Iñigo Vicente, el líder racinguista que no cambió el Cantábrico por jugar con Neymar

Un salario de más de seis millones de euros por tres temporadas y que, sin embargo, no era el mayor atractivo de la oferta. Este último invierno, el Santos vino a por Iñigo Vicente. Y para convencerlo, más allá del dinero, estaba el argumento de jugar al lado de Neymar, en el retorno del histórico futbolista brasileño a su casa para su retiro dorado.

Si a un futbolista de Segunda de 27 años recién cumplidos y que apenas ha disfrutado de 50 minutos en Primera le ofrecen semejante caramelo, la respuesta parece obvia: abrir el navegador y coger el primer avión destino Estado de Sao Paulo. No en el caso de Iñigo Vicente. Porque el futbolista de Derio, después de hablar con un Racing de Santander al que le abonaban su cláusula de seis 'kilos', decidió seguir a orillas del Cantábrico.

No todo en el mundo es el dinero. Y aunque la oportunidad de jugar con Neymar no llegará, quizá lo haga bien pronto la de enfrentarse a los Courtois, Mbappé, Vinicius, Lamine Yamal, Pedri, Kounde, Julián Álvarez, Nico Williams o un Unai Simón con el que compartió 'quinta' en Lezama.

Así, con más certezas que dudas, Iñigo Vicente acabó renovando este enero con el Racing de Santander, previo incremento de su precio de rescisión pero también de sus emolumentos. El vasco se sentía, por fin, líder de un equipo.

Sin oportunidades en su último año en el filial bilbaíno, decidió salir a Miranda en el que fue el enésimo caso de éxito del particular 'Erasmus' en el Ebro. Su buena temporada en Segunda le valió el retorno a Bilbao. Todavía con ficha filial, pero en dinámica del primer equipo. No salió bien. Apenas tres participaciones y la evidencia de que tenía que salir sí o sí del ecosistema 'athlectizale' para buscarse las castañas. Anduva le acogió de nuevo y en Miranda comenzó a volar. Su nivel provocó que un Racing recién ascendido apostase por él. Y desde entonces, su rendimiento no ha parado de crecer.

Para muchos, el de Derio fue el mejor futbolista de la categoría el pasado curso, a pesar de que el cuadro cántabro se quedó a las puertas del play off de ascenso. Esta campaña, en un equipo absolutamente dominador, el '10' verdiblanco sigue dando pasos adelante. Extremo diestro que parte desde la izquierda, pero que acaba haciendo honor a su dorsal para dominar el fútbol ofensivo del equipo. Juega y hace jugar. Sus tres goles y nueve asistencias -muchas en un balón parado que el Racing domina como nadie- no hacen honor a su influencia. Quizá, como tantos talentos, tan solo necesitaba confianza. Tan solo precisaba un lugar en el que ser líder. Iñigo Vicente ya reina en el Cantábrico. Y puede que ese dominio valga más que estar a la sombra de Neymar.