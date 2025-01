El caso Lucas, un nuevo factor que condiciona el mercado de invierno del Deportivo

La bomba de la posible salida de Lucas Pérez del Deportivo abre un nuevo panorama para el club coruñés en el mercado de invierno. Las posiciones de delantero y mediocentro de corte creativo estaban marcadas como prioritarias en la búsqueda de refuerzos durante el mes de enero, pero la situación del futbolista de Monelos puede condicionar el trabajo en el apartado de incorporaciones.



El mercado de fichajes de invierno se cerrará a las 00.00 de la noche del lunes 3 al martes 4 de febrero, por lo que el Deportivo cuenta con dos semanas para solventar las carencias que ha mostrado la plantilla en la primera mitad de la temporada y, a la vez, suplir las posibles bajas inesperadas que se puedan producir, con Lucas y Yeremay en el punto de mira.



El club debe decidir si acude al mercado para reemplazar la posible salida del capitán blanquiazul, aunque en la plantilla existe un puñado de jugadores que pueden actuar por detrás del punta, la zona fetiche de Lucas. Mario Soriano, mediapunta de formación y titular en esa demarcación en los dos últimos partidos, es el principal candidato para adquirir ese rol, mientras que otros jugadores como Hugo Rama o Cristian Herrera, cada uno con un perfil distinto, tienen opciones de mejorar su estatus en la plantilla en caso de que se produzca la salida de Lucas y el Deportivo no incorpore a ningún fichaje como sustituto.



La negociación entre el club y Lucas no es el único punto que puede condicionar el mercado de invierno del Deportivo. El interés de media Europa en Yeremay Hernández, cuya cláusula de rescisión es de 20 millones de euros, añade otro factor de incertidumbre al mes de enero. No obstante, el Dépor ya ha hecho pública su posición respecto al canario: no se sentará a negociar con ningún equipo y se remite a su cláusula.



Por otro lado, la lesión de Sergio Escudero es otro de los condicionantes del mercado. El pucelano sufrió un golpe el 10 de enero en el codo izquierdo, la articulación que se lesionó en pretemporada y le hizo perderse las ocho primeras jornadas después de afrontar un tratamiento conservador. Ahora, la posibilidad de pasar por el quirófano podría empujar al Dépor a buscar un lateral izquierdo en el mercado.



Por último, el club sigue trabajando en el apartado de salidas para encontrar acomodo a jugadores que no están teniendo minutos, como es el caso de Davo o Charlie Patiño. El atacante tiene encima de la mesa una propuesta de un equipo polaco y el centrocampista despierta interés en la Championship, la segunda categoría inglesa.