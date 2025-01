Diego Gómez, el complemento perfecto para la línea de tres del Dépor

“Aprovechó muy bien la cesión y fue importante en el Arenteiro, que está arriba en Primera RFEF. Los minutos que disputó, jugando por esa banda derecha, le vienen fenomenal, aunque por sus condiciones puede ser un jugador más de pasillo central. Si lo traen, significa que cuentan con él y que aquí se está haciendo una apuesta por gente del club ante una situación de necesidad, como ha sido la salida de Lucas”, argumenta el técnico Tito Ramallo sobre el regreso de Diego Gómez.



El entrenador ve al futbolista ourensano como un “buen complemento” a los “puntales en esa línea de tres que dibuja Óscar cada semana”.



“La salida de Lucas refuerza aún más la posición de Mario Soriano en esa mediapunta y la solución era traer un complemento a esos tres jugadores que van a llevar la autoridad del equipo. Ahí Diego encaja fenomenal porque te va a echar una mano ya, pero es un jugador de futuro y ahora mismo el club no busca un titular”, indica Ramallo.



Brais Suárez, compañero de Diego Gómez en las categorías inferiores del Dépor, reconoce estar “muy ilusionado” con la vuelta del ourensano.



“Salió para tener una oportunidad, seguir creciendo como jugador y que se le recompense así, significa que está haciendo un gran trabajo y que se le valora desde el club. Ahora el Dépor le llama para estar en una categoría superior”, señala el portero cedido al Calahorra.



“Es bonito porque es un chico joven y tiene toda la vida por delante para demostrar lo buen jugador que es y qué mejor manera que en el equipo donde siempre ha querido estar”, subraya el arquero, quien no tiene dudas sobre la capacidad de su compañero para triunfar en Segunda: “Totalmente. Estoy seguro de que va a estar preparado para rendir. Aunque hay jugadores en esas posiciones en el equipo, Diego tiene las mismas cualidades que todos ellos”.



Brais cree que la presencia de Gilsanz le beneficiará. “Óscar tiene una gran capacidad para adaptar a los jugadores y le va a encontrar un sitio donde Diego puede rendir”, dice el guardameta, a la vez que destaca “la confianza” del jugador en sí mismo. “Aunque no haya tenido un buen partido, la mantiene. También su capacidad para regatear a la gente, estar en banda y encontrar un hueco para meterse para tirar o para sacar un centro. En zona de tres cuartos se mueve de maravilla”, analiza.

Dirección deportiva

Tito Ramallo cree que recuperar al de Amoeiro en enero no significa que la dirección deportiva errara en verano: “No lo veo así. Empiezas la temporada con una planificación determinada y van sucediendo cosas. Quién pensaba que Lucas saldría ahora. Tienes que ir buscando soluciones, según se dan las situaciones”.



“A Diego no le ha venido mal esta salida, porque ha vuelto rápido. No lo considero un error de planificación anterior. Igual, si se hubiera quedado aquí, no habría disputado ningún minuto y ahora estarías buscándole una salida. Lo considero como un paso dentro de una dinámica de una dirección deportiva, que muchas veces toma una dirección u otra, según las circunstancias”, añade.



Tanto el portero como el técnico celebran que el club esté satisfecho con las cesiones de Rubén López y Luis Chacón y valoren su regreso. “Cuantos más chicos de la casa que están fuera traigan, mucho mejor”, dice Brais Suárez, mientras que Ramallo afirma: “Cualquiera de ellos me encaja en esa dinámica de vuelta”.