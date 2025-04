MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Manuel Carnota: "Álex Bergantiños es como Dios"

(Transcripción de Israel Zautúa)

El jugador que más me ha marcado, con diferencia, es Álex Bergantiños. Lucas, Valerón, Fran y José Ramón también me encantan, pero de todos me quedo con Álex porque creo que se ha sido muy injusto con él, tanto el Dépor como por parte de la afición o de la prensa. Yo le tengo en un pedestal y para mí es como Dios. Lo que ha hecho ese hombre y lo que le ha tocado sufrir en el Dépor, sin poner una mala cara nunca... Todos los descensos le tocaron a él, se tuvo que ir de su casa, a Gijón, para salir por la puerta grande. Lo que ha hecho por el Dépor es tremendo, tendrían que haberle homenajeado las peñas, el Ayuntamiento, el club, todos.



Nací en Llodio, provincia de Álava, y soy hijo de emigrantes. Toda mi familia es gallega, de Budiño, una aldea del Concello de O Pino, en la zona de Santiago, donde siempre hemos ido de vacaciones. Allí estábamos con mis abuelos, mis tíos, que emigraron, como mis padres. Mi padre se vino a hacer el servicio militar y aquí se quedó. Y ahí empieza la historia.

Manuel, en una de sus visitas a Galicia | Cedida



Mi padre no era de fútbol, pero en 1969 se fundó el Centro Gallego, seis años después de mi nacimiento. Cuando cumplí 15 o 16, me metí en la sociedad y había unos seguidores del Celta y otros del Dépor. La mayoría eran blanquiazules, de la zona de Betanzos, Oda dos Ríos, incluso uno era primo de Paco Buyo, entonces me tiró más por ese lado, pero no soy anti Celta ni anti nada. Los descendientes de gallegos que estamos fuera nos sentimos orgullosos de Galicia y, aunque si jugamos contra el Celta, quiero que le metamos cinco, me alegro de los éxitos de los equipos gallegos.



Con 17 o 18 años empecé a seguir al Dépor en coche cuando jugaba por aquí, tanto en Primera, como en Segunda o en Segunda B. Por desgracia vi al Dépor más en Segunda o en Segunda B, que en Primera, cuando empecé a seguirlo. Lo veíamos por aquí, en Sestao, Eibar, Burgos... Íbamos con el Seat 127 a verlo jugar.

Manuel, junto a amigos apoyando al Deportivo | Cedida



No recuerdo cuál fue el primer partido que vi, pero lo que tengo claro es que fue en Burgos, que nos cayó una nevada impresionante. De hecho, para volver tuvimos que parar en un puerto porque no se podía conducir. Luego fuimos a Sestao, que el Dépor jugaba en Segunda División. Creo que estaban Aspiazu y Liaño, porque de aquel Sestao se fueron varios jugadores al Dépor.



Lógicamente, al ser de Llodio he visto muchas más veces jugar al Dépor fuera que en Riazor. Eso sí, no olvido que todos los veranos íbamos a ver el Teresa Herrera, cuando era el de verdad, que venían el Steaua Bucarest, Dinamo Kiev, Peñarol, Barça, Atlético de Madrid... los grandes equipos. Era una pasada. Vi jugar a Blokhin, Gica Hagi... Decía, madre mía, pero esta gente de dónde ha salido porque me parecían galácticos. Además, como venían con 20 o 30 partidos de liga jugados, barrían al Barça o al Madrid, así que pensaba, fuera tienen que jugar al fútbol lo que no está escrito.

Manuel, durante una prueba de atletismo | Cedida



El mejor momento de mi vida como aficionado, aunque no os lo creáis, no fue la Liga, sino el ascenso con el Murcia en 1991 porque llevábamos tres bofetadas seguidas en las temporadas anteriores. Y de aquellas no veías los partidos por televisión, sino que nos juntábamos en el Centro Gallego y los escuchábamos por la radio. Ese día fue increíble. Y después, el Centenariazo, que lo celebramos por todo lo alto.



El peor, ahora que estamos con que los árbitros nos persiguen, la semifinal de Copa del Rey de 1989 frente al Valladolid, con Soriano Aladrén, que aún duermo con él. Eso es para tirar de vídeo, para que luego te digan que los árbitros pitan lo que ven. Vimos ese partido por la tele y fue para que hubiera sacado cuatro o cinco tarjetas rojas clarísimas. Aquello fue una carnicería. Hubo cuatro o cinco entradas a Fran, a Ramón, que le entrevistaron lesionado en la camilla.



He llorado mucho con el Dépor, no me da vergüenza decirlo, pero no con 18 años, sino con 40 y con 50, porque lo llevo dentro. El que es aficionado lo pasa muy mal, pero como mi Dépor no hay nada, eso lo tengo muy claro. Tanto en afición como en todo. No hay más que ver los años que nos hemos tirado en la basura y cómo hemos estado y respondido.