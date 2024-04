Lucas mantiene la duda y dos deportivistas se retiran del entrenamiento antes de tiempo

La presencia de Lucas Pérez en la convocatoria del Deportivo de cara al partido del sábado en Riazor (17.00 horas) ante Unionistas sigue siendo una incógnita. El delantero coruñés volvió a ejercitarse al margen del grupo en el entrenamiento en Abegondo, aunque mantiene el avance en su proceso de recuperación de unas molestias en la rodilla con trabajo personalizado junto al readaptador Nando Rodríguez.

El ‘7’ saltó al césped con el resto de sus compañeros pero comenzó a hacer carrera continua en solitario. Posteriormente, alternó ejercicios de movilidad con y sin balón, conducciones y pases con el esférico. Tras media hora de entrenamiento, Lucas se sentó en el banquillo después de hablar brevemente con el doctor Alejandro Mejuto hasta que a las 11.45 se retiró al gimnasio.

El capitán blanquiazul está a punto de completar su tercera semana consecutiva de entrenamientos al margen del resto de sus compañeros y si finalmente no entra en la convocatoria se perdería su tercer partido seguido de liga tras ser baja ante el Rayo Majadahonda y el Cornellà. No obstante, su participación no está ni mucho menos descartada.

El entrenamiento de mañana sábado será clave para determinar si Lucas puede reaparecer en la lista de Imanol Idiakez, que cuenta con el resto de la plantilla disponible para el duelo ante Unionistas de Salamanca.

Por otro lado, Jaime Sánchez y José Ángel también se retiraron a las instalaciones interiores del club antes del término del entrenamiento, aunque ninguno de ellos presentaba muestras evidentes de lesión. Además, Pablo Martínez abandonó momentáneamente el campo de entrenamiento pero el central hispano francés regresó poco después para incorporarse a la sesión de trabajo.

Por último, el centrocampista Rubén López fue el jugador con ficha del Fabril que se ejercitó con el primer equipo, como ya viene siendo habitual.