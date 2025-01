Los detalles condenan al Juvenil A ante el Athletic (1-0)

Tuvo sus opciones el Juvenil A del Deportivo, pero al contrario que el año pasado y pese a cuajar un partido más que digno, esta vez no hubo suerte en Lezama y cayó en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club. Faltó acierto en varias acciones de ataque y sobró un error, el del guardameta Álex, que dejó el balón muerto en una falta lateral para que en el rechace marcara Oier Unamuno.



No se guardó nada Miguel Figueira, que apostó por los tres ‘fabrilistas’. Pablo García y Adrián Guerrero por banda derecha, y Manu Ferreiro, el último en incorporarse a la dinámica del equipo de Manuel Pablo, acompañando a Lucas Castro en el centro del campo, unos metros por delante de Álvaro Fraga. En el Athletic no estuvo finalmente Igor Oyono, quien a sus 16 años ya está plenamente asentado en el filial, que compite en Primera Federación, pero pese a ello presentó un once de plenas garantías.



No hubo demasiadas ocasiones en una primera mitad en la que el Dépor empezó muy bien pero fue a menos. Buena parte de lo más reseñable nació por la banda más alejada a los banquillos del Campo 2 de Lezama. Comenzó activo Guerrero, retando y yéndose en la mayoría de ocasiones de un Ilyas que sufría pero conseguía molestar lo justo para que el ‘7’ no finalizara cómodo.



También se aplicó el equipo desde la media distancia. Si veía que no era capaz de romper la ordenada línea defensiva de los leones, lo probaba desde fuera del área con disparos de sus centrocampistas. Manu Ferreiro mandó el balón por encima del larguero en dos ocasiones y Álvaro afinó algo más, pero el cuero se perdió a centímetros de palo izquierdo de la portería defendida por Simón García.



Le faltaba último pase al equipo de Miguel Figueira, que sin embargo dominó hasta la media hora. A partir de ahí reaccionó el conjunto local y empezó a encontrar alguna grieta gracias a la profundidad de Ilyas, que dejó de sufrir en la retaguardia y se animó en ataque. En una de ellas sacó un buen pase atrás hacia Alain Cobos, que con zurda remató alto, ya dentro del área.



Los blanquiazules dejaron de amenazar en ataque pese al cambio de bandas entre Guerrero y Dipanda; y esta vez por la banda derecha el Athletic realizó una combinación muy bonita que originó otra jugada peligrosa. Alain Cobos, de rabona, habilitó a Oier Unamuno, que ganó línea de fondo y sacó un centro que no pudo rematar Manex, pero sí Ilyas, que estaba en todas partes. Se le marchó fuera al lateral izquierdo.

Buen regreso

Le vino bien el descanso al Dépor, que necesitaba recuperar las sensaciones del inicio. No dudó Miguel Figueira en intervenir, con un par de cambios antes de que se cumpliera el minuto 53. Quizá el de Adrián por Samu estuvo motivado por algún tipo de problema físico, pero el de José Rey por Dipanda buscaba tener algo más de control de balón.



Volvió con más ritmo el partido en general y no faltó en ningún momento de la segunda mitad, en la que se sucedieron las ocasiones de peligro. Y los coruñeses se sentían cómodos en ese contexto.



A veces le bastaban pocos toques al Dépor para meter el miedo en el cuerpo al Athletic. Un buen ejemplo fue una jugada que nació de un despeje de Hugo Torres en área propia que recogió Dipanda. Este cedió para Lucas, que envió un balón largo para un Rubén que encaró portería contraria y cruzó en exceso ante la salida de Simón García.



De vez en cuando aparecían los vascos arriba, como en un disparo de Albi, pero las mejores situaciones eran del Dépor. Llegaron los primeros córners y un tiro al larguero que pudo haber cambiado el signo del encuentro. Pablo García encontró hueco por banda derecha y sacó un centro medido a la cabeza de Rubén, que cabeceó con criterio, pillando a contrapié a Simón, pero con la mala suerte de que no bajó lo suficiente.

Parecía el momento de los blanquiazules, pues en la jugada posterior avisaron por partida doble, con un disparo de José Rey que se envenenó y otro de Guerrero que se marchó muy alto.

Dos acciones similares

Pero el fútbol iba a ser cruel. A la segunda. El portero Álex quiso blocar un lanzamiento de falta lateral y el balón se le escurrió entre las manos. Ya fuera de su control apareció Oier Unamuno para meter el cuerpo, a menos de un metro de la línea, y hacer el gol que significaría el pase. Curiosamente poco antes el guardameta había realizado un despeje defectuoso y el propio lateral derecho del Athletic, con buen olfato en área rival, se había quedado ya muy cerca de marcar.

Quedaban doce minutos para buscar la épica y el Dépor iba a contar con un detalle a favor, la expulsión por doble amarilla de Manax. Agotó los cambios Miguel Figueira para ir con todo y lo intentaron los blanquiazules hasta el séptimo minuto de descuento, momento en el que el árbitro pitó el final, pero no pudo ser. Pese a los muchos envíos al área y a una petición de penalti por parte de Guerrero, el Athletic supo despejar cuando tocaba y cortar el ritmo con faltas en otras ocasiones hasta asegurar el pase.