Davo, con ofertas en Polonia e interés de la Primera RFEF

Menos de dos semanas de mercado de invierno quedan por delante y el Deportivo sigue sin realizar movimientos, ni de entradas ni en el apartado de salidas.



Al margen del ‘ruido’ que ha generado en los últimos tiempos Yeremay y su posible adiós hay nombre que está sonando con fuerza para abandonar la entidad, el de Davo. El gallego-asturiano fue uno de los descartes de Óscar Gilsanz en El Plantío y según ha podido confirmar este diario existe interés en él por parte de algunos equipos de Primera Federación, pero ninguna propuesta en firme a día de hoy.



No obstante, sí que existen propuestas de la primera división polaca. De momento Davo sigue entrenándose a las órdenes del técnico betanceiro, que no despejó muchas dudas sobre su futuro tras el encuentro con el Burgos. “Decidimos que no entrase, son jugadores que miran su situación. Son momentos de estar tranquilos, su salida no es inminente, que yo sepa”, comentó.

Centrado



Sin embargo, el nombre del momento sigue siendo Yeremay Hernández. El canario volvió a ser titular contra el cuadro burgalés, aunque en esta ocasión no vio puerta. Según su entrenador, está centrado en el campo, ajeno a todo lo que se ha hablado sobre él y su futuro en las últimas semanas.

Para él, el hecho de no poder desplegar tanto su fútbol fue debido a que se trató de “un partido cerrado, de pocos espacios y de más dificultades para los jugadores de ataque”.



Por Yeremay se han interesado equipos de Europa como el Como 1907 y el Chelsea, este último hizo una oferta por el jugador pero de 10 millones, la mitad del valor de la cláusula del canario. Por menos el Deportivo ya ha comunicado que no va a negociar y en esos términos se expresaba recientemente el consejero delegado Massimo Benassi. “Hablo muchísimo con todos los jugadores, no solo con Yeremay. Él y sus agentes saben que la posición del club es clara. Fernando Soriano con su equipo está trabajando y estamos muy tranquilos”, aseguró.



La idea del conjunto blue pasaba por ceder al talentoso jugador al Estrasburgo, su laboratorio de pruebas de jóvenes talentos, el que se foguean las estrellas del futuro, como es el caso de Andrey Santos.

El Deportivo se remitió a los 20 millones para dejar salir a Yeremay, con contrato hasta 2030 y las conversaciones no fructificaron.



El siguiente en poner los ojos en él fue el Nápoles, en un principio tampoco dispuesto a desembolsar ese montante por el atacante. La venta del atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia al PSG por 70 millones ha llenado las arcas napolitanas pero Antonio Conte ha puesto sus ojos en Alejando Garnacho para esa demarcación.



Aunque en un primer momento el Manchester United se cerró en banda para dejar salir al hispanoargentino las posturas se han acercado. El propio Conte llamó al jugador y los red han pasado a colocarle el cartel de transferible. Sin embargo, exigirán una suma alta, sabiendo de la liquidez del Nápoles. Una operación que acabaría con el interés por Yeremay.