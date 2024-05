Idiakez ve una buena base para que el Depor compita en Segunda y está feliz con el regreso de Mario Soriano

Imanol Idiakez cree que la plantilla del Depor cuenta con una buena base para competir la próxima temporada en Segunda División. El técnico donostiarra ha hablado este martes, en rueda de prensa, sobre el futuro cercano del equipo.

"Tuvimos una primera charla (con Fernando Soriano) para ver ideas generales, quedan dos partidos y más allá de eso, mercado y etcétera. No han acabado las competiciones y es difícil que podamos hablar de cosas más concretas", manifestó el entrenador blanquiazul, durante la previa de la ida de la Final de Campeones con el Castellón.



¿Hay una base sólida sobre la que empezar en Segunda División?

"Sin duda. Creo que la Segunda División es una categoría de equipos, es una categoría que el Albacete con el mismo equipo un año está a punto de ascender y al siguiente, peleando por no bajar. Es una categoría de dinámicas. Es un poco la Primera RFEF, pero elevada al siguiente nivel. Plantillas muy igualadas, quitando a los que bajan de Primera y tienen presupuestos superiores, pero el resto son hermanos gemelos, que un año pelean por subir y otro por no bajar, porque dependen de las dinámicas, del entorno. Estoy seguro de que de aquí a la temporada que viene vamos a hacer unas cuantas cosas que nos van a hacer mejores".



¿Te hace más ilusión entrenar en Segunda o hacerlo con el Depor?

"Entrenar al Depor es lo que me hace más ilusión de todo. Cuando vine, sabía dónde venía pero no era consciente de todo y después de lo que he visto este año, y el sábado el domingo, esto se te queda dentro y me hace una ilusión terrible ser entrenador del Depor".



La próxima temporada regresa Mario Soriano. ¿Qué te parece?

"Si vuelve, habrá que contar con él. Mario vuelve y sabemos su nivel, es un jugador del Depor y me parece muy buena noticia que tengamos un jugador del nivel de Mario el año que viene".