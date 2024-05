Richi: “Lucas me dijo: ‘Me hiciste llorar’”

Cuatro segundos de vídeo, tres gestos con la mano y dos golpecitos en el pecho. Suficiente para construir un momento icónico que sigue vigente como resumen perfecto del sentir del deportivismo en una última década repleta de decepciones. Ricardo Andrés López Rodríguez ‘Richi’ (A Coruña, 1991) es una de las caras más conocidas para la afición blanquiazul, aunque nunca ha pisado el césped de Riazor para defender la camiseta del Depor. Él es el protagonista del video en el que, justo después de consumarse el último descenso de Primera División en la temporada 2017-18, realiza de forma improvisada un alegato deportivista a las cámaras de Movistar. Sólo necesita el movimiento de sus manos para demostrar que, a pesar del mazazo sufrido, su fidelidad al Depor seguirá intacta “en Primera, en Segunda y en Tercera”.



Aficionado blanquiazul “desde bebé”, Richi volvió a hacerse viral el pasado domingo porque Lucas Pérez, el autor del gol del ascenso ante el Barça Atlètic, tuvo la capacidad de recordar el video en cuestión ante una veintena de periodistas a pesar de la euforia imperante en el estadio de Riazor. “Es un icono. Quiero darle las gracias por rememorar el video y mencionarme otra vez. Es increíble. No tengo redes ni Movistar Plus y cuando me lo empezaron a pasar todos los colegas… Es que es un crack. Tenía quince periodistas delante y se acordó de que pasó justo en aquella grada y de todo. Sólo le faltó decir mi nombre. Es muy crack”, afirma Richi López, que fue de nuevo protagonista de una pieza de 'El Día Después' por petición de Lucas Pérez.

Pero Richi ya contaba con un bonito recuerdo personal de Lucas antes de las declaraciones del pasado domingo. “Coincidí con él este año al salir del estadio. Yo iba con mi pareja y mis amigos en Juana de Vega y él me paró y me dijo: ‘Me hiciste llorar, te lo digo en serio’”, relata Richi, que aprovechó para pedirle al ‘7’ un favor para sorprender a su padre, forofo del Depor: “Estuvimos charlando diez minutos y le acabé pidiendo hacer un video para mi padre porque sabía que le iba a hacer mucha ilusión. Y él le repitió a mi padre: ‘Tu hijo me hizo llorar’”.



Lucas y Richi son el espejo de una generación que creció con los éxitos del Deportivo y ha demostrado su lealtad al club con el paso de los años a pesar de las penurias sufridas. Por ese motivo, Richi admite que se le pone “la piel de gallina” al tratar de imaginar qué es lo que puede llegar a sentir el capitán blanquiazul. “Lucas habló de lo que él podría haberle quitado al Depor (en referencia al descenso de 2018), aunque yo no pienso así. Es fútbol. En la vida a veces se gana y a veces se pierde y pienso que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Ser de los que están arriba es muy fácil y además después no valoras las alegrías. Me pongo en la piel de un niño de Monelos, de la ciudad, y poder marcar el gol que devuelve a su Deportivo al fútbol profesional... Se me pone la piel de gallina”, destaca.

De bisabuelo a ahijada

Empadronado en Mera (Oleiros), sus padres siguen teniendo un piso en la calle Historiador Vedia, junto a la redacción de dxt campeón, y su colegio fue el Fogar de Santa Margarida. Richi reconoce que nunca se planteó apoyar a otro equipo. “Fui al colegio a 500 metros del estadio, lo mamé desde pequeño. El abuelo de mi mamá venía desde Muros a ver el Depor… A ver, un chico de Coruña, ¿de qué equipo va a ser? Siempre es la mejor opción ser del Depor, independientemente de la categoría en la que esté. Qué te voy a decir yo”, dice entre risas.

