Idiakez, sobre la final con el Castellón: "Nos motiva por el título; uno más en la vitrina del Depor"

Imanol Idiakez analizó este mediodía la ida de la Final de Campeones de este miércoles en Riazor contra el Castellón.

Su pelo ha recuperado ya su tono natural, tras el color blanco que lució durante el partido contra el Real Unión y la celebración posterior en Cuatro Caminos y el domingo en María Pita. "Los peluqueros trabajan a destajo y sobre todo últimamente en el Depor, así que no hay más que hablar del pelo, estamos centrados en el castellón", dijo el técnico donostiarra, quien primero lanzó un mensaje de agradecimiento a Mercedes Cernadas, quien dejó el cargo de directora de comunicación del club este lunes.

El Depor afronta el duelo con el Castellón con una plaga de lesiones.

"Tenemos a Ximo, que no creo que vaya a estar. José ángel evidentemente no. Berto (Cayarga) tiene alguna pequeña opción, vamos a ver si le apuramos, él también quiere. Alcaina está fuera. Yeremay está fuera. Hugo está fuera. Creo que mañana tampoco voy a poder contar con Barbero tampoco, que arrastra unas molestias en el pubis y está muy justo. Y Balenziaga tampoco está para mañana. Más Germán. Los tengo que apuntar porque no me acuerdo", señaló el entrenador vasco, quien explicó el parte, centrándose principalmente en la dolencia de José Ángel, quien sufrió "la rotura en la unión miotendinosa proximal del abductor del quinto dedo del pie izquierdo" durante el partido con el Real Unión.

"Lo del sábado es raro, que en un partido caigan cuatro jugadores, sobre todo con lesiones la de José y Alcaina, tan serias. El doctor Barral me ha dicho que la lesión de José no la había visto en 30 años de fútbol. Se han acumulado las bajas, pero vamos a presentar un buen once y vamos a pelear el partido de mañana", argumentó Idiakez.

"El problema de José Ángel es que son estas lesiones que se van para el verano, entonces tenemos que meterle mano desde el inicio. Estamos hablando para que su recuperación empiece desde casa. La expectativa es que para la pretemporada esté", añadió.

Números espectaculares del Castellón:

"Es un equipo muy bonito, un duelo muy atractivo para nosotros, es un equipo un poco loco, que juega a campo abierto, que sin la pelota va a jugar al rival a todo el campo, a perseguir. Con la pelota también se ponen muy anchos, muy altos, puedes ver a los centrales haciendo una pared y llegando al área contraria. Creo que vamos a ver un partido muy vistoso".



¿Cómo afrontará el duelo el cuadro coruñés?

"No me ha dado tiempo a pararme a pensar qué podemos hacer mañana, porque estaba muy pendiente de la condición física de los jugadores, pero vamos a hacer nuestro fútbol, vamos a intentar dominar, supongo que la pelota mañana va a estar más dividida y espero un partido con muchas ocasiones".



¿Cómo movitar al equipo tras tanta celebración?

"Teníamos la motivación el domingo de la segunda vuelta entera sin perder, de los puntos, de récords y ahora tenemos esta eliminatoria que nos llega con muchas bajas, pero en cuatro días tenemos que solventarla y nos motiva por ese título, un título más en las vitrinas del Depor".

Recuperar la competitividad:

"Fácil no es porque lo hemos celebrado largo y tendido y todo el mundo tiene un ojo en las celebraciones, en que ya hemos conseguido el objetivo y en el descanso, el verano y la temporada que viene, y en esa mezcla, llega este partido y hay que buscar las motivaciones, pero mañana, cuando llegue el partido, no hay duda de que los jugadores se motivarán porque siempre gusta jugar este tipo de partidos".



Oportunidad para los menos habituales:

"Como es normal, el futbolista profesional que no ha tenido los minutos que ha merecido, cuando llegan estos momentos, entiende que es su oportunidad y algunos están deseando aprovecharla".



¿Eric Puerto o Alberto Sánchez para la portería?

"Le he dicho a Alberto Casal que se quede a esperarme porque tenemos que decidir qué hacemos con los porteros en estos dos partidos".



Tantas lesiones en los últimos partidos:

"Ha sido un poco como que el destino nos tenía preparado que una vez que hemos conseguido el objetivo, nos va a pasar todo lo malo. Las lesiones de José y Alcaina son extrañas".