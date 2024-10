Escudero: "Tenía muchísimas ganas de debutar, ha sido un proceso fastidiado"

Sergio Escudero, lateral izquierdo del Deportivo, debutó el pasado domingo con la camiseta del equipo blanquiazul en el Martínez Valero ante el Elche. El ex del Valladolid saltó al campo en los últimos minutos en sustitución de Rafa Obrador tras superar por fin una luxación de codo sufrida en pretemporada.



Debut con el Dépor: "Tenía muchísimas ganas de poder debutar porque ha sido un proceso fastidiado. Llegar con tanta ilusión y que me frenara en seco esa lesión... fueron momentos duros. Llevaba tiempo trabajando con el equipo, pero es diferente competir en partido oficial en unos minutos complicados. Me encontré bien y ahora tengo que ir cogiendo ritmo para ayudar al equipo. Muy contento".



¿Qué te dijo Idiakez?: "Simplemente me dijo lo que quería. Me conoce bien y todo lo que pueda aportarle, eso haré".



Punto en Elche: "Después del partido, ves el punto y piensas que es bueno. Pero te vas con la sensación amarga de que te has podido llevar los tres puntos porque has tenido ocasiones muy claras. Queda que ese balón entre para poder sumar de tres en tres. Esperemos que este fin de semana pueda llegar la victoria".



Tiempo de baja y recuperación: "Lo afronté con mucha ilusión. Hay que levantarse cada día. No te puedes quedar anclado en la lesión. El venir aquí, hablar con tus compañeros, reirte y no pensar en esa lesión, se agradece. Por eso el otro día subí una publicación en la que daba las gracias a toda la gente que me ha ayudado mucho".



Rendimiento de Rafa Obrador: "Está haciendo unos partidos muy buenos. Es un chaval joven, que está cogiendo confianza y minutos en Segunda, que es muy importante. Tenemos una disputa positiva que nos va a hacer mejores a los dos. Vamos a tener una lucha muy bonita en el puesto".



Aspecto anímico con la lesión: "Por muchos años que lleves jugando, lo peor de un futbolista son las lesiones. Y más recién llegado con la ilusión tremenda con la que vine. Pero de todo se aprende y te hace más fuerte. Ya es pasado. Ahora hay que coger el ritmo cuanto antes".

Escudero, en rueda de prensa | Foto: Pedro Puig



Inicio de temporada del equipo: "Las sensaciones después de los partidos es que deberíamos llevar a estas alturas más puntos, pero también hay que analizar que es un equipo nuevo en Segunda, que es una liga muy larga y que se están haciendo las cosas bien. Un equipo que hace tantas ocasiones no es para preocuparse. El balón acabará entrando. Paciencia y confianza en el equipo porque trabaja de lujo".



Estado físico: "El ritmo se coge jugando. Estoy disponible desde que me dieron el alta para lo que sea".



Rendimiento en Riazor: "En casa está costando un poco más sacar los puntos, pero si seguimos esta línea, con el calor de la afición, al final se van a sacar estos puntos".



Diferencias entre Obrador y Escudero: "Quizá él tenga mucho más recorrido en el campo. Es un chaval joven con mucha energía. Se está viendo que está muy bien. También está dando consistencia al equipo. Somos diferentes. Yo tengo esa experiencia y veteranía y todo se junta. Nos podemos complementar bien. Somos diferentes y le podemos dar cosas diferentes al equipo dependiendo del partido".



Compatibilidad en el mismo once con Obrador: "Sí, claro. Eso ya son cosas más tácticas del entrenador. Lo más importante es que tenemos una relación sana".



Nivel en Segunda División: "La estoy viendo como los últimos años. La Segunda es una de las ligas más disputadas de Europa. Y esta va por el camino. Al principio de temporada decían que era la mejor Segunda División de los últimos años, con muchos equipos históricos, y creo que va a ser igualada hasta el final".



Adaptación a la ciudad de A Coruña: "Muy bien. Nos están poniendo muchísimas facilidades. La gente por la calle es muy ambale y desde el primer día está dándonos la bienvenida. Muy contento y muy adaptado".