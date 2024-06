Idiakez: “Ojalá que sea la última vez que estemos en esta categoría”

Imanol Idiakez se mostró satisfecho por la victoria y el título de campeón de Primera Federación del Deportivo y deseando no regresar a la tercera categoría del fútbol español.

Broche a una gran temporada



Para el míster vasco se vio “un partido, otra vez bonito, e interesante”. El preparador reconoció que “el Castellón juega muy bien, con mucha gente por delante de la pelota y te hace defenderte, pero hemos vuelto a hacer un partido espectacular”, admitió el preparador.



Comentó que estaba “contento por los chavales, por la gente y que sea la última vez que estemos en esta categoría, que no volvamos nunca”, deseó el entrenador.

Merecidas vacaciones



A pesar de que el final de curso había sido inmejorable, con récord de imbatibilidad incluido, Idiakez incidió en que estaban con ganas de descansar.



“Acabamos bien, pero estamos con ganas de irnos para casa. Lo celebraron (los jugadores) en el vestuario, pero toca irse para casa y cargar pilas”, matizó.

Eric y Lucas, muy acertados



Aunque el técnico vasco no es muy amigo de personalizar en ningún jugador los triunfos, sí que estuvo de acuerdo en que dos futbolistas firmaron un buen choque: en portería Eric Puerto y en ataque Lucas Pérez. “Muy contento por Eric, hizo un buen partido y Lucas ya sabemos lo que es, un jugador de otra categoría. Ha hecho una temporada brutal”, apostilló.

Alabó el juego del conjunto orellut



Idiakez valoró la propuesta atrevida del Castellón, que en ciertos momentos metió al Depor atrás, aunque cree que supo aguantar.



“El Castellón ha hecho un temporada espectacular, temporada de campeón. Le castigamos con toda la gente que meten por detrás de la pelota”, relató Idiakez, recordando que “ellos vinieron en alguna ocasión a rematar el mediocentro y el central. Te someten por por momentos, pero supimos defender bien”, indicó el preparador.

Con calma sobre el futuro



Idiakez no quiso más allá sobre el futuro y apeló a la calma de cara a empezar a construir el Deportivo del futuro, que será de nuevo en Segunda división.



“Poco a poco, no tenemos prisa. Hay una buena base, ahora descansar y el club seguirá en marcha”, matizó el entrenador del cuadro herculino.



Para Idiakez no hay que precipitarse y pidió saborear lo conseguido ante un adversario que les puso en dificultades. “Las cosas en la vida son paso a paso. Hemos terminado, ganamos la copa ante un rival buenísimo y estamos contentos con la temporada. Nosotros (en referencia a jugadores y cuerpo técnico) a descansar y el club sigue en marcha”, subrayó.

Balance de un curso de altibajos



Al ser preguntado de cómo se sentía a nivel personal reconoció que había sido un curso a nivel emocional de muchos vaivenes.



“Estoy bajándome de la montaña y yéndome a la playa. Una temporada de emociones, lo hemos vivido todo, la cara y la cruz del fútbol. Estoy contento por los jugadores, el staff, por la gente. El Depor volvió a un lugar de donde nunca se tenía que haber ido”, admitió el míster en la sala de prensa de Castalia.

Aviso de cara a la próxima campaña



Para él, la campaña ha sido difícil y apeló a tener calma y humildad pensando en le regreso a Segunda, donde se ha vuelto a demostrar, como se vio en la última jornada, que es una campaña muy competitiva: “No recuerdo una temporada fácil en el fútbol profesional, si la recuerdas me la cuentas, y en el Depor nada es fácil, porque el Depor volverá a estar en una categoría que no es la suya. Hay que trabajar para que no siga así, pero con los pies en el suelo. Los procesos hay que seguirlos, hemos encontrado el resultado, encontramos la flor en esa semilla, pero los pies en el suelo, calma y humildad. Repasad la Segunda división y la de candidatos que habrá (el año que viene) para todo”.