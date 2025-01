Mario Nájera: "Gilsanz es un entrenador muy bueno; veo al Dépor con más confianza”

Una de las sensaciones de la presente edición de la Copa del Rey es la UD Logroñés. El equipo riojano, que compite en Segunda RFEF, se cargó en primera ronda al Eibar, de Segunda División, en la siguiente eliminatoria tumbó al Girona, que disputa la Champions League 2024-25, y sueña con deshacerse, este sábado, del actual campeón de la competición, el Athletic Club. Uno de los futbolistas del equipo riojano es Mario Nájera (Logroño, 2003), cedido por el Deportivo.

Habrá lleno en Las Gaunas, con más de 15.000 personas.

Va a ser una locura. Bilbao está cerca y en La Rioja hay mucha afición del Athletic, se va a juntar un ambiente muy bueno.

¿Ha visto el estadio lleno alguna vez?

Me acuerdo de verlo lleno en un partido de la selección española, cuando era pequeño. Y el año pasado, yo no estaba aquí, pero se llenó en el playoff de ascenso a Primera RFEF, que al final no se consiguió.

Usted ya jugó ante 20.000 personas en Riazor con el Dépor juvenil en la Youth League.

Es algo parecido. Aún recuerdo muy bien la Youth League, que fueron tres partidos muy bonitos en Riazor. El de la remontada con el Pogoń, el del Maccabi y después ya el cruce con el Dinamo de Kiev fue increíble también.

Ante el Athletic, Las Gaunas va a ser una locura; vamos con todo, no le tenemos miedo

Menuda Copa llevan.

Ya desde el partido del Eibar no nos lo creíamos. Fue un partidazo, el equipo supo sufrir muchísimo y nos llevamos el triunfo en una jugada a balón parado en la prórroga. El del Girona, más de lo mismo. Encima, contra un Champions, así que dijimos, esto es imposible. Más, cuando se lesionó el portero, no teníamos cambios y estábamos con uno menos, pero se nos apareció la Virgen y también gracias al esfuerzo de todos, tuvimos nuestra noche y acabó de esa manera.

Fue una historia de película. Se lesionó Royo, se puso de portero Pol Arnau, que es lateral derecho e hijo del exguardameta del Barça Francesc Arnau, y detuvo un lanzamiento en la tanda de penaltis.

Exacto, parecía una película hecha adrede, todo era perfecto, todo cuadraba, estaba ahí Pol Arnau, que parecía que se había reencarnado en su padre. Una maravilla.

¿Cómo han vivido los días previos al duelo con el Athletic?

La gente está muy entusiasmada, quiere información de la plantilla, de quién va a jugar, porque queremos ganar, y el equipo está muy ilusionado y esto va a ser bueno para afrontar el partido. El rival es muy bueno, el actual campeón de Copa, pero vamos con todo, no le tenemos miedo.

Frente al Girona parecía que Pol Arnau se había reencarnado en su padre

¿Hay algún futbolista del Athletic al que le haría especial ilusión enfrentarse?

Son todos muy grandes jugadores, pero sí tengo especial ilusión de que juegue De Marcos porque es de aquí cerquita, de Laguardia, y tengo una foto de pequeño con él porque estuve en el centro de tecnificación del Athletic, así que me haría ilusión.

Jugó 8 minutos frente al Eibar y 74 ante el Girona. Estará deseando tener minutos también contra el cuadro bilbaíno.

Va a ser un día para aportar el máximo y todo lo que hagamos va a ser importante. Si juego, saldré a dar lo máximo y a buscar la victoria.

¿Algún excompañero del Dépor ha hablado con usted de cara al partido de Copa?

Alguno me ha preguntado qué tal. Ya estar aquí es algo increíble y va a ser un partido muy bonito y vamos a ir con todo. Me han escrito Álex Alfaro, Tim Caroutas y Rubén Vilela, con los que tengo más contacto.

¿Es el partido más importante de su carrera?

Actualmente se podría ver así, pero el partido más importante de mi carrera es el que voy a jugar el fin de semana que viene, que es el que nos va a hacer pelear en la liga por el ascenso. El de Copa es un encuentro muy bonito, pero el foco está puesto en la liga. Hay que jugar este partido con ilusión, intentar ganarlo, pero luego centrarse en la liga.

¿Cómo lleva la vuelta a casa tras cinco años en A Coruña?

Siempre sienta bien volver a casa. Me está costando jugar y encontrar minutos, pero lo estoy llevando de la mejor manera, trabajando y sé que la oportunidad va a estar ahí, así que intentando ganármela y poco a poco llegará la recompensa, que espero que sea cuanto antes.

