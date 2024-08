Charlie Patiño, de Championship a Segunda moldeado por dos cesiones

Charlie Patiño (Watford, 2003), centrocampista inglés de origen coruñés, está a punto de convertirse en nuevo futbolista del Deportivo después del acuerdo alcanzado entre el club blanquiazul y el Arsenal por algo más de 1 millón de euros, según el periodista Fabrizio Romano, quien apunta que el conjunto gunner se guarda un significativo porcentaje de una futura venta.



El internacional en categorías inferiores de la selección inglesa, que firmaría con el Dépor por las tres próximas temporadas, con opción a una cuarta, llegaría al club herculino tras curtirse en dos cesiones en equipo bien distintos en Championship, la segunda categoría inglesa. De Championship a Segunda División después de experimentar una evolución en su juego tras ser dirigido por seis entrenadores diferentes en las cesiones en el Blackpool y el Swansea.

Blackpool, primer reto fuera del Arsenal

En el verano de 2022, Charlie Patiño tuvo la opción de quedarse en el Arsenal para tratar de tener minutos en la Liga de Europa y la Copa Carabao, pero finalmente optó por una cesión al Blackpool, un equipo con un estilo considerablemente diferente al del Arsenal. Una invitación a una maduración futbolística que el Arsenal ya había probado en los dos años anteriores en el mismo destino con el defensa Dan Ballard y el delantero Tyreece John-Jules.



La cesión fue un éxito en relación a sus cifras (34 partidos en Championship, 2.435 minutos, dos goles y cuatro asistencias) y sobre todo en términos de evolución como futbolista, aunque el Blackpool acabase descendiendo. A las órdenes de Michael Appleton, Mick McCarthy y también brevemente por Stephen Dobbie, Chalie Patiño alternó como 6 y como 8 y con este último rol es como más brilló. Como interior con libertad para sumarse al ataque, el nieto de coruñeses exhibió su talento innato para conducir el balón y asociarse, pero sobre todo sorprendió por su trabajo sin balón. Patiño se mostró preparado para el juego aguerrido y físico del Blackpool y de la Championship e incluso durante un tramo de la temporada comandó la estadística de robos realizados por futbolistas adolescentes en Europa.

Cántico propio

Mick McCarthy destacó poco después de su llegada al Blackpool la capacidad de Patiño para presionar, aunque “es joven y a veces no siempre lo hace bien”: “La voluntad de hacerlo es genial. Me ha encantado trabajar con él en los últimos días, va a ser un muy buen jugador”. Con Michael Appleton mostró su mejor rendimiento y también logró hacer un gol al Preston North End, eterno rival del Blackpool. De esa forma, Patiño acabó por enamorar a la afición de los seasiders, que le crearon un cántico no demasiado cariñoso con el Preston North End: “He’s Charlie Patino, he knew the place to go, although he’d never seen, the boys in Tangerine, he felt it everywhere, he breathed in the sea air, and then he said to me, ‘I f*** hate PNE’” (“Él es Charlie Patiño, él sabía a dónde ir, aunque nunca lo había visto, los chicos de Tangerine, lo sintió en todas partes, respiró el aire del mar, y luego me dijo, ‘odio el PNE’”).

Un cambio en la cesión al Swansea

Después de la cesión en el Blackpool, con un estilo combativo y principalmente fundamentado en pases largos, Charlie Patiño cambió radicalmente de contexto con su préstamo en el verano de 2023 al Swansea. A las órdenes de Michael Duff fue un habitual en el once, pero el despido del entrenador norirlandés en diciembre de 2023 cambió su panorama. La llegada de Luke Williams le apartó de la alineación y el nuevo preparador optó por una pareja más física para su doble pivote.



Precisamente los campos en los que mejoró en el Blackpool le alejaron del once en el Swansea, a pesar de que el fútbol de Patiño parecía más preparado para el club galés. El centrocampista participó en 33 partidos de Championship con el Swansea, sumó 1.251 minutos, marcó tres goles y dio cuatro asistencias, pero casi toda su influencia en el verde se produjo bajo el mando de Michael Duff, cuyo sistema le permitía brillar como interior el centro del campo. Sin embargo, el segundo tramo de la pasada temporada se lo pasó en el banquillo con un rol residual debido al cambio de dibujo táctico y la elección de otros futbolistas por parte de Luke Williams.

Le estamos pidiendo que sea un jugador total en el centro del campo



A pesar del amargo final de su préstamo en el Swansea, Patiño consiguió alcanzar gran parte de los objetivos centrados en él por parte del Arsenal, según reconoció el entrenador del Arsenal sub-23, Kevin Betsy, en una entrevista a The Athletic: “Tienes que ser capaz de desempeñar múltiples papeles en múltiples sistemas. Le estamos pidiendo que sea un jugador total en el centro del campo”. El Dépor espera beneficiarse de esa versión moldeada en las cesiones en Championship.