Pinchi: "El descenso del Dépor me dolió mucho, pero tuve que hacer mi trabajo"

Óscar García Quintela (A Coruña, 1996) afronta una semana clave para su futuro. El jugador formado en el Deportivo es consciente de que no entra en los planes del entrenador del Rizespor turco y espera resolver su situación en los próximos días para cambiar de destino antes de que finalice el mercado de fichajes. La segunda mitad del pasado curso compitió en el Racing de Ferrol y ahora no tiene claro dónde lo hará durante el curso 2024-25.

¿Qué tal en su club?

Firmé dos años por el Rizespor, pero la temporada pasada llegué con la liga empezada, una posición nueva y me costó un poco adaptarme. Hasta enero jugué unos 15 o 20 minutos por partido, entonces decidí cambiar de equipo para tener minutos, aunque tuve que cambiar las condiciones, pero pude ir a casa y jugar en el Racing. Este verano sí he realizado la pretemporada, pero el que juega en mi puesto, Dal Varesanovic, viene de hacer un buen año, de marcar nueve goles la pasada campaña, y sabiendo que no voy a jugar, prefieren tener a otro futbolista.

¿Está a la espera de encontrar algún destino?

Estoy a la espera de rescindir el contrato. Ellos quieren que me vaya, porque tengo un buen contrato y no juego, así que estoy esperando a que salga algo, pero no quieren respetar mis condiciones, entonces no sé qué pasará. Supongo que saldrá algo al final del mercado porque mi intención es salir, no pasar otra temporada aquí sin jugar.

Estoy a la espera de rescindir el contrato con el Rizespor y que salga algo

¿Ha recibido ofertas?

Sí, me salieron ofertas de Segunda en España y también de otros países. Cuando salí del Mirandés, en el verano de 2023, me vinieron ofertas muy buenas y decidí coger esta de Turquía, pero el año pasado jugué media temporada sólo, no estuvimos bien al final de la temporada en el Racing, entonces ahora tendría que bajar mucho las condiciones económicas, si quisiera jugar en España o en otro sitio. Así que estoy esperando a llegar un acuerdo con el club para que todos salgamos beneficiados.

¿Le gustaría volver a España?

Sería una buena opción. Todo depende de lo que arregle aquí. Luego tendría que ver las ofertas tanto de España como del extranjero y, junto a mi familia, tomar la decisión. Pero no sabría decirte dónde iría. Es una decisión complicada.

¿En el fútbol español sería feliz, pero perdería dinero?

Correcto. Perdería bastante porque el año pasado hice un esfuerzo muy grande para ir al Racing. Ellos también hicieron un esfuerzo bastante grande, que se lo agradezco, pero es mi último año aquí y no voy a estar perdonando todos los años.

Sé que hay interés del Racing, pero no está en mis planes ahora mismo España; es complicado

¿El Racing sería una opción?

Sé que hay interés porque el míster me conoce y sé que están buscando algún futbolista de banda, pero no está en mis planes ahora mismo España porque aunque claramente yo estaría muy feliz jugando en casa, es complicado.

Le veo más jugando fuera, entonces.

Ahora estoy fuera, así que sí. Después ya se verá. A ver qué pasa al final del mercado, si soluciono mi situación o me tengo que quedar aquí.

¿Ha recibido alguna llamada del Deportivo?

No. El Dépor me llamó cuando salí de aquí al Atlético en 2018. Me invitaron a irme porque acababa contrato y me ofrecieron otra vez filial, cuando el Dépor había descendido a Segunda y nosotros quedamos muy bien en Segunda B, pero aunque ganásemos el playoff, no podíamos ascender. No me querían en Segunda aquel año, pero en las tres últimas temporadas que han estado en Primera RFEF me estuvieron llamando cada año, hubo interés, pero por circunstancias, no se dio. Era bajarse de categoría, ellos me habían echado y ahora, que cada uno saque sus conclusiones, porque si ascendieron y vuelven a estar sin llamarme...

En las tres últimas temporadas del Dépor en Primera RFEF me estuvieron llamando cada año, hubo interés, pero no se dio

Hay quien le recrimina los dos goles que le marcó al cuadro coruñés en Riazor en el 2-3 del Extremadura en la antepenúltima jornada de la Liga 2019-20 que prácticamente certificó el descenso del Deportivo a Segunda B.

El descenso del Dépor me dolió mucho, pero yo soy un profesional, me llegaron los balones y tuve que hacer mi trabajo. Tuvieron 42 partidos para salvar la temporada y no creo que el descenso fuese culpa mía, pero yo no voy a dejar de meter un gol, si puedo meterlo. Pero es lo que más me duele. De hecho, este año fui a Riazor a ver todos los partidos que pude y estuve el día del ascenso, porque es el club de mi vida, de mi corazón, estuve ahí 14 años, fui recogepelotas... Pero una cosa no quita la otra.

Así que disfrutó en directo del golazo de falta de Lucas.

Antes de que tirase, ya dije que iba a ser gol. Fue un partido complicado porque era contra los chavales del Barça y puedes perder 0-4 o ganar 4-0. Salté de alegría, fui con mis amigos a verlo y estuve en la celebración. Además, tengo amigos en el equipo y me alegré mucho por ellos, por el club y por la ciudad.

¿Aún le duele su salida del club blanquiazul?

