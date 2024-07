La camiseta del Dépor, presente en Berlín

Parecía que la del domingo pasado iba a ser una noche tranquila para un grupo de amigos que, tal y como hacen habitualmente, habían quedado para cenar en casa de Pablo Mayo. Al día siguiente él cogía un avión dirección Basilea junto a otros amigos para ver la Eurocopa, el cual habían reservado inmediatamente tras vencer la Selección Española a Alemania. En un momento de la velada, a Pablo le pareció buena idea meterle a sus amigos en la cabeza la necesidad de ir a vivir desde cerca la fiesta del fútbol europeo, con una España que todavía se encontraba a las puertas de la final. Y lo consiguió.

Sergio Sánchez, uno de los integrantes de ese grupo, cuenta cómo fue un viaje en coche que duró más de 24 horas para ver al equipo dirigido por Luis de la Fuente vencer a Francia y plantarse en la quinta final de su historia, eso si, no sin antes enfundarse su camiseta del Deportivo.

La prioridad, llevar la blanquiazul

Pasaban quince minutos de la 12 de la noche cuando los coruñeses decidieron coger el coche y poner rumbo al Allianz Arena. Antes, Sergio Sánchez y Álex Novo tuvieron que convencer a Dani González, que no se encontraba en la cena con ellos. Una vez decidido acudieron a sus respectivas casas a recoger un par de cosas y comenzar la aventura. Lo que no sabían, es que entre ese 'par de cosas' todos tenían exactamente la misma prioridad en la cabeza: meter la camiseta del Deportivo en la mochila. “La verdad que no lo hablamos, aparecimos en Múnich cada uno con su camiseta del Dépor. Vi fotos y vídeos de la Fan Zone española, había camisetas de otros equipos y pensé que la del Dépor tenía que estar”, desvela Sergio.

Los deportivistas, en la Fan Zone de los españoles en Múnich

En un primer momento no tenían entrada, pero la motivación de celebrar un gol en la Fan Zone junto al resto de aficionados españoles era suficiente para pasar más de un día entero encerrados dentro de un coche.

Una vez en Múnich, Sergio nos cuenta que, junto a la del Real Betis, la camiseta del equipo coruñés era la que más presencia tenía en las inmediaciones del estadio del Bayern: “La camiseta más repetida, aparte de la del Betis, la del Dépor. Estaba la gris de Estrella Galicia, la verde (de Feiraco), dos de Djalminha, la mía y la de mi amigo que era la de cuando ganamos la liga... Además, también nos encontramos a dos de Coruña que vinieron en coche, con el viaje organizado no como nosotros (risas), y que iban a parar en Viena después del partido".

Por suerte, y tras recargar en múltiples ocasiones la página web de la UEFA, los deportivistas consiguieron entradas y pudieron lucir los colores blanquiazules dentro del estadio.

Álex y Pablo, los encargados de llevar el escudo del Dépor a Berlín

Tal y como dice el dicho todo esfuerzo tiene su recompensa y los coruñeses pudieron ver a España vencer a Francia y clasificarse para la final. A pesar de esto, Sergio y Dani no pudieron quedarse para ir a Berlín a disfrutar del último partido, pero Álex y Pablo sí lo harán, como no, acompañados del escudo del Dépor. Lo lucirán para animar a la selección.