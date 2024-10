El Dépor crece a puerta cerrada

La mejoría en el plano defensivo ha permitido al Deportivo cosechar dos porterías a cero en los dos últimos partidos consecutivos ante Málaga (0-0) y Elche (0-0). El portero blanquiazul, el brasileño Helton Leite, acumula tres encuentros sin encajar desde que precisamente debutó sin gol en contra en la tercera jornada en la victoria por la mínima en Riazor ante el Racing de Ferrol (1-0).



El guardameta de Belo Horizonte, que ya se encargó de destacar en una reciente rueda de prensa que “las porterías a cero son trabajo de todos”, cumplirá los 200 minutos consecutivos sin sacar el balón de su propia puerta si es capaz de no encajar en los primeros seis minutos del partido del próximo sábado en Riazor (16.15) ante el Eldense.



Helton Leite se hizo con la titularidad en la tercera jornada después de la presencia en el once inicial de Germán Parreño en las derrotas de las dos primeras jornadas ante el Real Oviedo (0-1) y el Huesca (2-1).



A pesar de un estreno ante el Racing de Ferrol sin encajar, el ex del Antalyaspor turco no fue capaz de dejar su portería a cero en las siguientes cuatro jornadas. Recibió un gol en el empate a domicilio ante el Granada (1-1), encajó dos tantos en la derrota en El Arcángel contra el Córdoba (2-0), volvió a recibir dos dianas frente al Burgos en Riazor (2-0) y también tuvo que sufrir otros dos goles en la victoria en el Carlos Belmonte ante el Albacete (2-5). En ese momento su promedio no era para tirar cohetes, con siete goles encajados en cinco partidos.



No obstante, Helton se desquitó en la visita del Málaga a Riazor en la octava jornada protagonizando su mejor actuación. El meta brasileño hizo cinco paradas, su mejor dato en un encuentro con el Deportivo, e incluso montó un ataque con un pase largo a Lucas Pérez que estuvo a punto de ser decisivo.



El pasado domingo, en el estadio Martínez Valero, contribuyó en el buen hacer de la defensa blanquiazul con dos paradas de mérito, una a un tiro desde la frontal y otra tras un cabezazo a bocajarro. De hecho, Imanol Idiakez subrayó al término del encuentro la importancia de lograr “la segunda puerta a cero consecutiva” y recalcó la calidad del rival para valorar el trabajo defensivo realizado por el conjunto coruñés: “No deberíamos olvidarnos en el campo de quién hemos jugado y contra quién. Las sensaciones son buenas y estoy convencido que esto va a servir para que el equipo crezca”.



En ese sentido, el central Pablo Vázquez también destacó que el Deportivo salió del Martínez Valero “reforzado” tras haber protagonizado “un gran trabajo defensivo”: “Quizás es una faceta en la que teníamos que dar otra vuelta. Llevamos dos porterías a cero consecutivas y eso nos refuerza mucho; y más en un campo ante un contexto tan complicado”, afirmó el defensa.

El curioso caso del Racing de Ferrol

De los equipos que actualmente están situados en la mitad baja de la clasificación de Segunda División, solo el Racing de Ferrol ha obtenido más porterías a cero (4) que el Deportivo (3). Jesús Ruiz, portero del conjunto departamental, no encajó en los empates ante Mirandés y Cádiz ni en las recientes victorias consecutivas por la mínima contra el Elche (1-0) y el Cartagena (0-1).



Sin embargo, el Racing de Ferrol se encuentra en puestos de descenso. El equipo de Cristóbal Parralo perdió todos los partidos en los que encajó al menos un gol, salvo en el empate frente al Málaga en la jornada inaugural (2-2). El Racing de Ferrol comparte zona de descenso con Almería (dos porterías a cero), Cartagena, único equipo que ha recibido al menos un gol en todos sus partidos, y Tenerife (un encuentro sin encajar).



En la mitad baja de la tabla, otros dos equipos comparten el mismo dato que el Deportivo con tres porterías a cero: Elche y Málaga. El resto cuenta con peores registros en este sentido.

El Mirandés, un muro

El líder indiscutible de Segunda en relación al número de porterías a cero cosechadas es el Mirandés (6). El equipo de Anduva se encuentra en zona de playoff de ascenso debido a que encaja poco, solo tres goles hasta el momento, y rentabiliza al máximo sus seis tantos a favor. Oviedo (5), Racing de Santander, Eibar y el mencionado Racing de Ferrol (4) siguen al Mirandés en este apartado.



Por otro lado, existen tres equipos que no necesitan echar el cerrojo a su portería para estar situados en el playoff de ascenso. El Huesca, tercer clasificado, solo dejó su puerta a cero en la primera jornada ante el Elche (0-1). Asimismo, el Levante, cuarto clasificado, y el Sporting de Gijón, quinto, también cuentan con menos porterías a cero (2) que el Deportivo.