El Deportivo, ante una oportunidad, no una final

“El domingo tenemos un partido que no es una final, es una oportunidad. Aún en el peor de los casos, que sería perder, el Depor puede seguir dependiendo de sí mismo. Tampoco se debe plantear como una final. Es una opción de consolidarse y acabar con la angustia, pero nada más”. Así de tajante se muestra Pepe Velo, profesor titular de Psicología de la Escuela Gallega de Entrenadores y técnico nacional de fútbol al ser preguntado por la trascendencia del choque que mide al Deportivo con el Barça Atlètic este domingo.



Una victoria blanquiazul supondría el ascenso a Segunda, que está a un paso y ve al equipo con la cabeza fría y preparada, gracias a la figura del psicólogo deportivo incorporado al club, Joaquín Sorribas, al que destaca como una de las claves de la segunda vuelta del conjunto herculino.

Estoy seguro de que el psicólogo está aportando mucho y que puede ser trascendental para que los jugadores y el cuerpo técnico afronten esta semana con más posibilidades de éxito



“Hemos avanzado mucho pero queda camino, no todos los equipos profesionales tienen un psicólogo y me duele en el corazón, porque todavía hay equipos profesionales que no cuentan con él. Jacobo Ceide llevaba tiempo en la base (en el Depor), en el primer equipo no había nadie y afortunadamente el Depor cuenta desde hace unos meses con un psicólogo deportivo (Sorribas), con experiencia, capacitado, que sin duda estoy seguro de que está aportando mucho y que puede ser trascendental para que los jugadores y el cuerpo técnico afronten esta semana con más posibilidades de éxito”, indicó Velo.

Un cambio significativo



Cree en la causa-efecto de la mejoría del equipo, asegurando que la escuadra dio un paso adelante y “justamente había llegado un psicólogo unos meses antes”, añadiendo que “merecería que se hablase más de él”. Para poder construir un equipo mentalmente fuerte aclaró que hizo falta, como siempre en estos procesos, tiempo. “El trabajo tiene que asentarse”, comentó, apuntando que que no era cosa de un día.

“El entrenamiento psicológico debe estar integrado y ser paralelo al trabajo técnico-táctico. Sí que me imagino que desde que está el psicólogo se ha trabajado a nivel grupal e individual. Ya no partimos de cero, algo se ha hecho”, comentó, asegurando que gracias a esa constancia se estaban recogiendo ahora los frutos, después de tiempo y que era un proceso largo. “Si no se ha trabajado la cabeza durante todo el año es como el estudiante que no estudió nada y el ultimo día quiere estudiarlo todo, no se le pueden pedir peras al omo”, aseveró.



Cree que el trabajo del técnico, en este caso Imanol Idiakez, no pasa por tratar de motivar más a los jugadores, pues ya lo estarán y mucho.

Imanol podría decirles ‘que suerte tenéis, el estadio lleno, el poder jugar un partido así, lo que daría yo’.



“La motivación excesiva es tan mala como la falta de motivación. A veces dicen que el entrenador tiene que motivar mucho, no hace falta ya están motivados, ¿cómo no van a estarlo? Habría que preguntarle a Imanol si no saldría si pudiera a jugar diez minutos, seguro que pagaría y ese es un mensaje que sí les puede dar. El decirles ‘que suerte tenéis, el estadio lleno, el poder jugar un partido así, lo que daría yo’. Es una forma de quitar hierro al tema, porque la extramotivación genera impulsividad, que hagas una entrada a destiempo o que cometas errores graves”, subrayó.



Para él, Idiakez tiene que ser “muy consciente de lo que vean en su cara (los jugadores) los días antes y el día del partido es importante. Tiene que manejar sus propias emociones, ya que contagia positiva o negativamente al vestuario y tener en cuenta tanto el lenguaje verbal como el no verbal”.



El mensaje debería pasar por “hablar de los puntos fuertes, no hablaría de los fallos. Un mensaje positivo, en qué nos basamos para haber llegado hasta aquí, sobre todo en la segunda vuelta, qué nos ha traído hasta aquí y confiar plenamente en eso".