Depor-Castellón: Penúltimo acelerón

El Deportivo afronta su despedida de Riazor en la presente temporada con la visita del CD Castellón, un viejo conocido del playoff de ascenso del pasado curso, en la ida de la eliminatoria de campeones de Primera Federación. Después de alcanzar el objetivo del regreso a Segunda División, el equipo coruñés encara el penúltimo examen con suficientes alicientes como para no levantar el pie del acelerador.



Además de saltarse la primera ronda de la próxima Copa del Rey, el Depor puede convertirse en el primer club de España en ser campeón único de las tres principales categorías –el Betis de la 1953-54 se alzó con el título en Tercera pero lo hizo en uno de los seis grupos que conformaban en ese momento la división–. Además, el conjunto de Imanol Idiakez, que encadena 19 partidos sin perder, podría acercarse a la mejor racha liguera como invicto (22 encuentros) si se contabilizan dos temporadas consecutivas, que data de 1994 con Arsenio Iglesias en el banquillo.



La guinda sería cobrarse una pequeña revancha ante el conjunto castellonense tras el duro golpe sufrido hace un año. La derrota por 4-3 en Castalia provocó el adiós blanquiazul al sueño del ascenso y abrió una grieta en la relación entre Ian Mackay y parte de la afición que finalizó con la salida del portero en el último mercado de invierno.

El Depor, en cuadro

Las nueve bajas confirmadas complican el broche de oro del Depor a la temporada. A las ausencias conocidas de Hugo Rama, Germán Parreño y Yeremay, se sumaron Alcaina, Cayarga, José Ángel y Ximo Navarro, lesionados en el último partido en Riazor. Además, Balenziaga y Barbero se quedaron fuera de la lista por molestias.



Idiakez, que no desveló si apostará en portería por Eric Puerto o Alberto Sánchez, tendrá que lidiar con estos contratiempos para armar una alineación que no contará con ninguna línea completa de su once de gala. Jaime, Paris Adot e Iano Simao lucharán por los dos huecos en los laterales y Villares busca acompañante en la medular, que podría completarse con Salva Sevilla. No obstante, la principal incógnita radica en conocer los atacantes que formarán junto a Lucas y Mella. Davo es claro candidato a una de las vacantes, ya sea en banda o por dentro junto al ‘7’, mientras que el otro puesto podría ser para el canterano Rubén López, que ya actuó este curso tanto en la mediapunta como escorado a una banda.

El rival, con dudas tras el ascenso

El Castellón, que comandó con mano de hierro el Grupo 2 de Primera Federación, atraviesa un momento de dudas en el juego y en los resultados tras haber logrado el ascenso a la categoría de plata. Cayó ante el Ibiza (1-3), empató frente al Algeciras (1-1) y el pasado fin de semana sufrió otra derrota ante el Atlético Sanluqueño (0-1) que provocó el malestar de su entrenador, el neerlandés Dick Schreuder. “No estoy contento con el partido, no es una buena forma de acabar la temporada regular”, dijo el técnico.



En el capítulo de bajas, Schreuder pierde por sanción al portero Brian Schwake y recupera al titular Gonzalo Crettaz, héroe en el partido decisivo ante el Real Murcia. Además, Salva Ruiz y Josep Calavera, dos ex del Depor, están lesionados, mientras que el defensa Iago Indias es duda.



Por su parte, el central Borja Granero y el mediapunta Haris Medunjanin, que completan la nómina de jugadores del Castellón con pasado en el club coruñés, apuntan al once titular. De hecho, el bosnio de 39 años colgará las botas después de una temporada con unos registros espectaculares (nueve goles y seis asistencias) como pieza clave del fútbol atrevido de Dick Schreuder.