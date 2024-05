La Federación de Peñas insta a que la ciudad rezume colorido blanquiazul

La Federación de Peñas del RC Deportivo de La Coruña no se cansa de poner su granito de arena para empujar a su equipo hacia el objetivo marcado a principios de curso.



En este sentido, el ente que engloba a las casi 200 agrupaciones federadas que posee el club de la Plaza de Pontevedra ha solicitado que toda la ciudadanía herculina tiña los edificios de la urbe de los colores blanco y azul.



“O partido do próximo domingo comezámolo a xogar hoxe!!! Imos tinguir A Coruña de branquiazul! Colga a túa bandeira no balcón,no escaparate do teu negocio...imos estar apoiando ao equipo dende o primeiro minuto. Desta vai!! Dale dale dale dale Dé!! Fórza Dépor!!”, publicaba el pasado domingo en sus redes sociales la Federación.



En los dos últimos encuentros disputados en el estadio de Riazor, frente a Cultural Leonesa y Arenteiro, las peñas blanquiazules pidieron que todos los seguidores deportivistas acudiesen al coliseo coruñés ataviados con banderas del club.



Con esta iniciativa los ‘fans’ deportivistas consiguieron rememorar la atmósfera vivida en Riazor en las tardes de los años ochenta, cuando muchos de los que actualmente ocupan los graderíos del municipal comenzaban a seguir al Depor.



Con el papel agotado desde hace semanas, el duelo ante el Barcelona Atlètic será sin duda la mejor entrada de la temporada, con unos 30.000 hinchas abarrotando el templo del deportivismo.