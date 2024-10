Kuman Santiso: "Nunca le dieron permiso a Ian para publicar el vídeo de las disculpas por lo de Castellón y eso le perjudicó”

La visita del Eldense a Riazor del próximo sábado permitirá el regreso de Ian Mackay nueve meses después de su salida del Deportivo. El adiós del portero coruñés al equipo de su corazón levantó ampollas por el trato que recibió del club tanto en aquel momento, al obligarle a hacer las maletas en el mercado de invierno, como cuando posteriormente la entidad blanquiazul no inscribió su nombre en la camiseta y la bufanda que vendió para celebrar el ascenso a Segunda. Una de las personas que mejor conoce cómo se siente el guardameta de O Ventorrillo ante su vuelta a A Coruña es Kuman Santiso. El capitán de la selección española de fútbol playa es primo del arquero.

¿Mantiene una relación estrecha con Mackay?

Sí, soy primo suyo por parte de su madre. Y además, soy padrino de la niña de él e Ian es padrino de mi niño.

Con todo lo que sucedió en los últimos meses, no sé si su regreso del sábado a Riazor será cómodo o incómodo para el guardameta.

No te voy a engañar. Es cierto que desde que salió el calendario, la primera fecha que se miró fue esta, sobre todo por el hecho de volver a casa, jugar contra su equipo de toda la vida y de su corazón.

¿Miró la fecha con alegría o con cierto temor?

Con alegría, porque sabe que aun hoy en día le siguen llegando muchos mensajes de apoyo, hay mucha gente aquí que le tiene cariño y que le apoyó en los momentos duros que tuvo. Entonces, con total alegría y deseando venir para encontrarse con toda esa gente que le apoyó y que le sigue apoyando a día de hoy.



Supongo que la afición que acuda al estadio dedicará una buena acogida a un jugador que es coruñés, se formó en el Dépor y que en su día decidió bajar desde Segunda para jugar en Primera RFEF con el equipo blanquiazul.

Yo, la verdad, es que espero y confío en que sí. La gente de aquí sabe que no hay muchas personas más deportivistas que él, que vino en un momento complicado del club, a pesar de tener ofertas superiores tanto económicas como deportivas para intentar ayudar al Deportivo.

Llegó en el verano de 2021, tras haber sido designado por LaLiga como el mejor portero de Segunda División de la temporada 2020-21 y fue titular indiscutible en sus dos primeras campañas con la escuadra blanquiazul.

Dentro de esas temporadas que estuvo aquí, creo que hizo un buen papel. Lo que sucede es que está ese manchón del día del Castellón, que hay mucha gente a la que le duele y se siente molesta por ese día.

Empañó su rendimiento con el cuadro deportivista.

Ahí nos quedó una espina que sí me gustaría recalcar. Ha habido mucha gente que le ha echado en cara que tardó mucho en pedir disculpas y lo cierto es que es un tema que se ha enquistado y que nos ha fastidiado mucho porque no es para nada verdad. Dos o tres días después del partido en Castellón, él fue a Abegondo a grabar un vídeo, que de hecho lo tenemos, pidiendo disculpas a todo el deportivismo y diciendo lo que él sentía, pero, por unos motivos u otros, el club en ese momento, por quien estaba dirigido, no se lo permitió enseñar ni publicar y es algo que le perjudicó, porque había mucha gente que achacaba que no había dado la cara y no había salido a pedir disculpas, cuando no es verdad. Ese vídeo lo tenemos hoy en día, pero no nos han dejado publicarlo. En ese momento se le atacó injustamente y es un tema que nos gustaría que tuviera otro final.

Pese a que todo el mundo puede cometer errores y él tuvo esos fallos en Castellón, es cierto que le hizo mucho daño lo de tardar en salir a pedir disculpas.

Nosotros incluso lo notamos en la gente cercana de aquí, amigos y gente del día a día de A Coruña que nos decían que ya no es que estuvieran molestos por los errores, porque en el mundo del fútbol están a la orden del día, sino que el problema era el no haber dado la cara y no haber salido a decir lo que sentía en realidad y pedir disculpas. Pero en ese momento, pertenecía al club y es quien le pagaba, quien era su jefe y, por unas circunstancias u otras, le fueron dando largas, le dijeron que ya saldría y al final nunca le dieron permiso para publicarlo y eso le perjudicó más que le favoreció.

