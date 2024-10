Juan Rodríguez: "Mfulu me recuerda mucho a mi última etapa como futbolista”

“Me va a costar trabajo decirte con quién voy el domingo. Soy de Málaga y lógicamente quiero que gane, pero también quiero que gane el Dépor, entonces... Si te digo que quiero que gane el Málaga, los del Dépor se van a enfadar, y si te digo que quiero que gane el Dépor, se van a enfadar aquí... El caso es que voy a ir con los blanquiazules”, afirma, mientras se le escapa una carcajada, Juan Rodríguez (Málaga, 1982), exfutbolista con 440 partidos a sus espaldas, 190 de ellos con el club coruñés y 62 con el primer equipo malacitano, en cuya cantera se formó.

¿Ve mucho fútbol en este arranque de temporada?

Fútbol, baloncesto... veo todo.

Vería, entonces, también la victoria épica del Leyma frente al Real Madrid.

Claro. Nunca había visto al equipo, porque antes estaba en la categoría inferior, pero cuando lo vi el otro día, cómo enchufan de 3, es impresionante. No le perdieron la cara al partido y tienen a Augusto Lima, que estuvo aquí, en el Unicaja, en dos etapas distintas y aporta mucho carácter e intensidad.

Tremendo final para un estreno inesperado.

Y más cuando el Madrid llegó a ponerse de 14. El Unicaja le ganó en la Supercopa, pero porque en el primer cuarto se puso 18 o 20 arriba que, quieras o no, esa renta le sirvió para llevarse el partido. Pero el Madrid remontó, se puso a 2 y el Unicaja lo tuvo difícil. El 19 de octubre, el Leyma recibe al Unicaja, a ver qué pasa.

¿Quién se llevará el partido?

Espérate, que todavía es muy temprano. Solo se ha celebrado un partido, pero es como el fútbol, que hoy en día cualquier encuentro, como no te lo tomes en serio y salgas con intensidad, es muy complicado porque todos los equipos están muy preparados.

Centrándonos en el Dépor-Málaga, ¿qué le parece el inicio de Liga de los andaluces?

No es fácil que un equipo que viene de la Primera RFEF tenga un rendimiento tan inmediato porque hay muy buenos equipos, de capitales, que tienen mucha historia y con buenos jugadores. El inicio tan bueno que ha tenido el Málaga no te voy a decir que nos sorprende a todos, pero quizá no se esperaba y que haya aguantado seis jornadas invicto... Aunque las sensaciones de cara al partido tanto para el Deportivo como para el Málaga son totalmente contrarias porque el Dépor, después de dos derrotas, ha conseguido una muy buena victoria en Albacete y, sin embargo, el Málaga ha perdido esa imbatibilidad que tenía y con una derrota contundente, entonces, se han cambiado un poco las tornas de cara al domingo. Va a ser un duelo abierto, intenso y bonito de ver.

Creo que va a ser un duelo abierto, intenso y bonito de ver

¿Qué le parece la propuesta de Sergio Pellicer?

Veo al Málaga un poco más atrevido que la temporada pasada porque el año pasado, aunque sacaba los partidos adelante, era con resultados ajustados y le costaba encontrar puerta, mientras que esta temporada ve portería con facilidad. Contra el Albacete, con uno menos, logró darle la vuelta al marcador. Metió dos goles en Granada, dos también en Ferrol... Es un equipo que tiene las ideas claras y sabe a lo que juega. Además, tiene la ventaja de que lleva bastante tiempo con los mismos jugadores, y eso es un punto a favor.

Ha empatado los tres encuentros que ha jugado fuera.

Sí, fuera de casa le está costando un poco hacer su juego, pero es un equipo muy sólido, que defensivamente es muy solidario. Todos los equipos de la categoría son intensos y está claro que no puedes tener ningún despiste porque el otro día, contra el Elche, los tuvo y perdió. El Dépor supo aprovechar esos fallos que tuvo el Albacete, además de que jugó un muy buen partido con balón.

Antoñito Cordero, con apenas 17 años, está cuajando un inicio de curso espectacular, con 3 goles y 3 asistencias.

Es un chico que tiene muchísima intensidad, es muy veloz, con un golpeo muy bueno y ahora mismo es un poco la referencia del equipo. Lo bueno del Málaga es que no destaca ningún jugador por encima del resto, pero es cierto que en estos primeros partidos él ha marcado un poco la diferencia. Me gusta esa valentía que tiene, no de echarse el equipo a la espalda, pero sí de tener responsabilidad y eso significa que es un chico que tiene mucho carácter.

Veo al Málaga más atrevido que la temporada pasada y tiene las ideas claras

En ese sentido, se asemeja al Dépor, donde también dos jóvenes, como Yeremay y Mella, son los líderes del ataque en este inicio de curso.

Son dos equipos que desafortunadamente se asemejan mucho en la categoría, ya que han pasado por un proceso concursal y acaban de subir de la Primera RFEF, aunque el Deportivo se ha tirado más tiempo. Ambos clubes son dos calcos y dos equipos que, también en esta situación están potenciando la cantera e invirtiendo en el trabajo del fútbol base y eso es muy importante porque de ahí pueden surgir futbolistas de casa y eso para un club es muy bueno.

De hecho, son los dos jugadores del Dépor más desequilibrantes ahora mismo.

