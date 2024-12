Benassi sobre el Mundial en A Coruña: "Hay que ponerle mucho sentido a todo esto"

Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, aclara que las decisiones futbolísticas en el club no son su responsabilidad. “Entro cuando hay una parte de negociación avanzada y estamos en temas contractuales y cláusulas del contrato”, explicó en una entrevista emitida por Radio Coruña-Cadena SER en la que hizo algún matiz: “No me considero una persona de fútbol” y desveló que Fernando Soriano tiene un contrato con el Deportivo que le vincula más allá del mes de junio. Benassi, muy cauto en todas sus declaraciones, dejó entrever que sigue sin haber conexión entre Deportivo y Ayuntamiento respecto al Mundial 2030. “Hay que ponerle mucho sentido”, apuntó sobre el proyecto de A Coruña que ratificará la FIFA el próximo 11 de diciembre y que convertirá a la ciudad en bimundialista.

La entrevista tocó diferentes aspectos de la actualidad deportivista y alberga alguna interesante valoración de Benassi, que de incorporó al club en junio de 2022.

Idiakez y Ferreras le ignoraron en sus despedidas. Espero que no se hayan olvidado. Tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Se despide como se tiene que despedir y nosotros vamos a estar eternamente agradecidos a los dos. Y poco más que decir, la verdad. En todas las cartas de despido aparece mi nombre. Es lo que hay. Estamos muy agradecidos a los dos. Hay muchas ruedas de prensa en los últimos meses, una de ellas de Olabe en la Real Sociedad, en las que se describen ciertos conceptos de la exposición de los cargos y nuestro día a día. En el fútbol es todo muy rápido.

La manera de fichar entrenador en el Deportivo. El Consejo de Administración no entra en elegir a los candidatos. Tenemos una organización en la que responsabilidad deportiva es muy clara. Y la dirección de fútbol propone las soluciones que consideran más adecuadas.

La (im)paciencia. Era muy obvio que la temporada pasada demostramos que como club se tuvo toda la paciencia del mundo. Son situaciones diferentes la Primera RFEF y el fútbol profesional. En el fútbol profesional hay otras exigencias: los resultados, muchísimas cosas y creo que después de las jornadas que pasaron con esos resultados las decisiones que se tomaron a nivel de números están avalándose con los resultados. SI miramos los partidos de Óscar Gilsanz, que son cinco, el Dépor estaría ahora mismo tercero. Estábamos en descenso cuando se hizo el cambio.

Sensación de inestabilidad en torno a Idiakez. Es más algo que era de la prensa que nuestro, del propio club. Se hizo una planificación con Imanol y no hay mucho más que decir. Yo no sentí eso en ningún momento.

Gilsanz, pasa de estar a de punto de bajar del Fabril al Juvenil a ser entrenador del primer equipo. Sí y no. Soriano explicó en rueda de prensa que lo que se valoró un cambio de entrenador en el Fabril para que los jugadores no tuvieran muchos años el mismo cuerpo técnico. Eso es lo que valoró la dirección de fútbol. No se pensó en prescindir de Óscar.

La labor de Benassi cuando se ficha. A nivel deportivo las decisiones son de la dirección de fútbol, la secretaría técnica y el cuerpo técnico y no hay un jugador en verano que no fuera aprobado por el entrenador. Y mi figura entra cuando hay una parte de negociación avanzada y estamos en temas contractuales y cláusulas del contrato. Yo no me considero una persona de fútbol.

Bruno Saltor como sucesor de Idiakez. Salió como otros nombres salieron. Tiene una relación de amistad con Fernando Soriano y nadie lo ha escondido, ha estado varias veces en Coruña y poco más.

¿El presidente está en el día a día? Tiene un papel fundamental, de estrategia e institucional y estamos encantados de poder contar con él en el desarrollo de las actividades del club porque nadie mejor que él tiene una experiencia en gestionar equipos y entidades. Estamos encantados de contar con él desde esta temporada. Está informado de lo que tiene que estar informado, nosotros tomamos las decisiones ejecutivas y así está organizado el club.

La eliminación en la Copa y el papel de los futbolistas que menos juegan. Tenemos que hacer una lectura mucho más amplia, no olvidar de donde venimos. Acabábamos de jugar el año pasado a estas alturas en Barcelona y lo que se quería transmitir desde la prensa era un poco lo mismo: no están los jugadores, los que vienen detrás no tienen… No era una buena situación y todos sabemos como acabó la temporada. Tampoco podemos olvidar donde estábamos hace tres, cuatro temporadas, lo que se ha construido y lo que se está construyendo y cual es el proyecto del club. Días malos los tenemos todos. Somos una familia, un equipo muy unido dentro y fuera del campo y siempre vamos a defender a los que estén. Los que jueguen son los mejores. No vamos a darle más vueltas. Hace un año parecía que se iba a acabar el mundo.

Autocrítica sobre la formación de la plantilla. Por supuesto que existe. Cada día todos los departamentos del club hace valoraciones de datos de juego, físicos, de dinámicas de juego. Ahora mismo tenemos unas herramientas tecnológicas que nos permiten tener valoraciones objetivas y además de hacer valoraciones de la plantilla hay que ver cuanto han jugado estos jugadores antes de estas cinco jornadas éramos uno de los equipos que menos jugadores habían utilizado. Necesitamos un poco más de tiempo para valorar. No quiero decir con eso que el partido de Ourense haya sido bueno, pero las temporadas acaban en junio y ahí haremos las valoraciones.

