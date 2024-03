Los canteranos del Depor son sinónimo de victoria

El Deportivo es otro desde que mira a Abegondo. Yeremay Hernández y David Mella lideran una nueva generación de canteranos que ha ‘obligado’ a Imanol Idiakez a cumplir el compromiso que adoptó desde su llegada al club coruñés de dejar espacio a los jóvenes valores. Una promesa cumplida debido a la irrebatible explosión de otras promesas que ya son realidades.



Idiakez sostiene que el punto de inflexión de la temporada, donde se produjo un cambio en la mentalidad del equipo, fue la debacle en Irún ante el Real Unión (3-0). La recuperación de jugadores que no pudieron tener continuidad en la primera vuelta también fue un factor indiscutible en la mejoría del Depor, además del hallazgo por parte del técnico de una estructura táctica que sacó la mejor versión de sus futbolistas importantes.



Dos de ellos son Yeremay y David Mella. Los canteranos han dado otro aire al equipo y no sólo se trata de una cuestión de sensaciones. El Depor gana más con ellos en el campo que cuando no están. Son los dos jugadores del equipo que tienen un mayor porcentaje de victorias en liga en esta temporada cuando son titulares. El canario es el líder en este apartado con un 71% de triunfos en sus 17 titularidades, mientras que el extremo zurdo le sigue con un 64% de victorias en las once ocasiones en las que formó parte del once.



La representación de la cantera en lo alto de esta clasificación no acaba ahí porque el central Dani Barcia, que fue titular cinco veces en esta liga, cuenta con un 60% de triunfos. El mismo porcentaje que los dos jugadores que completan el ‘top 5’ en este sentido: Ximo Navarro e Iván Barbero.



De hecho, el Depor no ha perdido ni un partido cuando Barbero juega de inicio. Es el único jugador de la plantilla blanquiazul que está invicto en este sentido tras haber jugado al menos cinco encuentros como titular.

El extremo contrario

En la otra cara de la moneda se encuentra Pablo Valcarce, que únicamente fue titular en el primer tramo de campaña y por ello cuenta con un porcentaje de victorias del 20% en sus cinco partidos de inicio.



Por su parte, el Depor no ganó ninguno de los tres duelos en lo que Berto Cayarga fue parte del once inicial, aunque se trata de una muestra demasiado pequeña, mientras que Hugo Rama subió el pasado fin de semana ligeramente su porcentaje de victorias como titular hasta el 30% actual tras diez encuentros en la alineación. Ian Mackay, que ya no está en el Depor, Paris Adot y Pablo Martínez completan el resto de la lista de jugadores con un porcentaje de victorias inferior al 50% en sus, como mínimo, cinco partidos como titulares.

El caso de Rubén López

Si se aparta de la ecuación las titularidades y únicamente nos fijamos en los partidos disputados, tanto de inicio como desde el banquillo, Rubén López es el jugador con mejor porcentaje de triunfos (80%).



Al canterano, que curiosamente cuenta con una derrota en su único duelo como titular en el primer equipo, le siguen en esta tabla los siguientes futbolistas con un mínimo de cinco partidos: Raúl Alcaina (70%), Yeremay (67%), Barcia (67%), Jaime (60%), Barbero (60%) y Mella (57%).