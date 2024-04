Idiakez: "Estamos preparados para llegar a la última jornada jugándonos algo"

Imanol Idiakez, entrenador del Deportivo, compareció en rueda de prensa de Abegondo para analizar la actualidad del club blanquiazul, que sigue líder y el domingo recibe la visita de Unionistas en Riazor (17.00 horas). Además, el técnico habló sobre el estado de forma de Lucas Pérez y otros futbolistas blanquiazules.

Estado de Lucas: "Ahí va, avanzando. Va un poco mejor pero con muchas dudas de cara al fin de semana. Todavía queda mañana, pero no soy muy optimista. Tiene una molestia en la rodilla que está dando un poco de lata. Igual llegamos un poco justos y hay que esperar un poco más".

Oportunidad de nuevo para Hugo Rama: "No hay más que ver cómo trabaja la gente que está apareciendo menos, por desgracía para mí porque tengo una gran competencia en la plantilla. No es ninguna sorpresa. Están preparados. Se ha visto en el momento que le ha tocado salir, el rendimiento que ha tenido Hugo y también otros".

Partido ante Unionistas en Riazor: "Será un partido muy igualado. La palabra competir define muy bien a Unionistas. Compite de maravilla, deja poco, tiene buen balón parado, si tiene que jugar, juega, si tiene que contraatacar, contraataca. Tiene una plantilla bien confeccionada y está bien trabajado. Además, va a venir en buena dinámica. Será un partido muy igualado. Estoy convencido de que nuestra gente, nuestro número 12, puede hacer la diferencia".

Jugar antes que el Barça Atlètic, principal perseguidor: "Estamos centrados en nosotros. Es inevitable que el otro día, con el 2-0 de Osasuna, todos estábamos mirando, pero luego al portero le pasa lo que le pasa. Es fútbol pero no podemos perder tiempo en pensar en los demás. Tenemos que tener los cinco sentidos ahí. Además, el rival de esta semana nos obliga a no despistarnos".

Sanción al Sestao y aficionados del Depor perjudicados: "Lo vivo con pena por nuestra gente. Estamos disfrutando cada salida con la cantidad de gente que viene. Y no sólo la cantidad, sino la calidad, con cómo animan y nos hacen sentirnos como en casa. Además, es una salida a un campo emblemático y con una afición muy pasional. Habría sido un buen espectáculo, pero hay que acatarlo aunque con pena".

¿Es mejor el calendario del Depor que el de los rivales?: "Decimos cosas que no tienen valor. Los calendarios a estas alturas no son fáciles para nadie. Si me dices a falta de dos partidos, si hay equipos que no se juegan nada... Pero a estas alturas, valorar la dificultad de un partido es muy difícil".

¿Crees que va a haber que mantener este ritmo de puntuación?: "Estoy preparado para que el ritmo sea este y que lleguemos a la última jornada jugándonos algo. Estoy preparado. Es lo normal. Vamos a prepararnos para ello y si pasa lo contrario, pues ya lo celebraremos. Estoy preparadísimo y el equipo también lo está. Eso nos da tranquilidad. Entendemos que es el mejor camino. No tengo una bola de cristal para saber lo que pasará (ríe). Si la tuviera, estaría en Miami o en una isla tomando el sol. Pero estamos preparados para llegar a la última jornada jugándonos algo y además en Riazor, estaremos tranquilos, pero no hay nada más que Unionistas el domingo".

Unionistas, rival complicado: "Es un rival que todos sus partidos son igualados, difíciles, de pocas ocasiones, conceden poco... Es un rival con una plantilla bien confeccionada en un club bonito, que hace bien las cosas. Van a venir con esa ilusión de mirar para arriba y van a venir con afición. Estamos preparados. Somos conscientes de lo que nos vamos a encontrar".

Estado de Mella. ¿Es la única duda del once? ¿Él o Davo?: "Está bien. La semana pasada venía de la selección y en la víspera del partido acabó con una molestia y era un riesgo muy alto pero ahora está bien. Sobre las dudas, el entrenador siempre tiene dudas y más los viernes en rueda de prensa (ríe)".