Idiakez: “Le doy mucho mérito a la victoria y al trabajo de los chavales”

El entrenador del Deportivo, Imanol Idiakez, declaró estar satisfecho por el triunfo del equipo ante el Castellón, de mérito, teniendo en cuenta las bajas con las que contaban los blanquiazules.



“Le doy mérito (a la victoria), muy complicada. Ellos han venido prácticamente con el once, se pusieron por delante. Y nosotros, después de haber fallado el penalti, con el cansancio acumulado, el haber remontado le doy mucho mérito al trabajo de los chavales”, declaró en sala de prensa.



Al ser preguntado por el abrazo a Pablo Martínez tras su sustitución y su posible salida del club, con la afición fritando “Pablo, quédate”, dijo que no creía que se fuese a ir.



Sobre el rival, ensalzó su forma atrevida de jugar. “Es un equipo bonito de ver, con buen pie, mete gente por delante de la pelota y hay que quitársela- Pero te deja metros y te da posibilidades. Ha sido un partido de tú a tú, ocasiones nuestras y de ellos también. Cuando dos equipos quieren atacar hay situaciones, hemos tenido momentos mejores o peores, pero en la situación en la que estábamos hemos hecho un buen partido”, comentó.



Duelo igualado



Asimismo, cree que el choque de vuelta estará igualado, porque la renta es corta y por lo visto sobre el verde. “Va a estar igualado. En el descanso les dijimos que era un gol, que quedaban tres partes y van a pasar muchas cosas. Somos dos equipos que jugamos a que pasen cosas y a estas alturas, con el cansancio y las situaciones que tenemos, será un partido que a ver si somos capaces de mantener esta ventaja, pero en la vuelta creo que también habrá goles”, vaticinó el preparador.



Confirmó que tanto Lucas Pérez como Diego Villares irán con la selección gallega, pero espera contar con ambos para la vuelta de la Final de Campeones en Castalia. “Van con la selección el viernes y vamos a ver si va todo bien, si disfrutan de la selección y el domingo están en Castellón con nosotros”, aclaró.



No obstante, no espera recuperar muchos efectivos para el choque de vuelta: “A lo mejor hay alguna opción para Berto, el resto… Balenziaga ahí va a andar, pero poca cosa. Pero se ve que tenemos y que la gente da la cara siempre, tiene mérito”. Al ser preguntado por el cadete Pablo García, convocado ayer dijo que “tiene una pinta estupenda y no teníamos defensas. Queremos ir viéndolo, pero es muy joven para que hablemos de él".