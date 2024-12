Un Dépor "sin profundidad" en el juego y en el fondo de armario

Óscar Gilsanz se encargó de descargar de responsabilidad a los futbolistas menos habituales del Dépor al asegurar que el duelo frente al Ourense CF no era “un examen para nadie”. A pesar del mensaje del técnico betanceiro, la mayoría de jugadores desaprovecharon la oportunidad y obtuvieron mala nota en una prueba que deja tocada a la unidad B del equipo coruñés de cara al resto de temporada.



Ciertos destellos de Rafa Obrador, una mejoría de Charlie Patiño respecto a actuaciones anteriores, buenas sensaciones de Álex Alfaro en su debut y muy poco más. El Dépor protagonizó una superioridad inocua en zonas donde el Ourense CF se mostró cómodo. Un quiero y no puedo sobre todo en lo referente a la parcela ofensiva, donde Davo, Cristian Herrera, Juan Gauto y Hugo Rama estuvieron desacertados o directamente pasaron totalmente desapercibidos. El Dépor llevó la iniciativa, pero se quedó a medias.



“Faltó un poco de profundidad, un poco de intentos en ataque... Los jugadores que jugamos no nos conocemos tanto como el año pasado. Faltaban matices para entender lo que quiere el compañero. Eso se trabaja, pero estoy contento por los que juegan menos”, señala Pablo Martínez, que fue el único jugador que no rotó en el once respecto al presentado el pasado sábado en Cádiz.



No obstante, el central zurdo animó a los jugadores menos habituales a seguir trabajando en Abegondo para volver a contar con una nueva oportunidad, a pesar de haber perdido la posibilidad de sumar minutos en la Copa. “Hay que trabajar en los entrenamientos y decir ‘estamos aquí’. Yo lo hice y ellos también están intentado dar lo máximo”, apunta Pablo Martínez, que portó el brazalete de capitán.

Otra vez el balón parado defensivo

El Ourense CF apenas inquietó la portería de Germán Parreño, pero finalmente marcó el tanto del triunfo en una acción a balón parado, un mal que se contagia también a la unidad B del club herculino. Ya es el duodécimo gol encajado de esta forma en la temporada (seis córners, una falta lateral, un saque de banda y cuatro penaltis) por un Dépor que no tuvo profundidad en el juego y tampoco demostró profundidad en su fondo de armario.

"El balón parado nos está fastidiando mucho, como en toda la temporada"



Álex Petxarroman, que fue titular en el lateral derecho, recalca que el vestuario está “fastidiado” después de la derrota y reitera el calvario que está suponiendo el balón parado defensivo a lo largo de la campaña. “Estamos fastidiados, queríamos pasar. Hemos salido con todo, lo hemos dado todo, hemos tenido nuestras opciones, no las hemos metido y ellos han metido la suya. El balón parado nos está fastidiando mucho, como en toda la temporada. No es un trauma (el balón parado), es un aspecto a mejorar. Tenemos que seguir mejorando. Últimamente estábamos defendiendo mejor, pero solo queda trabajarlo y seguir adelante”, comenta Petxarroman.



El tanto del Ourense CF llegó en el minuto 87, sin apenas tiempo para la reacción, como apunta Pablo Martínez. “Cuando faltan cinco minutos, te meten un gol y es difícil reaccionar. Intentaremos hacerlo mejor el año que viene”, manifiesta el central, que simplifica el resumen del encuentro: “Es un partido de Copa. El equipo inferior lo da todo para ganar al equipo de encima. Hubo pocas ocasiones, tuvieron una y la metieron”.

Escasos brotes verdes

Álex Alfaro fue una las pocas noticias positivas en la eliminación del Deportivo en Copa del Rey. El fabrilista, que formó una extraña pareja en el centro del campo con Charlie Patiño, disputó su primer partido como titular con la camiseta del Dépor. El mediocentro ya debutó en el reciente encuentro de Liga frente al Sporting de Gijón en Riazor jugando los últimos minutos y Óscar Gilsanz le dio la alternativa en la alineación inicial en la eliminatoria contra el Ourense CF en una muestra de la clara progresión del alicantino desde que recaló en el club coruñés en enero de 2024.



El ex del Alzira se hizo con un puesto como indiscutible en el Fabril a las órdenes de Gilsanz desde su llegada. En la segunda mitad del pasado curso actuó como centrocampista organizador en un doble pivote generalmente compartido con Brais Val, más posicional, mientras que en el inicio de la 2024-25 ganó mayor libertad para moverse en zonas más adelantas y llegar al área al rival.



En O Couto le tocó ejercer un rol similar. Con Charlie Patiño como primer escalón en la creación del juego en la sala de maquinas, Alfaro y Hugo Rama alternaron alturas por delante del inglés. El fabrilista incluso se soltó en ataque en varias ocasiones lanzando desmarques sobre la última línea del Ourense CF. En uno de ellos originó una oportunidad que Juan Gauto no acertó a concretar. Ya en la segunda mitad apenas tuvo incidencia hasta que fue sustituido en el minuto 54 por Diego Villares.



Charlie Patiño fue compañero de Alfaro en la medular. El centrocampista inglés fue titular por segunda vez vistiendo la camiseta del Dépor –la primera fue en el Ciutat de València ante el Levante en un partido desastroso– y acumuló su cuarta participación como blanquiazul.



El jugador nacido en Watford mostró brotes verdes respecto a sus anteriores actuaciones después del capote que le tiró Gilsanz en rueda de prensa. “Charlie está más que preparado y se le va a exigir lo que hace en el día a día”, comentó antes del choque en O Couto. Su rendimiento, difícilmente evaluable tras jugar cuatro ratos con el Dépor, sigue contrastando con la proyección mostrada en la cantera del Arsenal.



No obstante, Patiño demostró personalidad en el duelo ante el Ourense CF. No se escondió y trató siempre de ofrecer una línea de pase a sus compañeros. Exhibió su capacidad para salir de la presión rival con conducciones que habitualmente acabaron en falta, casi todo el juego del Dépor pasó por sus botas y sin balón mejoró las prestaciones ofrecidas con anterioridad. No obstante, erró varios pases que intentaron romper líneas y se convirtieron en contra peligrosas del Ourense CF.



En la segunda mitad, tras la entrada de Villares por Alfaro, Charlie Patiño avanzó unos metros su posición. Compartió funciones con el de Vilalba, siguió siendo objeto de falta continuamente para detener sus conducciones e incluso estuvo a punto de marcar con un disparo raso desde la frontal, que despejó Pato Guillén, tras un pase de Lucas Pérez.

Debut de Aarón Sánchez

Aarón Sánchez (Madrid, 2003) tomó el relevo de Kevin Sánchez como el último canterano del Deportivo en hacer su debut con el primer equipo en un partido de Copa. El central madrileño saltó al campo en el minuto 54 en sustitución de Pablo Martínez.



Indiscutible en el Fabril siempre que ha estado disponible, el ex del Fuenlabrada se situó como central derecho y Jaime pasó al perfil zurdo. Apenas tuvo trabajo en defensa, pero no pudo evitar la derrota con el gol de Ángel Sánchez a la salida de un córner.



Aarón Sánchez, hijo de Ángel Sánchez Candil, exfutbolista del Deportivo entre 1985 y 1987, se une a otras sagas de padres e hijos que vistieron la camiseta blanquiazul. Gonzalo y David Mella, Pepe y Carlos Torres, Pepe y Marcos Vales, los Manuel Mosquera y los Jaime Agulló son algunos de los ejemplos de este tipo a lo largo de la historia del club.