El Deportivo se presenta intratable (5-0)

El Deportivo dejó atrás a un esforzado e inferior Unionistas y jugará la final del Teresa Herrera contra el Leganés, un rival de Primera División adiestrado además por un ex entrenador del equipo, Borja Jiménez. Todo ocurre a una semana de que comience la temporada y mientras el entrenador Imanol Idiakez reclama refuerzos. Al menos ayer, con un once experimental en el que no se alineaban Lucas, Mella, Yeremay, Mario Soriano, Villares, Pablo Martínez, Ximo Navarro o el lesionado Escudero, dejó un buen sabor de boca al público que presenció el estreno del curso en Riazor. Se gustó el Deportivo, que no precisó imprimir un ritmo elevado de juego para laminar a su rival, que pareció mucho más corto de preparación y con recursos contados para ofrecer una actuación a la altura de otras que mostró en A Coruña durante el periplo deportivista por esa Primera RFEF que todos quieren dejar atrás.



En ese objetivo el Dépor trata de construirse y lo hace desde el valor de la continuidad. A través de ella trata Idiakez de que evolucione el equipo y, de paso, integrar e incentivar a algunas piezas. Por ejemplo a Hugo Rama, que firma una pretemporada alentadora, quizás también porque el técnico ha decidido que se aliste en el eje y que desde ahí reparta caramelos. Puede discutirse sobre su cadencia, sobre si ralentiza el juego o si tiene tendencia a lo churrigueresco, pero lo que es difícil de rebatir es su talento.



Con tiempo y espacio, Rama juega de maravilla al fútbol. La cuestión es si en la categoría a la que regresa se lo van a conceder. Y también si Idiakez le va a dar galones. Ayer, en la semifinal del Teresa Herrera, se los dio y el jugador los tomó tal y como lo hace quien se da importancia. Y en cuanto le fueron saliendo las cosas fue a más, atrevido y gustoso. Así funcionan los rudimentos de la confianza.

IMPORTANTE

Rubén López condujo al equipo con fútbol y brega en el inicio de partido



A lomos de Rama el Deportivo goleó a su rival. El centrocampista de Sigüeiro firmó dos tantos y una asistencia que sirvieron para romper el marcador y definir el partido, pero antes de todo eso aparecieron otros protagonistas. Por ejemplo Rubén López, que fue el mejor futbolista del equipo antes del descanso en esa posición mixta en la que a Idiakez le gusta emplearlo, adelantado en la presión, abierto en la salida de balón para dejar espacio a que sean otros, como Hugo Rama, los que inicien la jugada. Pero eso no quiere decir que Rubén tenga los pies cuadrados. Correr y bregar no es sinónimo de ello y lo demostró en la primera acción sólida de ataque del Deportivo cuando empleó la seda de su zurda para colocar un pase entre central y lateral. Barbero transitó hacia ese espacio, indetectable para la zaga de Unionistas, se quedó ante el gol y le dio un abrazo.



La ventaja atemperó al Deportivo y abrió a Unionistas, que pudo empatar casi de inmediato cuando un error de Rama habilitó al central Imanol Baz ante Parreño, que tapó espacios y precipitó un remate de puntera que se fue desviado.



Apenas hubo más del cuadro salmantino, que también se asomó en un saque de esquina al que Parreño acudió a destiempo. El Deportivo marcó su terreno y llamó a nuevos protagonistas para acompañar la codicia de Rubén López, que no dejó de trabajar a destajo. Barcia, que lució el brazalete de capitán, se mostró en varias conducciones para generar incendios en el entramado de Unionistas, que con el paso de los minutos se quedó sin aliento. Se movió demasiado el Deportivo, donde Chacón partía desde la izquierda para moverse por todo el frente del ataque. Y allí estaba Hugo Rama, para asociarse con Rubén López en el balcón del área y abrirse terreno para colocar un remate de interior en la red. Quedaban apenas un par de minutos para el descanso y allí pareció quedar sentenciado todo.

Lo rubricó Hugo Rama nada más regresar, virguero para colocar un libre directo lejos de los guantes del meta Iván Martínez. Unionistas se derrumbó, orgulloso para no dejarse llevar, pero anulado en ataque, superado siempre por la exhibición de Hugo Rama, que estuvo listo ante la debacle visitante para sorprender en un córner sacado en corto y remontar la línea de gol para regalarle un gol a Luis Chacón, que empezó a mostrar sus dotes de llegador. El chico de Pontedeume tiene fútbol y gol. Y esa fue la carta de presentación que dejó en su estreno en Riazor como jugador deportivista. Marcó el quinto tanto, nunca malo, tras irrumpir en el segundo palo para tocar de cabeza un centro pasado de Davo.



Ya habían empezado las rotaciones en la escuadra blanquiazul. Se estrenó Mfulu, ya lo había hecho de inicio Petxarroman, que mostró buen pie, y hubo minutos para canteranos como Guerrero, Aarón y, sobre todo, el ilusionante lateral Pablo García, un juvenil de primer año del que no hay que perder la matrícula. Regresó incluso David Mella, que jugó los últimos diez minutos de un partido que ya había completado su historia, la de un triunfo holgado y cómodo en el que todos los planes salieron bien y las piezas más preciadas del ajedrez de Idiakez se reservaron para darle jaque mate hoy al Leganés y llevar a las vitrinas del Deportivo la décima Torre de Hércules de las trece últimas disputadas. Y en el horizonte el estreno liguero ante un Oviedo, cuyos estrategas atendieron ayer desde la grada al despliegue deportivista.