Idiakez, un hombre de ideas fijas

El despido de Imanol Idiakez pone fin a una relación de altos y bajos con la dirección deportiva, que intentó mejorar la plantilla y que consiguió el ascenso a Segunda, pero que no está teniendo el rendimiento esperado. Ambas partes intentaron coexistir, pero tras los resultados y la pérdida de confianza se rompió todo. Todo eso, a pesar de que la afición nunca clamó contra el entrenador que los sacó del infierno de la Primera Federación.



En concreto, hubo once llegadas (Helton Leite, Rafa Obrador, Sergio Escudero, Álex Petxarromán, Nuke Mfulu, Charlie Patiño, Mario Soriano, Juan Carlos Gauto, Luis Chacón, Moha Bouldini y Cristian Herrera) que buscaron dar un salto cualitativo a la plantilla, pero no todos convencieron a Idiakez. De hecho, Chacón no debutó ya que se marchó antes de empezar la temporada al no tener sitio. Solo Soriano, Helton y Obrador contaron con la confianza del técnico.



Ellos fueron los que más minutos disputaron. Entre los tres acumulan 2.271 sobre el verde, pero a pesar de eso no fueron los que mejor rendimiento tuvieron. En ese sentido, destaca Herrera que anotó un gol y repartió un asistencia en apenas 199 minutos.



Precisamente, el delantero llegó junto a Bouldini después de que el vasco comentara antes del cierre de mercado que hacía falta reforzar la delantera para poder competir. De hecho, mostró su descontento no agotando los cambios en el ante el Oviedo y reclamando fichajes en la parcela ofensiva.



“Arriba sí que nos haría falta algo, algo en la punta, en la banda, jugadores buenos a poder ser y que puedan ayudar cerca del gol, que siempre es lo más difícil y lo más caro”, dijo.



Además, también destacó la polivalencia de la plantilla, dejando claro que las otras incorporaciones realizadas no eran de su agrado.



La dirección deportiva atendió a su petición de incorporar a algún delantero más, pero no le gustó la forma en la que el vasco lo reclamó. Eso terminó por romper una relación que se dañó hace casi un año, después de un ultimátum cuando el equipo se encontraba en descenso a Segunda Federación.



Tras sus peticiones llegaron Herrera y Bouldini para reforzar la parcela ofensiva, pero el entrenador blanquiazul no cambió su forma de gestionar las incorporaciones que ya estaban en el equipo. De hecho, Gauto y Patiño apenas sumaron 64 minutos entre los dos. Una cifra que aumentó la semana pasada gracias a la titularidad del jugador británico en el Ciutat de València.



Ellos no consiguieron ganarse la confianza del técnico, al contrario que Helton, Bouldini, Herrera, Mfulu y Obrador que fueron adquiriendo mayor protagonismo con el paso de las jornadas. De igual manera que Escudero después de recuperarse de la lesión que sufrió durante la pretemporada.



Otro caso especial fue el de Petxarromán, que empezó como titular pero perdió peso en el equipo debido a que su rendimiento no fue bueno. Aún así, el vasco tiró de él cuando lo consideró preciso para dar descanso a Ximo Navarro.



Sin embargo, eso era lo que quería la dirección deportiva. Que las incorporaciones tuviesen un mayor protagonismo en lugar de los hombres del año pasado. No obstante, la mayor participación de los refuerzos no ayudaron a mejorar los resultados por lo que tomaron la decisión de prescindir de un Idiakez que había sacado al equipo de una situación similar hace menos de un año.