Hombre, estuve 14 años allí y justo ese tránsito de ese año que hubo un cambio de directores deportivos, se produjo el descenso del Dépor, a mí se me acaba el contrato y que no me ofrezcan jugar en el primer equipo en Segunda, teniendo a un canterano joven, con proyección, no lo entendí, y era mi último año sub-23. Ya me habían llamado del Atlético, pero prefería quedarme en el Dépor, en mi club, y me habría quedado si me hubieran dado el primer equipo. Luego yo ya tendría que pelear por jugar, pero no era mi intención salir de casa. Entonces, claro que me dolió. Y más, cuando en años anteriores no me dejaron salir en tres mercados, dos al Castilla, en Segunda B, y otro al Sevilla Atlético, cuando estaba en Segunda. ¿Qué pasó? Me dijeron que yo iba a ser parte del primer equipo, que había que renovar el contrato y cuando acabó la temporada, todo lo que se me había prometido quedó en renovar con el Fabril y no pensé que fuera lo mejor para mí ni para mi familia. Llevaba cuatro años jugando en el filial, tres en Tercera y una en Segunda B, así que creí que era el momento del cambio.

Se consolidó en Segunda, así que daba el nivel.

Yo pienso que sí. También me vino bien salir de casa porque crecí mucho como futbolista, como persona y no me arrepiento de lo que hice. Fui dando pasos pequeños y firmes. Si hubiese firmado con el primer equipo del Dépor, igual mi vida habría sido distinta.

Esto va a ir poco a poco, pero va a ir bien porque mira qué equipo, Yeremay, Mella, Lucas...



¿Qué le parece que canteranos como Mella y Yeremay sean protagonistas?

La temporada pasada se le dio la oportunidad a los chavales por necesidad y mira el nivel que están dando. Para mí, son grandísimos futbolistas. Vi muchísimos partidos del Dépor la pasada campaña, muchos de esta pretemporada por YouTube y vi el del Oviedo. Esto va a ir poco a poco, pero va a ir bien porque mira qué equipo, Yeremay, Mella, Lucas... No me cabe duda de que van a hacer una gran temporada. Ya lo demostraron en Primera RFEF y, aunque cambian cosas respecto a la Segunda, el que es buen futbolista lo es en cualquier categoría.

¿Cómo vio al equipo?

Llevo cuatro años jugando en esa categoría y el Oviedo siempre fue un equipo rocoso, duro. Tienen futbolistas de nivel y el año pasado jugaron la final del playoff. Al Dépor lo vi bien, pero le metieron un gol tempranero y el Oviedo es el típico equipo de Segunda que en cuanto te marca, es difícil darle la vuelta al marcador. Fue un partido más atascado que otra cosa, pero que no vale de referencia para saber lo que va a pasar.

¿Están Mella y Yeremay preparados para ser importantes en la categoría?

No sé si están preparados ahora, pero ambos, con condiciones diferentes, son grandísimos futbolistas. Uno, con unas condiciones innatas, una calidad increíble. Otro, que ataca muy bien los espacios, que tiene ida y vuelta, muy intenso. Son jóvenes, tienen energía y ganas, y eso es lo mejor. Han fichado a Mfulu, con el que estuve en Las Palmas, que es un grandísimo futbolista. Ha regresado Mario Soriano, que es muy buen futbolista también. Ximo Navarro, que aporta experiencia... Es un equipo muy compensado y a un club grande, con esa afición detrás, tiene que irle bien.

¿Cómo considera que se ha reforzado el club herculino?

Bien, con gente que se merece una oportunidad en la categoría, gente de cerca, como Luis Chacón. Mi amigo Uxío Dapena siempre me hablaba de ese futbolista. Hizo méritos para subir de categoría y el Dépor tomó la decisión de firmarlo. Hay que dar oportunidades a la gente que lo hace bien y a los futbolistas jóvenes.

Creo que el Dépor-Racing va a ser un partido bonito y con goles

El próximo domingo visita Riazor el Racing de Ferrol, con el que jugó once partidos durante la segunda mitad de la pasada temporada. ¿Cómo ve a la escuadra racinguista?

Por lo que me dijeron, falta algún refuerzo, pero no me cabe la menor duda de que con el entrenador que tienen, van a ser un equipo rocoso, como el año pasado, que va a dar la sorpresa, y que va a ser muy difícil de ganar. Se van a hacer fuertes en A Malata y, con la afición que tienen, van a hacer una buena temporada.

¿Quién se llevará el duelo?

No sabría decirte, tiro por los dos. Tengo el corazón dividido porque vengo de jugar allí, tengo muchos amigos y siento mucho cariño hacia el cuerpo técnico, la afición... Pero el Dépor es el club de mi vida y no sé quién quiero que gane. Que se vea un buen partido y lo disfrutemos los que lo veamos por la tele.

¿Afrontar la segunda campaña consecutiva en la categoría de plata concede cierta ventaja al conjunto que dirige Cristóbal Parralo?

Bueno, el año pasado también venía de abajo y en mitad de la temporada estaban en ascenso directo. Nunca se sabe, porque el Dépor viene con gente con ganas, con energía y con gente experta. El Racing mantiene al mismo entrenador, futbolistas con experiencia, buenos fichajes y va a ser difícil ganarles. No te sabría decir quién de los dos es favorito porque en Segunda es difícil predecir qué equipos van a estar abajo y cuáles arriba. Mira el año pasado el Levante y el Elche, que quedaron fuera del playoff y tenían muy buenas plantillas.

¿Qué tipo de partido cree que se verá el domingo en el estadio blanquiazul?

Creo que va a ser un partido bonito y con goles. Un duelo interesante con muchas ocasiones. Eso es lo que pienso y lo que me gustaría ver.