Mercado invernal. Es algo que por suerte no tengo que llevar en primera persona. De momento Soriano no ha preguntado nada. Él va trabajando, recogiendo datos e informaciones y presentará cuales son las mejores soluciones.

¿Debe fichar el Deportivo? Tenemos que trabajar todos los días para mejorar con lo que tenemos ahora. El dinero no va a ser un problema, no porque se vaya a gastar lo que no se tiene sino que se hizo una planificación teniendo en cuanta que puede haber lesiones o cualquier cosa y se puede cambiar lo que se planificó en verano. Me gusta siempre subrayar que vemos a los futbolistas como si fueran de otra galaxia y todos somos personas. Hay procesos de adaptación. En Coruña tenemos una ciudad muy acogedora, pero de idiomas, de cultura… Somos personas y hay cosas que nos afectan más o menos. Los jugadores son personas y las críticas pueden afectar.

Los fondos CVC. No vamos a gastar si es algo que no encaja en lo que es la idea de Gilsanz y Soriano. No nos gusta hablar de números porque es una ventaja que le damos a los rivales, a los agentes… La situación es muchísimo más estable que la que ha tenido el club en mucho tiempo. La sostenibilidad económica va a ser siempre para nosotros muy importante.

Ciudad Deportiva de Abegondo. Para nosotros es algo muy importante porque creemos que nos va a dar mucho puntos. Se cambiaron drenaje, riego y césped donde entrena el primer equipo, se cambió el campo de césped artificial y enero esperamos que esté acabada la parte de oficinas y primer equipo masculino porque la del femenino ya se culminó en verano. Ahora estamos centrados en lo que llamamos el edificio multiusos y queremos presentarlo lo más pronto posible. Estará al final de todos los campos. Llevamos casi un año y medio viajando por toda Europa para coger todo lo mejor de los clubs de élite y al final vas viendo cosas, filosofías diferentes y ves como edificios así pueden mejorar una cantera o una metodología. No queremos hacer las cosas con prisa porque tiene que salir perfecto. Va a ser una de las mejores ciudades deportivas de España. Va a haber conceptos y detalles que van a acercar la cantera al primer equipo.

Dépor femenino. Su inversión sigue computando en el tope salarial del masculino, pero para nosotros el Dépor Abanca no va a dejar de crecer.

Salidas de futbolistas. Nadie ha pedido salir, de momento no. Alguna llamada hubo por Yeremay, pero hasta que venga a nuestro despacho que se quiere ir no se va a marchar del Deportivo. Si no se quiere ir no se irá. De momento está muy contento. Pasó con Mella este verano hubo un club dispuesto a abonar la cláusula y David no se quiso ir.

Mundial 2030. Al Deportivo le encanta un estadio lleno todos los partidos, pero hay que ponerle mucho sentido a todo esto. Un sentido económico. No solo es la inversión en la obra, que es algo brutal y que no han aclarado. Y el gasto en mantenimiento es muy importante. Mantener un estadio de 33.000 asientos o de 48.000 es muy diferente. El tema es que al final nosotros tenemos que aclarar como va a afectar esto al Deportivo y nadie nos lo ha aclarado. Trabajamos para defender lo que es el Dépor y no nos puede afectar el desarrollo de la actividad deportiva.

Oportunidad para transformar el estadio y el entorno con el Mundial. No creo que sea solo responsabilidad del Deportivo que venga o no el Mundial. Trabajamos para tener un proyecto de duración larga. Tenemos que preguntarnos si hay un plan de movilidad de transporte o de sostenilidad sobre el estadio. Acoger un Mundial no es solo el estadio, hay muchas cosas alrededor de una candidatura, trenes, vuelos, hoteles y esto es lo que preguntó FIFA en su visita. El último de los problemas de FIFA es el estadio. Entiendo que a nivel público o prensa sea lo que más enfoque pueda tener, pero ahora mismo cuando hay un partido y se cierran las dos calles alrededor ya hemos tenido problemas, los parkings son los que son… Todo eso es lo que tenemos que preguntarnos antes de aclarar el tema de las obras en el estadio.

¿Un estadio con más capacidad propiciaría unos abonos más baratos? El equipo de comunicación me pasó hace unos días una entrevista en otra emisora sobre abonos o proyectos y planes hablando por el club. El Deportivo nunca en absoluto se va a meter en cuestiones que no le competen y creo y espero que el Concello no vuelva a meterse en cuestiones que corresponden al Deportivo. Hemos pedido que se nos aclaren como son las fases de las obras y no tenemos respuestas. No podemos valorar. No hay datos. Nosotros tenemos que trabajar para el fútbol, los eventos y esas cosas no son nuestro trabajo.

La opción de recuperar Destino Riazor para desplazar al estadio a los socios de fuera de la ciudad. Hay que valorar todo muy en detalle y si se vuelve a hacer una iniciativa similar hay que ponerla en marcha muy bien. Esta temporada no está en los planes, a lo mejor en el futuro sí.