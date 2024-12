El exdeportivista que falló un penalti en la Copa Intercontinental... pero su equipo jugará la final contra el Madrid

Salió al campo en el tiempo añadido de la prórroga requerido por su entrenador, Guillermo Almada, para lanzar uno de los penaltis en la tanda que se avecinaba. En juego estaba el pase a la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid (miércoles, 18 a las 18 horas). Así que tras jugar apenas dos minutos el exdeportivista Borja Bastón se fue hacia el punto de penalti… y envió su lanzamiento fuera, alto sobre la portería del Al-Ahly egipcio. Era el segundo intento que fallaba el cuadro mexicano (antes marró el malaguista Salomón Rondón), que aún así remontó de manera inopinada para entrar en la final, en la que el futbolista madrileño de 32 años podrá ser de la partida.

Borja Bastón no había tenido minutos en el partido anterior del Pachuca, un duelo en el que de manera sorprendente dejó atrás al Botafogo brasileño, reciente dominador de la Copa Libertadores. No está teniendo fortuna el exdeportivista en su estancia en México, donde en el campeonato local de Apertura apenas participó en siete partidos de 17 y solo completó uno de ellos. Todavía no ha marcado gol con el Pachuca, club al que llegó tras una sólida trayectoria en el Real Oviedo, donde era capitán e ídolo de la afición. La propiedad del cuadro asturiano, que es la misma que la del Pachuca, le abrió las puertas para cruzar el charco. Pero es suplente de Salomón Rondón y en los poco más de 300 minutos de los que se ha dispuesto no se ha ganado el favor de la grada.

Delantero de área con 121 goles en un recorrido de 462 partidos, Borja Bastón jugó en A Coruña en la temporada 2013-14, la del ascenso a Primera a las órdenes de Fernando Vázquez. Sumó entonces diez dianas, pero no continuó en el equipo. Entonces sus derechos aún eran del Atlético, que lo cedió al Zaragoza, donde marcó 23 goles y se ganó el pase al Eibar, ya en Primera. Otro buen año en Ipurua le catapultó a la Premier, pero su estancia en Eswansea no fue tan exitosa. Pasó por Málaga, Alavés o Leganés. Tuvo una efímera experiencia en el Aston Villa y regresó a su mejor nivel en las tres campañas que jugó en Oviedo.

Ahora estará, todo apunta que en el banquillo, en la final que dilucidará en Qatar cual es el mejor equipo del mundo en 2024.

Borja Bastón con el Pachuca