Chumi: "Valerón era mi ídolo"

El líder de la retaguardia del Almería y uno de los capitanes del vestuario andaluz es coruñés y deportivista. Juan Brandariz Movilla (A Laracha, 1999), un central veloz, con buen trato de balón y que puede actuar como lateral, es un fijo en los planes del técnico rojiblanco, Joan Francesc Ferrer Sicilia ‘Rubi’. El zaguero afronta su quinta temporada en el cuadro almeriense, en el que comanda la defensa junto al catalán Edgar González. El larachés recaló en el UD Almería Stadium procedente de La Masía, donde coincidió con futbolistas como Riqui Puig y Marc Cucurella entre 2014 y 2020. Pero anteriormente vistió de blanquiazul desde alevín hasta cadete de primer año.

En junio de 2014 se proclamó campeón de la Copa Coca Cola, que era como el equivalente al Campeonato de España, con el Cadete del Deportivo. Derrotaron en la semifinal al Real Madrid, en un duelo que se resolvió en una tanda de penaltis con 42 lanzamientos, y en la final, al Zaragoza (1-0). ¿Se acuerda de aquellos encuentros?

Sí, por supuesto (risas). Era una competición que nos hacía mucha ilusión porque, como bien dices, era como una especie de campeonato de España y recuerdo que aquel grupo era una pasada, fuimos sacando partidos y al final conseguimos ganarla.

¿Con qué jugadores de aquella época conectó más?

Con Vivito (Álvaro Suárez), Adri Castro, Iaguito Novo, Iago Parga, con Gandoy también... Unos cuantos, sí.



¿Qué recuerdos guarda de su etapa en el Deportivo?

Fue hace muchos años, pero todos los recuerdos son buenos y el mejor fue aquella Copa Coca Cola. Fueron unos años de aprendizaje en Abegondo en los que empecé a formarme como jugador y siempre voy a tener al Dépor en mi corazón.

De allí, dio el salto a la cantera del Barcelona en la temporada 2014-15, donde coincidió con jugadores como Iñaki Peña, Cucurella, Riqui Puig, Carles Pérez, Aleñá, Mingueza o Ronald Araujo, con el que jugó en el Barça Atlètic.

De la cantera del Barça siempre salen grandes jugadores y tuve la suerte de coincidir con muchos de ellos y compartir bastantes años con algunos.

¿Cómo fue esa experiencia en La Masía?

Al principio me costó un poco porque para un chico de 15 años es complicado dejar su ciudad y a su familia. Pero una vez que me adapté, todo fueron buenas noticias y también tengo recuerdos muy felices de aquella época.

En la temporada 2018-19, Ernesto Valverde le convocó en varios partidos y llegó a jugar tres encuentros de Copa del Rey, donde coincidió con compañeros como Dembélé, Rakitic, Busquets o Coutinho.

Fue una pasada, un sueño hecho realidad el debut, en el campo de la Cultural, y después, la vuelta en el Camp Nou y la ida de la siguiente eliminatoria contra el Levante. Imagínate, para un chaval de 18 años jugar en el Camp Nou fue una experiencia inolvidable.

Chumi, junto a la plantilla del Dépor Cadete que conquistó la Copa Coca Cola en 2014 | AEC

En la campaña 2020-21 recaló en el Almería, donde afronta su quinta temporada como uno de los líderes del vestuario y totalmente asentado en el eje de la defensa junto a Edgar González.

Mi primera temporada aquí fue un poco de adaptación, pero cada vez me he ido encontrando mejor y teniendo sitio en el equipo. Ahora esperamos que este año sea muy bueno para todos nosotros.

Rubi, a quien ya tuvo en sus tres primeros cursos en el cuadro almeriense, ha vuelto al banquillo, tras un año ausente. ¿Qué tal con él?

Es un entrenador muy importante para mí porque siempre me ha dado esa confianza que necesita cualquier jugador para rendir. También me gusta mucho la forma de trabajar que tienen ellos y cómo ven el fútbol tanto Rubi como todo el cuerpo técnico.

Comenzaron la Liga de forma irregular, con una sola victoria en los siete primeros partidos, pero en los seis últimos han sumado cuatro triunfos. ¿El descenso pudo pesarles?

