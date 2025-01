El eterno ‘Comandante’ Morales, pilar del Levante a los 37 años

José Luis Morales Nogales (Getafe, Madrid, 1987) sigue siendo, a sus 37 años, uno de los futbolistas más decisivos del próximo rival del Deportivo y de toda la Segunda División. El ‘Comandante’, máximo referente del Levante, volverá a pisar Riazor para poner a prueba al equipo de Óscar Gilsanz, que deberá contener a un atacante que combina experiencia, calidad y amor por los colores azulgranas, aunque parte de su afición todavía no olvida su salida al Villareal después del último descenso a la categoría de plata.



A pesar de su edad, Morales continúa siendo determinante. Esta temporada acumula seis goles y dos asistencias en 23 partidos de Liga, 21 de ellos como titular, lo que le convierte en el máximo anotador de su equipo. Su versatilidad es una de sus virtudes, ya puede actuar tanto como delantero como partiendo desde la banda izquierda, donde explota su velocidad y capacidad de desequilibrio en espacios abiertos. Su regularidad también es ejemplar, siendo uno de los cinco jugadores del Levante que no se han perdido ni un solo partido de Liga durante esta campaña.



Morales no solo es decisivo en el presente, sino que su legado en el Levante es indiscutible. Es el jugador con más partidos en la historia del primer equipo masculino del club: 335 encuentros, 292 de ellos como titular, en los que ha anotado 77 goles. En competiciones profesionales, superó el récord de Félix Ettien (324 partidos) en un encuentro de Copa del Rey frente al Pontevedra. “Es lo más bonito que me ha podido pasar”, afirmó Morales tras alcanzar esta cifra. “Llegué buscando el sueño de ser futbolista profesional y lo conseguí gracias al Levante”.



En la historia global del club, solo es superado por Agustín Dolz, quien defendió la camiseta del Levante en 346 ocasiones, aunque no solo con el primer equipo. Además, Morales es el máximo goleador del Levante en Primera División, con 63 goles, una marca que refleja su impacto en la élite del fútbol español.

De promesa a leyenda, con un borrón

El vínculo entre Morales y el Levante comenzó en 2011, cuando se unió al filial, el Atlético Levante. Desde el inicio, mostró su calidad, ayudando al equipo a disputar promociones de ascenso a Segunda B y Segunda División. Tras una cesión al Eibar, donde logró un ascenso a Primera, regresó al Levante y se convirtió en una figura clave del equipo. Asumió la capitanía y lideró al equipo en momentos complicados, como el descenso de 2015-16, aunque un año después condujo a los granotas de vuelta a Primera.



No obstante, el verano de 2022 marcó un punto de inflexión en la carrera de Morales. Su marcha al Villarreal estuvo rodeada de polémica debido a declaraciones previas en las que había asegurado que no abandonaría al equipo en caso de descenso.

“Esas palabras me van a perseguir siempre"



Morales admitió recientemente a Relevo que aquella frase sigue pesando sobre él: “Esas palabras me van a perseguir siempre. Pero una cosa es lo que uno siente y otra, la realidad. Había unas circunstancias en el Levante que hacían muy difícil que yo pudiera seguir allí”, explicó. El jugador defendió que su marcha estuvo motivada por el Fair Play financiero del club y la falta de una oferta de renovación oficial.



A pesar de los reproches de una parte de la afición, Morales dejó claro que su amor por el Levante nunca desapareció. “El día que me despedí del club, salí llorando del despacho. No quería irme. Por mucho que me crean o no, soy del Levante. Lo que cambió mi opinión fue sentir que no se me valoraba lo suficiente”, aseguró.

Vuelta a casa

Después de dos temporadas exitosas en Villarreal, donde tuvo la oportunidad de debutar en competición europea (Conference League y Europa League), Morales regresó al Levante en 2024 para continuar escribiendo su historia con el club que le dio todo. Aunque aún recibe algunos silbidos en Orriols, el jugador ha dado un paso adelante, dejando atrás las críticas y centrándose en un único objetivo, devolver al equipo a Primera División.



“El ascenso está en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Por eso, cada día trabajo como si tuviera 19 años”, confesó Morales, quien es un ejemplo de esfuerzo y dedicación, tanto dentro como fuera del campo, y esta tarde se presenta como una amenaza para el Dépor. El objetivo del ‘Comandante’, con un pasado y un presente brillante, es guiar a su Levante hacia un futuro en la máxima categoría del fútbol español.