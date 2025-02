Pablo Vázquez: "Se ve que el balón toca mi brazo, pero luego cortan un centro que va al punto de penalti"

Pablo Vázquez fue uno de los protagonistas del Deportivo - Huesca del pasado domingo en Riazor. El central marcó un gol que pudo cambiar el encuentro, pero Arcediano Monescillo y el VAR tenían otros planes. El jugador blanquiazul habla de la jugada polémica y de cómo ve al equipo tras dos partidos que han reducido la ventaja con el descenso:

Gol anulado: "Mi sensación es que me da en el hombro. Cuando veo las imágenes y veo el balón sobre mi brazo, la esfera se ve que toca en el brazo. El árbitro lo ve así y ya está. Luego vi mano en el área contraria... estamos en esas. Creo que es un aspecto bastante difícil las manos en las áreas. Cada mano es distinta y cada una se debe interpretar de una manera. Nadie le quiere dar con la mano, nadie quiere cometer penalti... pero lo que está claro es que corta un centro que iba al punto de penalti. Creo que esas manos se deben pitar".

Balón parado: "Estoy teniendo algo más de dificultades. También es verdad que el nivel de la categoría aumenta y eso conlleva que se defienda mejor el balón parado, que haya menos errores... Y luego está lo de Lucas Pérez. La ponía donde quería y yo ya sabía a dónde iba a ir... cuesta todo un poco y me está costando un poco más. El otro día rematé tres, vamos a intentar seguir".

Objetivo: "Creo que el objetivo era a principio de temporada y el que teníamos en mente era salvarnos. Quien se saliera de ahí era demasiado aventurero. Veo al equipo bien. Salvo el ratito en Elda, que estábamos algo incómodos, el equipo ha estado con buena nota en esta segunda vuelta, que era lo que nos planteábamos tras el parón. Pero claro, los detallitos. Otra vez estamos haciendo buenos partidos, pero nos está costando sacar los resultados. No nos viene de sorpresa estar peleando en ese puesto intermedio, ahí peleando".

Descenso de 10 a 5 puntos: "Todas las semanas tengo la misma sensación. Cuando ganamos dos, se mira al playoff. Ahora no ganas dos, los de abajo ganan y se aprieta todo. Nos vamos a encontrar todas las semanas esta situación. Tenemos que meter una marcha más".

Riazor: "Me pongo en la piel del rival. Vienes al mejor campo de la categoría y no te exiges hacer un fútbol brillante. Vienen con la lección aprendida y por esa necesidad de brindar a la afición y buen espectáculo o la victoria, sales ahí con esas ganas de más. El rival viene a ver qué pasa, sabiendo además que somos un equipo joven y que por momentos nos cuesta medir los momentos de partido. Vienen en modo ultradefensivo y ya vemos en el fútbol lo que cuesta atacar bloques bajos. Pero es déficit nuestro, tenemos que mejorar mucho, sobre todo en ese último tercio".

Nivel individual: "Me encuentro bien. Sobre todo siento que he llegado otra vez a la categoría de una manera distinta a la que lo hice hace ya años. Intentando seguir adaptándome, el cambio es bastante grande. Pero sobre todo mentalmente estoy bien, te hace estar tranquilo, tomarte las cosas de una manera, un erro de otra manera... cuando hace unos años me costaba más. Me siento con más temple en el campo. Con aciertos y errores, pero tratando de transmitir esa pasión en el campo. Puedo seguir dando más, pero creo que estoy haciendo una buena campaña".

Martínez o Barcia: "Ahora que juego y entra el uno u otro, no me cambia mucho a mí. Te adaptas un poco a tu compañero, intentas enfocarte en sus puntos fuertes. Son jugadores distintos, aportan uno una cosa y otro en otra. Pero están dando gran nivel y el míster lo tiene complicado. El otro día Martínez está a buen nivel y Dani sale con esa exigencia de que tienen que estarlo también. Y dio la talla. Es bonito para el equipo, para ellos porque mejoran con cada partido. Lo bonito también es que no se nota diferencia. Nos entendemos bien los cuatro, nos entendemos a la perfección".