Los veo muy bien, muy participativos, dos chicos muy activos, que tienen esa picardía con el balón, ese descaro y son necesarios para un equipo porque son capaces de crear ese peligro ofensivo. Con esa juventud que tienen, parece que van medio segundo por delante a la hora de tener el balón... Cuando le entra el defensa, parece que ellos saben para dónde tienen que salir. En Segunda División hay muchísima intensidad, los equipos son muy físicos y hay que estar pendientes de los pequeños detalles, sobre todo en las jugadas a balón parado, que pueden decidir un partido, pero si tienes la suerte de contar con esos jugadores, saber aprovecharlos y darles esa confianza... Esos detalles de calidad son los que marcan la diferencia para ganar partidos y ponerte en la zona alta de la clasificación.

Con esa juventud, Yeremay y Mella parece que van medio segundo por delante

¿Qué otros deportivistas le han llamado más la atención?

En Albacete me gustó mucho Mfulu, porque me recuerda mucho a mi última etapa como futbolista, cuando jugaba de pivote defensivo. Cuando estuve en el Málaga de secretario técnico, él jugaba en Las Palmas, aquí en casa perdimos, y él hizo un gran partido. Creo que es una figura clave dentro del bloque, ese jugador que puede dar ese equilibrio entre el ataque y la defensa. También me quedo con Lucas, que me he enfrentado muchos años a él y es un jugador necesario porque es capaz de darte la pausa en ataque. Desde la parte de delante ve todo y te puede organizar el equipo también.

¿Le ha gustado el Dépor?

Me ha gustado, aunque ha habido partidos en los que no ha jugado bien, no ha sabido aprovechar las oportunidades y no ha estado cómodo con balón. Me parece un equipo con las ideas claras, pero le ha penalizado mucho el balón parado. Hay muchas jornadas por delante para trabajar eso, porque hoy en día en el balón parado no hay ni diferencia de categoría ni superioridad numérica. Ahí hay que estar concentrado porque te puede determinar muchos partidos.

Se ven duelos muy equilibrados e impredecibles. De hecho, el Cartagena ganó al Racing en Santander el lunes.

Lo estamos viendo con los equipos que acaban de bajar de Primera, que son los que tienen más presupuesto y les está costando ganar. Mira el Almería... Eso no significa que acabe ahí, pero la Segunda es muy igualada. Cuando tienes la posesión, lógicamente al rival lo tienes encerrado, pero aun así, puedes estar dominado, que cuando robas el balón, si tienes más espacios, tienes más facilidad para ver puerta y, de hecho, está ocurriendo.

Lucas es un jugador necesario porque es capaz de darte la pausa en ataque

Como dice, los tres descendidos de Primera están abajo, mientras que arriba hay equipos más modestos como el Burgos o el Mirandés. ¿Es fiable lo sucedido hasta ahora?

Sirve para saber que no hay ningún rival fácil. Si no sales con intensidad, concentrado y mentalizado del rival que tienes enfrente, da igual que trabajes al 200% durante la semana, que cualquier rival te puede pasar por encima.

¿Qué equipos le han convencido más hasta ahora?

Me gustó mucho el pasado fin de semana el Elche, cuando vino a Málaga. Pero es que veo mucha igualdad. Ahora mismo no sé decirte un equipo en el que vea un salto de calidad, porque el Zaragoza también empezó la Liga muy bien y goleando en las primeras jornadas, pero luego ha perdido un par de partidos. El Albacete también empezó muy bien y ha perdido últimamente... Es pronto para decirte, porque la sensación que tenía del Málaga también era muy buena y tras el 0-3 del otro día con el Elche, parece como que el equipo no va a ganar más partidos. Es la sensación que hay ahora mismo aquí en la calle.

Juan Rodríguez, como jugador del Málaga, trata de frenar a Víctor Sánchez del Amo, del Deportivo | AEC

"Esos cinco años en el Deportivo fueron un espectáculo”

Juan Rodríguez militó en el Dépor entre 2006 y 2011. Durante aquella etapa, disputó 160 partidos de Primera División con la elástica blanquiazul, 22 de la Copa del Rey, 6 de la Copa de la UEFA y 2 de la Intertoto. Además, como el propio exfubolista recuerda, tuvo el honor de saborear el triunfo ante los grandes, como el Barcelona y el Real Madrid.



“Guardo muchos recuerdos, desde el primer partido que jugué, que ganamos 3-2 al Zaragoza y tuve la oportunidad de marcar, la suerte de jugar Copa de la UEFA, los partidos contra el Madrid, que logramos ganarles dos veces en Riazor y empatamos en otra ocasión, los goles que le marqué al Barcelona, tanto en un empate en Riazor como después en una victoria... Es muy difícil quedarme con uno solo porque son muchísimos recuerdos y casi todos buenos”, relata el malagueño, que anotó una docena de dianas como deportivista.



“Ahí deportivamente es donde mejor me fueron las cosas, prácticamente. Estuve cinco años como si fuera mi casa, súper querido por la afición y por la gente del club. Estuve muy a gusto, con un vestuario que era una piña, porque esos cinco años con los compañeros fueron un espectáculo. Jugué muchos partidos, tanto de Liga, como de Copa o Copa de la UEFA, y la única pega fue cuando el equipo bajó”, confiesa.



“Deseo de todo corazón que tanto el Deportivo como el Málaga estén pronto donde se merecen, que es en la Primera, porque son dos equipos históricos y con una masa social impresionante”, dice.



Como jugador del Málaga, se enfrentó al Dépor en cuatro ocasiones en las temporadas 2004-05 y 2005-06, con sendos empates a un gol en La Rosaleda y dos derrotas en Riazor.



Con el cuadro herculino, protagonizó seis duelos ante los malacitanos, con tres triunfos en el estadio coruñés y tres empates en terreno andaluz.