Es cierto que con el entrenador Miguel Flaño desapareció de la rotación desde la cuarta jornada, pero desde la llegada de Sergio Rodríguez al banquillo, ha vuelto a contar con minutos.

Con Flaño estuve más ausente, pero igual Sergio ve cosas diferentes y cuenta más conmigo. Yo quiero aportar lo máximo cada minuto que juegue.

¿De qué está jugando allí?

Normalmente me estaban poniendo de extremo izquierdo, ya que dentro hay buenos jugadores y por la izquierda también lo sé hacer bien. Ahora, con la lesión de Lupu, que le queda poquito, estaba jugando en punta de falso ‘9’, como el día del Girona.

¿Qué tal en esa demarcación?

Me gusta esa posición, estar ahí cerca en contacto con el gol. De falso ‘9’ me muevo bien, tengo buenos compañeros que me hacen llegar el balón muy bien y muy contento. Creo que me estoy adaptando bastante bien.

Quería dar un paso más en cuanto a vestuario, conocer otro ámbito, otro tipo de objetivo

¿Sentía que necesitaba salir cedido?

Venía unos cuantos años de estar en la cantera del Dépor con gente de mi edad y quería dar un paso más en cuanto a vestuario, conocer otro ámbito, otro tipo de objetivo y me ha venido bien el cambio. Estoy aprendiendo muchas cosas, a pesar de no estar jugando. Tengo que aprovechar lo que queda de año y ya en verano se verá.

¿Qué es lo que más está aprendiendo?

Que en el fútbol lo importante no son los errores que cometes, sino cómo los gestionas. Si los gestionas rápido y bien, te adaptarás mejor a la siguiente jugada y estarás más conectado.

¿Sigue mucho al Dépor?

Sí, veo muchos partidos y estoy muy contento de ver que va para arriba, y más con Gilsanz, que ha sido mi entrenador durante muchos años.

Le veo satisfecho.

Sí. Creo que el equipo tiene muy buenos jugadores, la pegada arriba es increíble y eso se nota. Al principio, igual no se les veía tan bien adaptados a la categoría, pero ahora, con la llegada de Gilsanz, el equipo ha mejorado un poco y se les ve muy bien. A ver si van más para arriba.

¿En qué han mejorado más con Gilsanz?

Igual les veo con más confianza, que en una categoría como esa es muy importante para tomar decisiones, sobre todo.

Se le nota feliz con el ascenso del técnico betanceiro al primer equipo.

Gilsanz es un entrenador muy bueno, con él he aprendido mucho y, sobre todo, su base es el trabajo constante y, gracias a eso, los resultados llegan. Ya se vio el año de la Copa de Campeones, el ascenso del Fabril, el año pasado también... Lo está haciendo muy bien.

Hay Dépor para años, hay muy buen nivel en los jugadores jóvenes

Yeremay y Mella han irrumpido muy fuerte en Segunda.

Son increíbles, la verticalidad que tienen es clave, que es algo que pocos jugadores tienen, se han adaptado súper bien y no sé dónde está su límite, pero que lo aprovechen lo máximo posible porque van a ir para arriba, está claro.



Barcia también ha ofrecido un rendimiento muy bueno.

Me alegro mucho por Barcia porque siempre me he llevado muy bien con él, siempre he sabido el jugador que era, un central con mucha calidad, muy contundente, muy fuerte y que va muy bien a las disputas. La verdad es que ha hecho unos partidazos.

Entre ellos tres y los jóvenes que están cedidos, el cuadro coruñés tiene un gran futuro por delante.

Hay Dépor para años, hay muy buen nivel. Los que están cedidos, Diego, Rubén, Martín también... Son jugadores muy buenos, que están aprendiendo, como yo este año. El año que viene volverán, o igual antes, y aportarán todo lo que puedan.

Yeremay y Mella son increíbles, no sé dónde está su límite, pero van a ir para arriba



¿Por qué peleará el Dépor en la segunda vuelta?

Le veo peleando por la permanencia, no tan justo como hasta ahora, pero al final es un primer año que llegas con casi todo el equipo de Primera RFEF y suele costar, pero les veo en mitad de la tabla para arriba, tranquilos, y si siguen para delante, el playoff estaría bonito. Hay buenos jugadores y es posible.

¿Qué le pide a 2025?

Ganar al Athletic, que es lo que más deseo ahora mismo. Y más allá, que el club de aquí de mi casa, de Logroño, ascienda, que se lo merece, y que todo me vaya bien, las lesiones me respeten y que el Dépor y el Fabril tiren para arriba. Estaría genial todo eso.