"Yo veía a mi ahijada el domingo en el estadio y flipaba



Richi es ingeniero agrónomo y también ha vivido en Lugo, donde cursó sus estudios, y en Ourense. Tampoco allí se difuminó su pasión por el club herculino y ahora disfruta de Riazor y del Deportivo junto a su ahijada, como hizo el pasado domingo. “Ahora voy al fútbol, ya más tranquilo, con mi ahijada, que ya hizo diez años. Ya le inculqué el Depor desde bebecita. La hice socia desde hace años. A esa generación que le ha tocado vivir sólo lo feo, supongo que esta primera alegría por el Depor no se le olvidará nunca. Yo la veía en el estadio y flipaba”, comenta Richi, que desvela que vivió el ascenso con una mezcla entre alivio y felicidad, sobre todo por los aficionados que siguen al Depor siendo de otras localidades y por los jóvenes seguidores que por fin pudieron celebrar algo: “Mi bisabuelo venía desde Muros, a mi lado en el estadio hay gente que viene desde Verín, de Ourense… Y me alegro mogollón por gente como mi ahijada, que es muy del Deportivo y que no había vivido una sola alegría. El Depor solo le había dado disgustos. Yo la veía el domingo y no tengo palabras. Eso no se paga con dinero”.

Richi renunció a un Palco VIP por estar con su gente

Después de que su video se hiciese viral por primera vez en 2018, Richi atendió la llamada del Deportivo para colaborar en la campaña de abonados de la siguiente temporada (2018-19) y también en la presentación del portero Dani Giménez en el Playa Club.



El protagonista de “en Primera, en Segunda y en Tercera” recuerda aquella experiencia con cariño y reconoce que el club le regaló el abono de la campaña 2018-19, aunque resta importancia al hecho de que renunció a un lugar en un Palco VIP por estar con su gente en Pabellón, la grada donde fue grabado en 2018.

"Yo dije: ‘No, no, no. Mi sitio de siempre con mi gente de siempre’



“Todos se portaron muy bien conmigo. De hecho, yo no quería cobrar nada porque iba encantado igualmente. Al acabar de grabar nos regalaron la camiseta de Las Letras Gallegas, que aún no había salido al mercado, y me comentaron que me iban a regalar el abono para la próxima temporada. Vacilando un poco les dije de broma: ‘Pues un Palco VIP no estaría mal’. Me dijeron: ‘Donde tú quieras. Desde el club nos dicen que tienes el abono que quieras para el año que viene’. Y dije: ‘No, no, no. Mi sitio de siempre con mi gente de siempre’. Y así fue. Me lo regalaron”, asegura Richi.

Bromas por ser “gafe”

El ascenso del Deportivo también alivia de alguna forma a Richi, cuyos amigos siempre le recuerdan que fue un poco “gafe” por ‘vaticinar’ el descenso a la tercera categoría del fútbol español antes de que finalmente ocurriese en 2020. “Mis colegas me quemaban porque me decían ‘si llegas a decir cuarta, desaparece el club. Menos mal que paraste en tercera’ (ríe). Ojalá que ahora se dé la vuelta al video y sea 3, 2, 1 cuanto antes”.



"Mis colegas me decían ‘si llegas a decir cuarta, desaparece el club’

A pesar de este deseo, Richi prefiere mantener la cautela y no perder la cabeza yendo a por el ascenso a Primera con todo en la próxima campaña. “Es importante que se hagan las cosas bien en el club, como este último año, contando con gente de la casa. Es muy importante que esos chavales vivan el club y lo mamen. Porque tú vas por ahí y en otras muchas ciudades van con camisetas de otros muchos equipos pero aquí solo hay camisetas del Depor. Y el que más antigua la tiene, más orgulloso está. El Depor ha contado con la cantera y a ver si la cantera cuenta con nosotros. Los Mella, Rubén, Yeremay, Kevin… Tenemos medio equipo de la cantera. Si aportan y suman, casi es preferible estar un par de años en Segunda, aunque cuantos menos, mejor, que dejarse llevar por la euforia de subir ya, volverla a liar y acabar descendiendo o estar en Segunda 20 años”, concluye Richi, que sólo desea volver a hacerse viral por otro ascenso y no por regresar a ‘Tercera’.