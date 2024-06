Celso Borges: “El Depor tiene que aprovechar la ola emocional en Segunda”

Un viaje rápido a A Coruña para visitar a unos amigos y de regreso ya, después de regresar a una ciudad en la que todo sigue “igual de encantador”.



Retirado, por decisión propia, de la selección de Costa Rica, donde fue su flamante capitán, está actualmente en las filas del Alajuelense, con el que tiene contrato hasta el mes de diciembre. Desde la distancia, el centrocampista Celso Borges Mora (San José, 1988), que llegó a jugar con el Deportivo en la primera temporada en Segunda B, reconoce a dxt que siguió al equipo durante toda la campaña desde la distancia y se muestra feliz por el ascenso.

¿Cómo está? ¿De visita?

Muy bien. Sí, estoy acá y me vine a ver a unos amigos míos. Mi esposa es de Madrid y aproveché el viaje un poco para venirme por aquí durante un par de días.

¿Y cómo ha encontrado la ciudad? ¿Muy cambiada?

Un poco más de movimiento, cosas nuevas, pero igual de encantador todo.

En marzo de este año anunció su retirada con Costa Rica, ¿cómo fue la toma de esa decisión, después de una carrera tan prolífica en la selección?

No fue de un día para otro, llegué a las 163 internacionalidades, pero llega un momento en el que quieres tener un tiempo para descansar, para enfocar tus energías con el club y creo que ya tenía la sensación del trabajo hecho en la selección y tenía la tranquilidad de tomar una decisión, de estar satifecho de haber acabado. Me retiré yo y pude tomar la decisión.

¿Sigue en el Alajuelense (equipo de la primera costarricense?

Sí, tengo hasta diciembre de este año y esa es la idea.

Está en el equipo con tu padre como entrenador (Alexandre Guimarães) aún le queda para colgar las botas pero, ¿has pensado en seguir sus pasos en los banquillos?

Todavía es un poco apresurado para mí, pienso que puedo seguir jugando un poco más. Es verdad que tengo estudios hechos, de gestión, acabó de terminar un Máster Johan Cruyff en dirección deportiva, pero aún puedo seguir jugando.

¿Ha seguido este año la trayectoria del Depor en Primera Federación?

Por supuesto, estuve muy pendiente toda la temporada, pero me costaba mucho ver los juegos por una cuestión de horarios. Pero, con el contacto que mantengo con algunas personas que están ahí, dentro del club, pude saber. La verdad es que me alegro por ellos y la ciudad. Esta es una ciudad que respira el deporte, pero con el Depor es feliz, se nota mucho en el ambiente de la ciudad ese sentimiento.

¿Y pudo ver imágenes del ambiente previo al partido ante el Barça Atlétic? Hubo alrededor de 90.000 personas en las calles ese día...

Sí, fue increíble todo lo relacionado con la fiesta. Antes de empezar a jugar el juego el como estaba inundado de personas... He vivido en la selección algo parecido y lo vivi acá (en referencia al Deportivo) con otras cosas. Pienso que el ascenso es algo muy especial y representa mucho para la gente el haberlo logrado. El nivel de emoción es muy grande y sinceramente para mí es un gustazo.

Recuerdo mi año en Segunda B. fue muy difícil, eran 18 partidos y no habái margen

Había estado en Segunda B, en su segunda etapa en el Depor, en la temporada 2020-21, ¿cómo recuerda ese curso?

Muy difícil, sobre todo fue el año que se jugaba por primera vez la competición y eran sólo 18 partidos por el covid, no había margen de nada... Fue difícil por eso, al no ser una competición larga nos costó pillarle el truco y no tuvimos margen para hacerlo.

Y el tema de la asistencia, condicionada por el covid...

Sí, el jugar sin gente, con una parte de la grada vacía, fue sin duda una temporada complicada por todo lo que había alrededor y lo que estaba pasando en el mundo.

Y tanto que fue difícil esta categoría, que el Depor se ha pasado cuatro años en ella...

Es que es una categoría muy competitiva y si no sabes competir te cuesta y te puedes quedar ahí.. Además, no estás amparado por los presupuestos de la liga y es complicado. Por eso, lo que hicieron este año tiene mucho mérito.

El Depor marcó mi carrera profesional y le tengo mucho afecto

Y ahora que el Depor ha regresado al fútbol profesional, con esa inercia positiva que da un ascenso, ¿qué consejo le daría?

Pienso que tienen que aprovechar la ola emocional que se ha generado con el ascenso y valerse de eso. Ya hemos visto casos de equipos que encadenan subidas, hay ejemplos de eso (en relación al Mallorca) y con toda esta masa social se puede aprovechar muy bien.Más que consejo, deseo que ojalá se les vuelva a dar (el ascenso) yo soy un fan más del Depor.

El fútbol no para y esta semana arranca la Eurocopa, ¿cómo ve las opciones de España, tras el cambio generacional y la llegada de nuevos talentos?

Ha habido un cambio, pero es que los nuevos también son buenísimos. Los relevos creo que lo van a hacer bien, puede pesar la falta de experiencia, pero hablamos de niveles altísimos. Además, tenemos selecciones como Francia, que es una barbaridad también, pero espero que a España le vaya muy bien.

¿Cuáles son su ‘top tres’ de selecciones candidatas al título?

Es sencillo, para mí serían España, Francia e Inglaterra. Me parece que las tres están bastante bien.

Ahora que el Depor ha logrado el ascenso, ¿te veremos en Riazor siguiendo algún partido durante la próxima temporada?

Sí, como aficionado lo paso muy bien cuando veo los partidos de mi selección y espero que sí. Uno nunca sabe en el camino lo que se puede encontrar. Este equipo me marcó en mi carrera y le tengo mucho afecto.