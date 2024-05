Pablo Martínez desea seguir jugando en el Depor

Pablo Martínez, quien finaliza su contrato con el Deportivo el próximo 30 de junio, afirmó que los gestos que dedicó a la afición cuando le cambió Idiakez no significaron que no vaya a renovar con el club, ya que su deseo es continuar.



“Despedida, no. Despedida de esta temporada. Era el último partido en casa, lo festejé con un gol y una victoria, entonces estoy muy contento, pero despedida no. Estaba disfrutando de los cánticos de la afición, es de locos. Que todo el mundo cante que te quedes, es maravilloso. Pero despedida no, ya veremos”, manifestó el central francés en la zona mixta, a la vez que dejó claro que no quiere abandonar la capital herculina.



“Estamos hablando con el club, va avanzando como queremos los dos, veremos si en esos días se concreta, pero yo estoy enamorado del club y de la ciudad y si te quieres quedar en un lugar, para qué moverse”, afirmó el zaguero galo.



Sobre el duelo con el Castellón, dijo: “Lo más difícil es la semana que llevamos, de fiestón. Cuando consigues el objetivo, es difícil meterse en el fútbol otra vez. Difícil empezar, con todo el agua que bebí esta semana. La segunda parte, mejor”, bromeó.



Agradeció regresar a Castalia, donde la pasada campaña les eliminó el Castellón en la semifinal del playoff, pero sin jugarse nada.



“Hemos visto el vídeo de cómo jugaban y ver este campo, estaba muy mal, pero este año voy a ir allí sin presión, a disfrutar sólo”, reconoció.



Es el último partido de la temporada, queremos jugarlo todos, yo el primero, con el objetivo que está hecho y estamos tranquilitos y después, a irse de vacaciones", sentenció el defensa francés.