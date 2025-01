Gilsanz: "Eddahchouri es un buen jugador, que nos va a ayudar"

El técnico del Deportivo, Óscar Gilsanz, se muestra satisfecho con el fichaje del delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri y confía en que se produzcan más incorporaciones, así como alguna salida, antes de que se cierre el mercado de fichajes el próximo lunes.

"Es un buen jugador que creo que nos va a ayudar", dijo el entrenador blanquiazul este viernes en la rueda de prensa previa al partido del domingo con el Éibar.



Semana cargada:

"Para el jugador siempre es bueno porque lo que le gusta es jugar, pero esta es más cargada, con todo más apurado, pero no pasa nada".

Enfermería:

"Patiño todavía no está recuperado de esa gripe que le dejó bastante KO y sigue sin entrenar. Mfulu se le hicieron pruebas, parece poca cosa, pero para esta semana no va a estar. Obrador está mejor y a ver si entre hoy y mañana está disponible. El entrenamiento de mañana marcará el camino".

Zakaria Eddahchouri:

"Un chico que viene a ayudarnos, a complementar a los otros delanteros. Un jugador diferente, que nos va a aportar otras cosas, con capacidad para asociarse e ir al espacio y capacidad para hacer gol. La secretaría técnica lo venía siguiendo desde hace meses".

¿Sus números en la Liga de Países Bajos ilusionan?

"Cuando aparece un jugador nuevo, todo el mundo va a mirar lo que hizo en el pasado en cuanto a números. Son buenos, es un jugador joven con capacidad de mejorar. Tenemos que adaptarlo, se necesita un rendimiento inmediato, pero trataremos de adaptarlo a la competición. Es un jugador bueno que creo que nos va a ayudar".

¿Puede afectarle esa presión por resolver el problema con el gol que tiene el equipo?

"No lo creo. Los jugadores, no tanto la posición en la que jueguen como el lugar en cuanto al equipo, siempre tendrán cierta presión. Querrán hacer goles y si no los hacen, se presionan, porque al delantero le gusta que se le vea haciendo goles, pero no creo que esté pensando eso ahora mismo".

Alternativas en ataque con 3 para un puesto:

"Siempre que hay alternativas, tienes diferentes maneras de jugar. Si optas por jugar con un mediapunta o con dos puntas. Dependiendo del partido, de las situaciones. Los cambios no son los jugadores en el nombre, sino sobre todo los comportamientos que buscas y las necesidades que buscas. Tener más jugadores de ataque te da la posibilidad de jugar con dos puntas, pero el partido marcará lo que es más conveniente".

Mercado:

"Esperemos que alguno más va a llegar".

¿Satisfecho con un medio y un lateral zurdo?

"Sí, pero más que estar satisfecho o no, yo estoy muy contento con los jugadores que tenemos aquí, porque creo que hicimos un buen partido contra el Levante. Creo que los jugadores están trabajando muy bien. Evidentemente hay necesidades que se pueden cubrir y todo lo que sea mejorar el equipo, bienvenido. Necesidades y supongo que habrá oportunidades".

Salidas:

"Necesito una plantilla un poco más corta para tener espacio para la gente de la cantera, pero eso no depende de mí, sino de los jugadores también, pero puede que haya alguna que otra salida. No depende tanto de mí. Sí me gustaría que la plantilla fuese un poco más corta porque creo que hay jugadores que tienen nivel, pero que tendrían minutos en otro sitio".

Patiño, ¿posible salida?

El caso de Charlie Patiño es un jugador muy joven, con unas buenas condiciones que no está teniendo minutos, entonces puede que trate de adaptarse dentro del equipo, porque llegó justo antes del final del mercado, con el inicio de Liga. Ahora está adaptado al grupo, a sus compañeros, una de las opciones es que se quede aquí, empapándose con sus compañeros y la competición y otra que encuentre una salida para tener más minutos, pero las cosas parecen más sencillas de lo que son en ese tipo de decisiones".

¿Patiño al Fabril?

"Que yo sepa, conmigo nadie habló de ese aspecto. Pero hazle la pregunta a Manuel Pablo, igual... (risas)".

Cristian Herrera:

"Ha perdido un poco el protagonismo en cuanto a minutos, pero por lo que buscábamos en los partidos. Pero él volverá a tener minutos en otros partidos, pero en los últimos, la situación de los partidos hizo que buscáramos jugadores de otro perfil".

Críticas:

"Nunca he llevado mal las críticas, pero intento mantenerme al margen de las críticas, sobre todo que ahora hay tantas posibilidades de poner de manifiesto lo que piensa cada uno, porque de cada a la salud de cada uno es mejor centrarse en el trabajo y en el día a día. Intento leer poco para abstraerme del ruido que hay. Pero si no hubiese ninguna crítica sería malo porque significaría que suscita poco interés y el Dépor es un club que genera mucho interés. Es lo que conlleva el estar sentado aquí, pero yo lo llevo bien".

¿Este Dépor se parece más a lo que quieres?

"Tenemos mucho margen de mejora todavía. El equipo está asumiendo bien el trabajo, las señas de identidad que queremos, de ser competitivos ante cualquier rival. Creo que el equipo está creciendo a nivel competitivo. Hasta ahora siempre ha competido bien, pero quereos que sea un equipo que a los rivales le cueste mucho ganarnos. Por muchos momentos está defendiendo junto, bien, pero nos falta un poquito de profundidad y determinación en ese último tercio. Los resultados y el nivel del equipo son mejorables, tenemos el reto, pero creo que está compitiendo bien".

Barcia:

"Para mí no hay caso Barcia. Volvió de la lesión después del parón de Navidad, llevamos un mes, coincide con un buen momento de los centrales, pero Barcia volverá, tendrá la oportunidad y seguro que la aprovecha. Es más cuestión del nivel de los centrales en este momento, pero Dani volverá. Sabe que por haber estado conmigo antes no le voy a dar más, pero tampoco le voy a quitar nada".

Ipurua, campo complicado:

"Estamos un poco en el camino que buscamos. Es cierto que en el último partido no estuvimos bien en la segunda parte. Cuando yo llegué estábamos en puestos de descenso y ahora estamos teniendo un comportamiento en el que estamos fluctuando en esas posiciones, entre los tres o cuatro equipos que preceden al descenso. Hay que mirar al partido de Éibar, ver los partidos que estamos haciendo y ver la realidad, que es que estamos en esa pelea. Soy muy ambicioso, pero para mí la ambición es el día a día. Hay que estar en esa pelea. Cuando esa pelea sea pasado, veremos otra cosa. Estamos en esa pelea de salir de esos puestos y tenemos que concienciarnos de que en esta categoría cada partido se puede ganar, empatar o perder independientemente de la posición del rival al que te enfrentas. Ir más allá de eso es querer vender cosas que yo no estoy dispuesto a comprar. Intentaremos ir a ganar a Eibar".

Eibar:

"Es el tercer mejor local de la categoría, muy fiable en su casa. Acaba de fichar a dos jugadores en el mediocampo que le dan un nivel muy alto. Tiene un equipo con un nivel muy alto, que el año pasado hizo playoff y estaba pensado para estar cerca de ese playoff y tenemos que poner nuestra energía y cabeza en ese partido porque todo lo demás nos va a perjudicar. No me gusta que me vendan futuribles. Nuestro pensamiento está únicamente en el Eibar".