A ver, tenemos prácticamente la misma plantilla del año pasado, que fue muy duro para nosotros y, quizá, estas primeras jornadas arrastrábamos un poco las sensaciones del año pasado. Eso se sumó al cambio de competición, que lógicamente tienes que adaptarte a una categoría nueva y a los rivales, pero ahora estamos en una buena dinámica y tenemos que aprovecharla.

Cuando uno sufre un descenso, no tiene que ser fácil quitarse las malas sensaciones.

Cuesta mucho, y también por cómo fue la temporada pasada porque estuvimos veintipico jornadas sin ganar y fue un año muy duro mentalmente para todos. Quizá, a principio de este curso lo arrastrábamos un poco.

La buena racha del equipo coincide con la de Luis Suárez, que ha marcado en cinco de los seis últimos duelos.

Obviamente es un delantero diferencial en la categoría, así lo está demostrando y yo creo que va a seguir demostrándolo durante la competición.

Tienen mucha dinamita en ataque entre el colombiano, Léo Baptistao y Sergio Arribas.

Somos un equipo que tenemos esa facilidad para marcar goles que estamos demostrando ahora y lógicamente arriba tenemos mucha pólvora.

¿Cómo se siente ante su primer duelo con el Deportivo?

Va a ser la primera vez, nunca habíamos coincidido en la categoría y es un partido muy especial porque es mi ciudad y desde pequeñito siempre he ido a Riazor.

¿Le han llamado muchos familiares y amigos esta semana, por tratarse de un choque especial para usted?

Sí, porque mi familia es toda del Dépor y siempre lo ha sido, entonces, querrán ver el partido y estarán pendientes el domingo.

¿Quién era su ídolo cuando era niño?

Mi ídolo era Valerón, pero he visto muchos jugadores en los que me he fijado como Capdevila, Filipe Luís, Colotto, Riki... Todos esos jugadores que estaban en el Deportivo en aquella época en la que yo iba al estadio eran mis ídolos.

¿Cómo ve al cuadro coruñés en su regreso a Segunda?

También ha empezado un poquito irregular y se ha dejado algunos puntos en varios partidos en los que podía haber sacado algo más, pero creo que es un buen equipo para la categoría y tiene jugadores muy buenos. Creo que van a hacer un buen año.

Ha ganado los dos partidos con Óscar Gilsanz, a pesar de que el once y el estilo son prácticamente los mismos.

Cuando llega un entrenador nuevo, siempre se ve un cambio, por lo menos de actitud. Todos los jugadores están muy metidos, intentan ganarse la titularidad y eso a lo mejor es lo que le ha pasado a la plantilla del Dépor y le han puesto un poco más de intensidad.

¿Qué le gusta más de la escuadra blanquiazul?

Lo que más me ha gustado de los partidos del Dépor que he visto son los extremos, que pueden ser diferenciales y tienen mucho desborde.

El domingo se librará de uno de ellos, Yeremay, que está concentrado con la selección española sub-21. ¿Se siente más tranquilo con la ausencia del canario?

Sí, claro (risas). A ver, es un jugador que tiene esa facilidad en el uno contra uno y de generar situaciones que te pueden crear mucho peligro.

El Almería tiene las bajas de Robertone, Lopy, Bruno Langa y Marc Pubill, mientras que el Dépor viajará sin Yeremay, Obrador, Ximo, Jaime y son seria duda Mfulu y José Ángel. ¿Las ausencias pueden marcar el duelo?

Bueno, sí se puede notar porque hay bajas importantes en ambos equipos, entonces, puede que se note un poco.

¿Qué tipo de partido espera?

Creo que los dos equipos vamos a salir a por los tres puntos y a aprovechar la dinámica que tenemos ahora, tanto ellos como nosotros, que venimos de una buena racha y creo que va a ser un partido en el que los dos vamos a proponer, intentar generar buen fútbol y, a partir de ahí, el que esté más acertado, se lo llevará.

¿Quién es el favorito?

No sabría decirte. Nosotros jugamos en casa y creo que vamos a salir al campo con ese plus que nos puede dar un poco de ventaja.