Germán Parreño: "Lucas está dando pasos agigantados, lo veo con energía"

El portero del Deportivo Germán Parreño se mostró esperanzado con que Lucas Pérez pueda llegar al choque ante el Cornellà: "Yo lo veo optimista, está con energía, no sé cómo está físicamente, pero está dado pasos agigantados", comentó esta mañana en la sala de prensa de Abegondo.

El de Monelos, baja ante el Rayo Majahonda, volvió a ejecitarse esta mañana al margen, junto al readaptador Nando Rodríguez.

También habló sobre David Mella, que regresará tras el compromiso con la sub-19 a entrenar mañana y al que cree que le ha venido bien la carga de partidos, que no ve como un hándicap. "Personalmente no me preocupa, a él mentalmente le viene perfecto, estará más metido, con más ganas. Es joven, tiene energía, físico, se esta cuidando y me alegra que esté tan bien. Vendrá con la energía perfecta para ayudarnos", aclaró.

Aseguró que no hacen números de cuántos puntos puede necesitar el equipo para ser campeón y que siguen centrados en el día a día. "No nos paramos en eso, no centramos en nuestro trabajo, en el día a día. No nos centrammos en hacer las cuentas de la lechera, dependemos de nosotros, es la mejor noticia, si damos el cien por cien estaremos cerca", zanjó.