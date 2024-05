Idiakez: "Me gustaría que los dos (Eric y Alberto) tuvieran minutos"

El entrenador Imanol Idiakez, tras lograr el pasado domingo el ascenso a Segunda División con el Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo a dos días de visitar a la Real Sociedad B para valorar el éxito conseguido recientemente y analizar las siguientes motivaciones del equipo, aunque no quiso hablar del tira y afloja protagonizado durante los últimos días por el Deportivo y el Concello de A Coruña con motivo del convenio de Riazor.

Semana atípica con la celebración por el ascenso: "Tocaba celebrarlo. Todos hemos estado esperando eso. Cuatro años. Estamos muy contentos. El miércoles vinimos algunos a entrenar y hoy ya hemos estado todos. Hay que ponerse serios de nuevo".

¿Cómo se afrontar el partido ante la Real B con el objetivo ya cumplido?: "Con objetivos también. Te rehaces un poco, hoy ya hemos entrenado todos y nos ponemos serios. Más allá de cumplir el objetivo, hay que seguir compitiendo y seguir defendiendo la camiseta".

¿Qué piensas de que Germán siguiera jugando con el radio roto?: "Es increíble lo que es la adrenalina y el compromiso. Con el radio roto, que pueda hacer esa parada... Eso habla del porqué hemos conseguido el objetivo".

¿Jugará Eric o Alberto en estos últimos partidos?: "No me ha dado tiempo a pararme a pensar en eso. Me gustaría que los dos tuvieran minutos. Tenemos cuatro partidos por delante y entre hoy y mañana decidiré lo que vamos a hacer. Por encima de todo, quiero que el equipo siga compitiendo".

Dar oportunidades a los menos habituales y la 'final' por el título ante el Castellón: "Tenemos que seguir siendo nosotros. Hemos construido una forma de comportarnos y nuestra seña de identidad es darlo todo cada día. Es la forma que entendemos de vivir esta profesión. La posibilidad de pelear contra el Castellón por el título de la categoría tiene su aliciente y también que algunos jugadores con menos minutos demuestren su calidad".

¿Seguir invicto en la segunda vuelta también es un aliciente?: "Sí, todo lo que sea motivación y buscar motivos para darlo todo, es una razón. Llevamos una vuelta sin perder y queremos seguir esa línea".

Estado de Mella y Hugo Rama: "Ya sabíamos que lo de Hugo era una lesión para unas cuantas semanas y los compañeros quisimos darle ánimo (en referencia a la camiseta con el lema 'Forza Hugo'). David lleva semanas con molestias en un tobillo y es verdad que vas forzando pero ahora entendemos que no queremos correr ningún tipo de riesgo. Vamos a ver mañana. Del resto, sólo la sanción de Lucas".

¿Qué piensas del tira y afloja entre el club y el Concello?: "No me incumbe. Bastante tengo con entrenar y con lo mío".