Lección de oportunismo a cargo de Luis Chacón

Luis Chacón dejó constancia en la segunda semifinal del Teresa Herrera de que atesora un gran instinto rematador, al convertir sus dos primeras dianas como deportivista en la ‘manita’ endosada a Unionistas de Salamanca (5-0).



El atacante eumés, fichado este verano después de estar casi atado en enero, anotó un doblete de oportunista en los minutos 54 y 66, al aprovechar dos servicios impecables a cargo de Hugo Rama y Davo, respectivamente.



El ex del Arenteiro tendrá, sobre el papel, una gran competencia en la línea de trescuartistas —con futbolistas de la talla de Lucas, Mella, Yeremay o Soriano— para poder disponer de minutos pero, tras ser refrendado por Imanol Idiakez, es sabedor de que puede ser un futbolista determinante en una temporada tan larga e igualada como la de Segunda División —que dará inicio para el Dépor el próximo sábado 17 en Riazor ante el Oviedo—.



Tras el pitido final del colegiado Gómez Lameiro, el joven punta de solo 24 años no podía ocultar su satisfacción por haber estrenado su cuenta goleadora en el Deportivo.



“Estoy muy contento por el debut esta temporada en Riazor, qué mejor manera de hacerlo que con dos goles. Estoy muy feliz y espero que esto pueda seguir”, especificó en zona mixta, al tiempo que dejó constancia de su compromiso con el cuadro herculino tras ciertos rumores que especulaban sobre su salida como cedido antes del inicio de la campaña 24-25.



“Estoy centrado en entrenar y hacer mi trabajo lo mejor que pueda para gustarle al cuerpo técnico y poder jugar muchos minutos. Simplemente estoy centrado en disfrutar, en jugar y en aprovechar los minutos para mejorar y estar lo mejor posible”, añade.



Acerca de sus sensaciones sobre el terreno de juego de Riazor, el jugador precisó que intenta “acoplarme a los que ya venían del año pasado, este equipo tiene una base muy sólida con los futbolistas de la pasada temporada. Mi intención es acoplarme a ellos y hoy con Iano, que es un lateral ofensivo que va largo, mi misión era apoyar por dentro y poder llegar al área”.



Aunque en la jornada de ayer no dispuso de minutos, un peso pesado de la plantilla como Lucas Pérez estuvo muy pendiente de sus evoluciones, proporcionando buenos consejos que siempre son aprovechables para un futbolista que aprende con sumo gusto de la veteranía del de Monelos.



“Con Lucas Pérez el día de la selección gallega ya pude hablar y desde el primer momento me ayudó mucho, está encima, jugamos cerca uno del otro y es bueno que nos entendamos en el campo, espero que la buena relación siga así”, consideró.



A buen seguro que en la Liga ambos tendrán la oportunidad de compartir minutos de juego y jugadas en punta.

Detalla sus goles

Respecto a las dos acciones en la que consiguió perforar el marco rival, Chacón matizó que “me gusta bastante llegar al área desde la famosa segunda línea, me aprovecho un poco del movimiento del delantero para llegar a esas zonas de remate, es algo que me gusta hacer en los partidos. En el primer gol sabía que Hugo Rama la iba a meter ahí fuerte, puse la pierna como pudiera. El segundo es un centro buenísimo de Davo con la pierna izquierda. Incluso ayer en el entrenamiento tuvimos una jugada parecida y le dije que suelo llegar mucho llegar a esas posiciones en el segundo palo. Me puso un balón perfecto y eso”, concluyó.