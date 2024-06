El Depor sube la apuesta y espera por Mella

“Me gusta más (Mella) donde le haga mejor al equipo. Me parece una buena noticia que tengamos un jugador tan especialista en algo tan difícil como el desborde, que se pueda comportar en los dos perfiles le abre un abanico de posibilidades en el Depor”, así se expresaba Imanol Idiakez en una de las muchas ruedas de prensa en las que piropeó al futbolista de Teo, que sopló 19 velas hace menos de un mes.



El habilidoso extremo tiene contrato hasta junio de 2026, pero el Deportivo le ha puesto en el último mes una oferta encima de la mesa mejorando sus actuales condiciones laborales. Un ofrecimiento que sitúa la pelota en el tejado de Mella.



Después de haber sido de los destacados en este curso en Primera Federación, marcando goles importantes y estando con ficha del primer equipo desde enero, desde su entorno entienden que su nuevo contrato tiene que ser acorde a la incidencia e importancia que ha tenido en el Deportivo durante esta temporada.



Esta nueva oferta supone un esfuerzo por parte del club, que ha subido la apuesta con esta última propuesta trasladada al extremo. Traería asimismo, una mejora en los actuales emolumentos que percibe, que le llevaría a formar parte de ese grupo de jugadores del Depor ‘top’ en lo tocante a salarios. Una cantidad que multiplicaría prácticamente por cinco lo que gana en la actualidad.

En el mismo rol



Dentro de las condiciones que ligan actualmente a Mella con el Depor está la actual cláusula de rescisión, que hasta el 30 de junio se sitúa en cuatro millones, que se elevará a ocho a partir del 1 de julio y que se incrementará hasta los diez en el verano de 2025.



Una de las preocupaciones que se trasladan desde el entorno del futbolista es que pueda cambiar el rol del mismo en Segunda y que pierda el nivel de incidencia que tuvo en el equipo el curso pasado. Consideran que Mella es uno de los baluartes del Deportivo, que su importancia e impacto están fuera de toda duda y que va a ser un jugador referencia el año que viene, por lo que así tiene que verse reflejado en el próximo contrato.



La situación, de momento, no avanza y desde el círculo del extremo intuyen que se puede alargar en el tiempo ya que, a día de hoy, no tiene hechuras de que pueda resolverse antes del 30 de junio. A partir de ese momento, su cláusula asciende hasta los ocho millones de euros, una cantidad que es asequible para clubes de primera línea que preguntasen por Mella. Además, en los últimos días ha trascendido el supuesto interés del Brighton en hacerse con los servicios del volante. El equipo de la Premier League, que ya tuvo a un ex del Depor en sus filas, Florin Andone (el año que más jugó fue en el curso 2018-19, cuando disputó 23 partidos), habría preguntado por él.

Undécimo este año en la competición inglesa, la posibilidad de que este u otro club pueda interesarse por Mella suscita dudas dentro de su círculo más cercano por lo que podría suponer jugar fuera y salir del Deportivo.



Ya ha ocurrido con otros jóvenes talentos como Ansu Fati, que curiosamente recaló en el citado club británico, en el que no tuvo la presencia esperada. Un paso atrás para el culé, que estuvo condicionado por las lesiones, la más grave, en noviembre de 2023, una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda.

El fantasma de Noel



Ante los cantos de sirena que suelen aparecer para tentar a los jóvenes talentos y la inevitable encrucijada en la que se puede encontrar un jugador, existe cierto temor a que pueda repetirse un ‘caso Noel’. El delantero de Silleda dejó el Depor el verano de 2022 y firmó cuatro años por el Real Madrid Castilla, donde comenzó con buen pie. En un entrenamiento en octubre de 2022 sufrió una rotura fibrilar en una zona cercana al tendón y estuvo dos meses parado. Cuando reapareció volvió a lastimarse y apenas disputó en total en esa primera campaña 584 minutos, repartidos en 15 partidos.



Esta temporada, su aportación aún sido menor, con sólo cinco apariciones, un único encuentro como titular y 141 minutos jugados. Un curso en el que ha vuelto a lidiar con las lesiones. Tampoco ha sido un buen año para el filial blanco de Raúl González, décimo, con 51 puntos, lejos del playoff y que perdió la temporada anterior a jugadores importantes como Álvaro Martín, Sergio Arribas, Carlos Dotor, Pablo Ramón o Rafa Marín.



Noel, con contrato hasta 2026, no está contando con el protagonismo esperado en el Castilla, que fue su apuesta frente a la fidelidad al Depor. Después de haber tenido minutos con el primer equipo, de la mano de Borja Jiménez en el curso 2021-22, decidió no aceptar la oferta de renovación (le quedaba un año más de amateur) y finalmente salir traspasado al Real Madrid Castilla. Una operación sencilla, ya que no tenía contrato profesional, lo que falicitó que recalase en la Fábrica. El club blanco tuvo que abonar al Depor un pago en concepto de formación.



“Desde mi libertad, he optado por seguir otro camino, otro sendero diferente que me transmite la seguridad de una decisión bien tomada”, versaba la carta de despedida al Depor de Noel, compartida en sus redes sociales.



Se ponía así fin a un culebrón veraniego, después de que el ariete, que había llegado en benjamines, decidiese salir de la entidad en la que había crecido como futbolista. Un club con el que ganó con el Juvenil la Copa de Campeones, subió al Depor y disputó 10 partidos, casi 1.000 minutos y marcó cuatro goles.



“Reforzamos nuestro compromiso con Abegondo y dejamos claro cuál es la dirección que va a llevar el club. Disipamos las dudas para los chavales que puedan tener propuestas de fuera y se cambie esa sensación. Estamos demostrando con renovaciones y oportunidades que se confía. ‘Yere’ se lo ha ganado en el campo y con esta renovación no se puede decir que el Depor no da pasos para que los canteranos puedan llegar”, afirmaba Soriano en la ampliación de contrato hasta 2030 de Yeremay Hernández.



A la espera de si fructifica la oferta presentada por el Depor a David Mella, Soriano sí que pudo blindar en abril de este año a una de las alas blanquiazules.

El jugador canario, socio y amigo del de Teo, no se mojaba en ese acto sobre el futuro de Mella. “Ojalá que renueve, pero en lo que él decida estaré con él”, aseguraba. Una operación que ya por el mes de abril y con el Deportivo liderando la tabla, tras su increíble resurrección, intuía Fernando Soriano que podía ser más larga de lo esperado. “Está en curso (la renovación). Lleva su proceso, no hay que acelerar procesos. Estamos hablando, con calma, llegará el momento”, apuntaba.

Ese momento parece que no ha llegado y ambas partes se encuentran en unas conversaciones que se intuyen, salvo cambio de rumbo, largas y en las que el Deportivo, que ya ha movido ficha y ha apostado alto, espera ahora por la respuesta de Mella.