierdo y a Mella en posición de carrilero ante los problemas en el lateral izquierdo por la baja de Escudero. Sin embargo, contra el Córdoba se retrasó hasta formar pareja en la medular junto a José Ángel Jurado, para colocar arriba a Bouldini por delante de Lucas Pérez. Con el coruñés yéndose en ocasiones hacia dentro y Yeremay, más cómodo progresando desde fuera hacia posiciones interiores, el Dépor tuvo problemas de espacio y en ocasiones los tres jugadores coincidían en esa zona.

Dos suplencias



Los últimos dos compromisos, contra Burgos y Albacete, Soriano salió desde el banquillo. Aunque los ‘cinco magníficos’ han tenido cabida en varios partidos, con el rol de Lucas más de mediapunta pierde protagonismo, al menos de momento, de inicio.



La llave puede estar en si el jugador herculino vuelve a ejercer como ‘nueve’, algo que no descarta por completo Idiakez: “Tenemos opciones y tengo una plantilla que me da diferentes posibilidades en el inicio o durante los partidos para poder cambiar un poco la dinámica del juego, según lo que vaya ocurriendo en el marcador”.

Y ante la ausencia de Bouldini o cualquier otra eventualidad, Idiakez aludió al amplio fondo de armario con el que cuenta el equipo.“Tenemos jugadores y diferentes opciones... Cristian, Iván, Davo, que están participando menos y nos pueden dar cada uno diferentes cosas y en ese aspecto, tenemos recursos y en función del partido que prevemos, tomaremos las decisiones”, comentó antes del encuentro en el Carlos Belmonte.



Pese a ese ramillete de posibilidades, Barbero está teniendo su incidencia en el Dépor y el atacante quiso agradecer la confianza depositada en sus prestaciones. “Dentro del equipo hay bastante competencia. Estoy agradecido por los minutos y trabajando al máximo”, manifestó.



Barbero es un talismán para el Deportivo. Desde su llegada al club la temporada pasada ha integrado el once inicial en veinte ocasiones, que se han saldado con catorce victorias y seis empates. Él le quitó importancia y apeló al trabajo colectivo: “Son datos, al final todo el mundo que sale en el once quiere dar lo mejor. Creo que puedo mejorar mucho más y darle mucho al equipo, no pienso si cuando juego el equipo gana o no. Es algo positivo pero no por mí, también por el resto de compañeros. Estamos en un camino que empieza muy bonito y estamos en ello”.