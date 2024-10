Bouldini vuelve y da opciones a Idiakez

Diferentes frentes se abren en el horizonte más inmediato del Deportivo y en los planes de Imanol Idiakez de cara al partido de este domingo ante el Málaga en Riazor. La enfermería en algunas posiciones empieza a vaciarse y eso multiplica las opciones, con Sergio Escudero y sobre todo Bouldini con vistas a estar listo.



La mancha de la jornada del miércoles la pusieron las ausencias de Ximo y Petxarroman (los dos laterales derechos específicos del Dépor). José Ángel y Pablo Martínez, este último sufrió el pasado martes una brecha en la frente debido a un choque fortuito. Todos ellos, según indicó el club, están con trabajo personalizado.



Bouldini regresó este miércoles a la disciplina grupal, después de dos días al margen y apunta a que podrá retornar a la lista de cara al choque ante la escuadra de Sergio Pellicer.



Después de perderse el encuentro ante el Albacete debido a una lesión en la zona del glúteo cercana a la cadera, el futbolista marroquí será una alternativa para el técnico vasco en una punta de ataque en la que respondió muy bien Barbero en el Carlos Belmonte. El Dépor no ha perdido en este curso (dos victorias y un empate) con el andaluz y en toda su trayectoria en partidos en los que ha integrado el once inicial (20) el Dépor ha logrado 14 triunfos y seis derrotas.



Si comparamos el rendimiento de ambos jugadores Barbero suma siete partidos, por cuatro de Bouldini, repartidos en 322 y 175 minutos, respectivamente. En cuanto a sus números en ataque, ninguno ha visto todavía puerta, aunque Barbero ya ha servido dos asistencias, a Yeremay ante el Albacete. Seis disparos lleva el de Roquetas, por cuatro del ex de Levante y dos regates de Barbero por uno de Bouldini.



Aunque de complexión y altura similar su desempeño en el campo es diferente y es cierto que se nota que el almeriense tiene más interiorizados los automatismos del equipo.



Idiakez, que cuando encuentra un once tipo suele apostar por darle continuidad, podría mantener a Barbero en punta de ataque y seguir ubicando por detrás a Lucas Pérez con el que se entiende bien. Bouldini, que a fin de cuentas regresa de lesión, se perfila como una opción en la segunda parte en caso de que el encuentro se atasque.



Mientras, en el lateral izquierdo se va consolidando Rafa Obrador, que contra el Albacete sumó su segundo partido como titular y volvió a protagonizar buenos minutos. Dos notables actuaciones después de contar muy poco en el inicio (tan solo doce minutos entre los encuentros contra el Racing de Ferrol y el Córdoba).



“No querría quedarme con uno o dos jugadores, el equipo ha hecho un trabajo defensivo increíble. ‘Obra’ todavía está poniéndose en forma, aunque hubiese gente que no me creyera”, decía Idiakez en sala de prensa después de la victoria contra el Albacete. Y es que el hecho de que el preparador vasco optase por alinear en el lateral zurdo a Ximo a pierna cambiada o a David Mella de carrilero fue algo que sorprendió en su momento. No obstante, Idiakez al ser preguntado siempre aludía a que a Obrador le faltaba coger forma, después de haber tenido una pretemporada extraña con el Real Madrid.



Nuevos caminos se abren ahora con el próximo regreso de Escudero. El lateral zurdo, que se lesionó el pasado tres de agosto en la gira lusa con el Chaves, está en la recta final de su readaptación de la luxación de codo, la tercera de su carrera. Ha ido poco a poco integrándose en el trabajo grupal. Lo hizo al principio con una protección en su brazo izquierdo para regular el rango de movimiento de la articulación. Con el paso de las semanas empezó a realizar ejercicios que incluían contacto y ya está plenamente integrado en el trabajo colectivo. “‘Escu’ vamos a ver la semana que viene (por ésta) cómo evoluciona y si da el paso definitivo o todavía le queda un poco más”, decía Idiakez antes del encuentro en el Carlos Belmonte.



Y cambiando de lateral, al derecho, el Dépor mima a sus actores: Ximo Navarro y Petxarroman. El granadino se retiró de forma prematura el pasado martes de la sesión, aunque desde el club se indicó que era por precaución. No obstante, ayer no entrenó con sus compañeros, como tampoco lo hizo ‘Petxa’. Ambos están con trabajo específico. Con tres sesiones aún por delante, Idiakez espera recuperarlos, aunque tiene opciones para hacer encajes en el carril diestro.