Y a eso se unió posteriormente su forma de salir del club en enero de 2024.

Eso creo que ya independientemente de que la gente le tuviera aprecio o le apoyara más o menos, creo que sí que todo el mundo está de acuerdo en que no han sido justos con él por lo que representaba para el club y para la ciudad y por ser el capitán del equipo. Por la manera en la que se desarrollaron esos días y su salida, creo que no han estado acertados, pero fue una decisión de ellos que hubo que aceptarla y buscar otros frentes, otras propuestas. Por suerte, le salió la de irse al Eldense, que le vino bien, fue un aire fresco que le hizo recuperar la motivación y sentirse otra vez importante, demostrar que podía ser un jugador que podía seguir compitiendo en el fútbol profesional. A la vista está, que terminó haciendo un año muy bueno y esta temporada, aunque no empezó jugando, ha recuperado la titularidad y sigue jugando e incluso el pasado fin de semana fue el mejor jugador del equipo. En ese sentido, le vino bien para el tema psicológico y está muy contento.

Posteriormente, cuando el Deportivo no incluyó su nombre en la camiseta y la bufanda del ascenso a Segunda, también le vino bien que compañeros como Lucas Pérez salieran en su defensa.

Sí, otro gesto, el de la famosa camiseta y la bufanda que no habría costado nada que hubiese sido por lo menos un pequeño reconocimiento para uno de los capitanes que estuvo defendiendo los colores durante media temporada. Fue lo mismo, por circunstancias no han querido que sea así y, como bien dices, los compañeros, que son los que compartían el día a día con él y que realmente estaban 24 horas con él, sabían el peso que tenía en el equipo, su nivel y es de agradecer el gesto de reivindicación y que se acordaran de él. Que en un momento tan importante, cuando solo te viene a la mente festejar y celebrar el ascenso, se hayan acordado de él es algo que hemos valorado mucho y que nos ha puesto muy contentos.

Cuando era un niño, con apenas 11 años, ya confesó su sueño de jugar algún día en el Deportivo en una entrevista a este periódico.

Desde niño tenía claro que su sueño era llegar al primer equipo, poder debutar y que su familia, su padre y su madre le vieran en Riazor defendiendo la camiseta del Deportivo. Era su objetivo y su sueño desde pequeño. Por suerte, los que vivimos aquí sabemos que esto pasa en muchos niños, el deportivismo que hay, que es algo fuera de lo normal. Aquí la gente en vez de ser del Barça o del Madrid es del Dépor y sueña con jugar algún día y hacerlo bien con el equipo de su ciudad. Él era un claro ejemplo. Ya cuando fue subiendo categorías, que se tuvo que ir cedido a forjarse un poco su futuro, su sueño siempre era volver y tenía esa espina, ese reto que era regresar, conseguir el ascenso y llevar al Deportivo al fútbol profesional.

Él está feliz en el Eldense.

Sí, es un equipo en el que desde el primer momento han confiado mucho en él, porque tenemos que valorar que cuando lo ficharon, estaba en una situación que era incómoda. Sin embargo, desde el primer momento apostaron por él. Llegó allí al principio con otros porteros que estaban jugando, se ganó el sitio y jugó los últimos siete partidos de Liga, siendo clave para la salvación. Nada más acabar la temporada, le querían renovar sí o sí a toda costa, y este año, lo mismo, que aunque ficharon un portero de nivel y empezó jugando las tres primeras jornadas, se afianzó otra vez en el puesto y aunque en la octava jornada no jugó por unas molestias, esta última semana volvió y fue el mejor del partido. Está dando un buen nivel y en ese sentido está contento porque le recibieron muy bien y se ha vuelto a sentir muy valorado, se ha vuelto a sentir jugador, que después de lo que ha vivido, necesitaba un poco ese cariño del público, de un equipo, del club. Ahí lo ha encontrado y está muy contento.

