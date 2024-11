¿CÓMO NOS VEN? | Guillermo García Uzquiano: “Me hice periodista deportivo porque no pude ser futbolista”

Guillermo García Uzquiano (Madrid, 1976) es uno de los pocos comentaristas deportivos que es periodista. Algo raro en España ya que es un puesto dedicado a exfutbolistas. Quizá él estaba destinado a serlo porque como señala “soy periodista porque no pude ser jugador” o quizá sea por esa pasión que tiene por el deporte rey. Quiere que todo el mundo conozca historias olvidadas o desconocidas, como la del primer ganador español de un Balón de Oro, el coruñés Luis Suárez.

¿Por qué decidió estudiar periodismo?

Decidí estudiar periodismo porque no pude ser futbolista. Esta era la manera más cerca de estar de lo que me gustaba. No tenía vocación de periodista como tal. No era de esas personas que decían que querían informar. Yo quería hacer periodismo deportivo, en concreto fútbol, porque era mi pasión.

¿Tuvo dudas sobre si se podía dedicar a este mundo?

En cuarto de carrera tenía una beca en ABC y estuve hasta el último momento si me contrataban o no porque había otro candidato. Si me contrataban no me iba de Erasmus y si pasaba al revés me iba. Las dos cosas me apetecían mucho, pero al final no pude entrar en el periódico así que me fui a Italia. Me quedé a vivir dos años allí trabajando de otra cosa que no tenía nada que ver con el periodismo y cuando volví a Madrid empecé a estudiar Turismo porque no sabía que hacer.



Menudo cambio.

Pues sí, pero siendo universitario de nuevo, pude acceder a una beca en la web de Canal+. Conseguí entrar, empecé a colaborar con la tele comentando partidos y luego, en 2004 pasé a la redacción puramente dicha de Canal +.

Ahora es uno de los comentarios más conocidos. ¿Qué supone para usted?

Es un orgullo. Es increíble poder dedicarme a mi pasión. Sobre todo, en los medios en los que trabajo, Movistar y Cope, que me den la oportunidad de ser comentarista. En España, esta figura está destinada a exfutbolistas. Hay pocos comentaristas que seamos periodistas. Estamos Maldini, Axel Torres, yo y pocos más. Haber podido dedicarme a eso durante más de 20 años e ir escalando en la importancia de los partidos que he comentado hasta llegar a la Champions es un orgullo.

Pero no solo comenta, sino que también hace documentales como el que hizo sobre el primer ganador español de un Balón de Oro: Luis Suárez, un coruñés.

Aparte de comentar, trabajé muchos años en Fiebre Maldini. En ese programa hacíamos reportajes sobre jugadores que estuvieron en activo o exjugadores recordando su carrera. Íbamos al lugar en el que vivían, pasamos unas horas con él y luego elaborábamos el reportaje. El programa murió pero se mantuvo la idea de hacer reportajes. En esta última etapa he hecho tres: uno de los orígenes de Jürgen Klopp, otro sobre Mbappé antes de ir al Real Madrid y el de Luis Suárez. Él me parecía un gran desconocido para el fútbol español y eso que hasta hace unos días era el único Balón de Oro español masculino.

¿Cómo fue el proceso de hacer ese reportaje?

Me fui a entrevistarlo a Italia y luego viajé a A Coruña y a Barcelona para hablar con gente de su entorno que había jugado con él. Ese reportaje me permitió ver como era el fútbol hace cincuenta años. La entrega del Balón de Oro no tiene nada que ver con lo de hoy en día. Él me contó que vino el redactor de France Football, le dio un baloncito, lo mostró al público en el siguiente partido y ya está. No hubo ni gala ni fiesta.

Antes de esas entrevistas con los familiares de Luis Suárez, ¿había tenido algún contacto previo con A Coruña?

No. Para conseguirlas tuve que pedir ayuda a Juan Luis Cudeiro (director de este periódico), que para mí es una de las personas referentes en el deporte en Galicia. Quitando eso, no tengo mayor vinculación con A Coruña. No tengo familia ni grandes amigos en Galicia. Después de muchos años en la profesión vas haciendo contactos de periodistas que viven allí y ellos te ayudan a conocer gente. En mi caso también me ayudaron a contactar con la gente del Dépor que también me trató muy bien.

Y hablando del Dépor, ¿está siguiendo algo al equipo?

No me da tiempo a seguir categorías que no sean las ligas que comento en la tele, pero siempre le guardo cariño a los equipos históricos. Aunque no haya vivido en esos sitios, me gusta que esos equipos estén lo más arriba posible. Me alegré mucho por el ascenso del Dépor a Segunda porque creo que la tercera categoría era un lugar que no le correspondía. Hace no mucho fue campeón de Liga y tuvo muchas gestas en Europa. No sé si podrá subir porque no ha arrancado bien, pero espero que pronto esté en el lugar que se merece que es Primera División.

Está costando.

Es normal que le costase porque venía de Primera Federación. Aunque hemos visto a equipos que suben dos categorías de golpe, es muy difícil porque te encuentras con equipos que ya están acostumbrados a la categoría o que han bajado de Primera. Lo más sensato es pensar en una temporada de consolidación en Segunda y el año que intentar el asalto.