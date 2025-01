El futuro de Lucas, entre el Rayo y el Getafe

El futuro de Lucas Pérez en el Deportivo parece inclinarse hacia su salida en este mercado de invierno. El club y el capitán blanquiazul estudian la salida del jugador coruñés para recalar en un equipo de la Comunidad de Madrid, una decisión motivada principalmente por razones personales, como adelantó DXT Campeón en su edición web, ya que el delantero desea estar más cerca de su único hijo.



La negociación aún está abierta. Ambas partes no han llegado a un punto de entendimiento definitivo. El club se mostró receptivo ante la petición del jugador, pero de momento no se han cerrado las condiciones del acuerdo y Lucas está citado para entrenarse mañana en Abegondo.



El Rayo Vallecano, club en el que Lucas ya militó entre 2009 y 2011 antes de su fichaje por el Karpaty ucraniano, es el destino probable del ‘7’, que de esta forma volvería a competir en la máxima categoría del fútbol español. El club franjirrojo se haría con los servicios del mediapunta si finalmente llega un acuerdo para rescindir su contrato con el Deportivo. Lucas encaja en el perfil deseado por el Rayo, que perdió recientemente a un mediapunta como James Rodríguez, fichado por el León mexicano.



No obstante, el Getafe es otro equipo que podría ofrecerle al coruñés un destino beneficioso. El equipo dirigido por José Bordalás inició la campaña con un claro problema de efectivos en la plantilla, sobre todo en la delantera, que llevó al técnico alicantino a reconvertir al mediocentro Chrisantus Uche como delantero, una solución que se ha consolidado hasta la actualidad debido a las lesiones de Borja Mayoral y al rendimiento irregular del turco Bertug Yildirim y el uruguayo Álvaro Rodríguez.



A pesar del compromiso de Lucas hasta 2029 con el Deportivo, con el que firmó contar con un rol fuera del césped una vez finalice su carrera como jugador, el contrato del ‘7’ como futbolista se renovaría automáticamente hasta 2026 en el caso de jugar dos partidos más, siempre que dispute al menos 45 minutos en cada uno.



Sin embargo, en las dos últimas jornadas no ha alcanzado ese límite. En La Rosaleda (1-1) no tuvo minutos debido a un proceso vírico, según el club. Lucas entró en la convocatoria del duelo contra el Málaga e incluso se vistió de corto, pero ni siquiera hizo calentamientos en la banda demostrando que todavía no estaba preparado físicamente para competir.



Una semana después, en El Plantío contra el Burgos (0-1), Lucas saltó al campo en la segunda parte, por lo que, al no disputar el mínimo de 45 minutos, no se pudo contabilizar el encuentro de cara a la renovación automática. Óscar Gilsanz justificó la decisión de la suplencia de Lucas alegando que el delantero aún no estaba al cien por cien físicamente y no hizo ninguna referencia a una hipotética salida.

Lucas, durante el Burgos-Deportivo | Foto: Fernando Fernández



El delantero coruñés regresó al Dépor en el invierno de 2023, tras renunciar a continuar en Primera División con el Cádiz, con el objetivo de devolver al club a Segunda. Ese sueño se cumplió el pasado verano. Un hito que ensalzó todavía más la figura de Lucas como referente del Deportivo, ya que además fue el autor del gol del ascenso. Un libre directo anotado en Riazor contra el Barça Atlètic (1-0) devolvió al club coruñés al fútbol profesional y, de paso, provocó la renovación automática del propio Lucas, aunque la entidad blanquiazul nunca lo anunció de forma pública en sus canales oficiales.



Ahora, sin embargo, su cuarta etapa en Riazor podría llegar a su fin, dejando un hueco difícil de llenar en el equipo y en el corazón de una afición que lo considera un icono.



El anuncio de su posible salida podría hacerse en las próximas horas. A pesar de ciertos desencuentros en el pasado entre el club y Lucas, el Dépor tiene la intención de allanar el deseo del ‘7’ de cara a facilitar su conciliación familiar. Ambas partes siguen negociando para decidir el mejor desenlace posible del que podría ser el último capítulo de la historia de Lucas en el Deportivo.

Su legado en el Dépor

Lucas Pérez llegó cedido al Deportivo en la temporada 2014-15 procedente del PAOK de Salónica y su estreno con la camiseta blanquiazul fue memorable. El 19 de octubre de 2014 marcó su primer gol con el equipo en el 3-0 ante el Valencia en Riazor y cerró la temporada de forma igualmente destacada al ver puerta en el 2-2 ante el Barcelona en el Camp Nou, un resultado que garantizó la permanencia del Dépor en Primera División.



El delantero de Monelos, que concluyó su primer curso con seis goles, regresó al PAOK tras finalizar su cesión, aunque solo permaneció allí unas semanas antes de que el Deportivo, tras intensas negociaciones, logró ficharlo en propiedad en agosto de 2015.



Su segunda etapa como blanquiazul, conectada con la primera salvo por ese tira y afloja con el club griego, marcó su consagración en el Deportivo como uno de los mejores delanteros de la Liga. En la temporada 2015-16, el atacante anotó 17 goles, 12 de ellos en las primeras 16 jornadas, llevando al equipo a soñar con Europa. Aunque el Dépor acabó luchando por la permanencia en la segunda vuelta, el impacto de Lucas en aquel curso, con 37 partidos disputados (36 de Liga y uno de Copa del Rey), fue innegable.



Sin embargo, en la temporada 2016-17, Lucas solo jugó el encuentro inaugural, en el que anotó en la remontada frente al Eibar (2-1). Días después, fue traspasado por 20 millones de euros al Arsenal, poniendo fin a esta etapa.



Lucas no encontró continuidad en el Arsenal y regresó al Deportivo en calidad de cedido para la temporada 2017-18. En su vuelta, disputó 35 partidos de Liga y varias eliminatorias de Copa del Rey, anotando un total de nueve goles, ocho en Primera División y uno en Copa. A pesar de su esfuerzo, sus números no fueron suficientes para evitar el descenso del Deportivo a Segunda.

Tras su último regreso al Dépor, Lucas se reestrenó como blanquiazul ante Unionistas en Riazor | Foto: Quintana



Hubo que esperar casi cinco años para que Lucas Pérez volviera a vestir la camiseta del Deportivo en su cuarta etapa en el club blanquiazul. Después de militar en el West Ham, el Alavés, el Elche y el Cádiz, el delantero tomó en enero de 2023 la decisión de abandonar el conjunto andaluz, renunciando a Primera División y pagando de su propio bolsillo la mitad de su cláusula de rescisión, para ayudar a su Dépor en Primera Federación.



En su reestreno con el equipo herculino, el 8 de enero de 2023, Lucas firmó un doblete en la victoria por 3-0 frente a Unionistas, dejando claro que estaba dispuesto a devolver al club a la élite. En aquella temporada, jugó 19 partidos de liga y dos de playoff, anotando nueve goles en un total de 1.920 minutos. Sin embargo, no pudo evitar la eliminación del equipo en las semifinales del playoff ante el Castellón.



En la temporada 2023-24, Lucas tuvo un inicio complicado y no vio portería hasta la jornada 18. A partir de entonces, recuperó su mejor versión, finalizó el curso con 16 goles y fue el principal artífice del regreso del Dépor al fútbol profesional.



Después de los 20 encuentros disputados en la primera mitad de la presente temporada (19 en Segunda y uno en Copa), el delantero de Monelos suma 172 apariciones oficiales con la camiseta del Deportivo, con el que ha anotado 62 goles que le convierten en el decimoquinto máximo artillero de la historia del club.