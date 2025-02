¿CÓMO NOS VEN? | Rafa Góngora: "Me empecé a enamorar del Dépor cuando Héctor jugó la Champions”

“25 años ya”. Es la respuesta de Rafa Góngora (Almería, 1975), la voz de la UD Almería en la radio, cuando recuerda el tiempo que lleva en el mundo de la comunicación siguiendo la actualidad deportiva y, sobre todo, el día a día del equipo andaluz. Periodista del grupo SER Almería-La Voz de Almería, salvo dos años en los que trabajó en Radio Nacional de España, Rafa Góngora reconoce que una llamada desde Galicia siempre es bien recibida, ya que supone hablar sobre A Coruña, cuna del “mejor pulpo del mundo”, y del Dépor de su amigo Fernando Soriano, un director deportivo que “se va a dejar la vida en intentar hacer las cosas lo mejor posible para que el Dépor se quede en la categoría”.

¿Qué recuerda de los duelos entre Dépor y Almería?

Cuando viajábamos con el equipo, que ahora ya hemos dejado de hacerlo, visitamos A Coruña y Riazor cuando el Deportivo estaba en Primera División. Es un campo y un club importante del fútbol español. El ambiente que había en Riazor, y sigue habiendo, era una maravilla. Es una ciudad futbolera, con un estadio precioso cerca del mar. Me trae muy buenos recuerdos las visitas del Almería a Riazor.

¿Pudo visitar algo más de A Coruña que el estadio?

El mejor pulpo que yo he comido fue en A Coruña. En un bar, cuyo nombre no recuerdo, justo enfrente de la puerta por la que entran los futbolistas al estadio. El mejor pulpo del mundo está en A Coruña.

¿Le marcó algún encuentro entre la escuadra blanquiazul y la rojiblanca?

Recuerdo, por supuesto, el Almería-Dépor del gol de Aranzubia. Ese partido fue tremendo, espectacular. Tuve que narrar aquel gol. Cuando vi que subía Aranzubia, ya me temí lo peor. Y lo peor pasó. Fue curioso. Y en Riazor recuerdo un partido con dos goles de Kalu Uche (0-2 en 2010), pero lo que más me gustaba de Riazor era el ambiente. Recuerdo que era un campo espectacular para trabajar y que tenía una afición tremenda.

¿Tiene especial predilección por algún jugador que haya vestido la camiseta del Deportivo?

Me acuerdo mucho de Valerón. Y de un almeriense como Héctor Berenguel, que es muy amigo mío. Es muy buena gente. Yo me enganché al Dépor cuando Héctor jugó la Champions, ahí me empecé a enamorar del Dépor. Esto lo puedes poner. Como lo vea mi mujer, ya verás tú... (ríe).

¿Cómo se ve desde Almería al Deportivo en la actualidad?

Tiene muy buenos futbolistas y tiene un director deportivo que sabe mucho de fútbol, pero lo que pasa es que esta categoría es tan difícil... Ahora bien, lo que la afición tiene que tener muy claro es que Soriano, como director deportivo del Dépor, se va a dejar la vida en intentar hacer las cosas lo mejor posible para que el Dépor se quede en la categoría. Y yo creo que se va a quedar en la categoría porque tiene plantilla, tiene afición y tiene muchas cosas para seguir en Segunda División. Además, es que no está tan mal.

Fernando Soriano ha sido criticado en este mercado de invierno por una parte de la afición blanquiazul.

A Coruña es una ciudad importante de España, el Dépor es un club importante en España y la afición ya sabemos que quiere lo mejor para su club. Y quiere ver al Dépor arriba, eso está más claro que el agua. El año que viene seguramente intentarán luchar por el ascenso.

Soriano se va a dejar la vida en intentar hacer las cosas lo mejor posible para que el Dépor se quede en la categoría

¿Qué partido espera para el domingo en Riazor?

Espero un Almería que levante el vuelo, que reaccione, y que encuentre de nuevo el camino del gol. Y tú dirás: ‘Rafa, estás loco, que el Almería va segundo’ (ríe). Pero es que el equipo lleva tres partidos sin ganar y ha marcado dos goles en los últimos tres partidos, cuando llegó a estar 14 partidos seguidos marcando mínimo dos tantos. Y ahora está en un pequeño bache por el que pasan todos los equipos. Espero un Almería que vuelva a ganar porque necesita la victoria para consolidarse en esa plaza de ascenso, que es la segunda posición, ya que en esta jornada no puede pillar al Racing de Santander. Ganar en A Coruña es dar otro pasito más hacia el objetivo. Me espero un partido complicadísimo por lo que rodea a Riazor. Por el ambiente, por la afición, por el campo, que exige, y porque el Dépor viene de ganar en Eibar. Es un partido bonito entre dos grandes, que uno está buscando el ascenso y el otro la salvación.

El Dépor también cuenta en su plantilla con un futbolista almeriense.

Claro, es también un partido emotivo porque está Barbero allí. Es como si fuera mi hijo, entre comillas.



Barbero no está en su mejor momento de cara a puerta, pero siempre es honesto en su esfuerzo en el campo.

Es que es de la escuela Soriano. Esta profesión me ha regalado muy pocos amigos de verdad. Me ha regalado amigos como Soriano, como Corona, pero muy pocos, porque esto es una pellejería. Entonces, por eso está Barbero en A Coruña, porque es de la escuela de Soriano: gente humilde, trabajadora y de hacer grupo. Es que es buena gente.