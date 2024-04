Borja Martínez: "La racha del Depor es una locura; para nosotros es un reto más”

Borja Martínez es uno de los principales responsables de la metamorfosis sufrida por el CD Teruel en esta segunda vuelta, en la que es el cuarto mejor equipo del grupo. El extremo izquierdo, pichichi del cuadro aragonés con siete goles, llevaba una sola diana tras la jornada 22. Sin embargo, ha visto portería en seis de los ocho últimos partidos que ha disputado y llega enchufado al duelo con el Depor.

Resaltó el martes Raúl Jardiel, durante la entrevista que nos concedió, el paralelismo que vivís ambos conjuntos, ya que habéis mejorado muchísimo los números en esta segunda vuelta.

Sí, creo que el Depor, salvando las distancias de puntos y clasificación, cerró la primera vuelta bastante mal para sus objetivos y nosotros también mal porque ni siquiera habíamos conseguido una victoria. Ahora ambos estamos en un gran momento, lo de ellos es una locura, porque han ganado diez de los doce últimos partidos y han empatado dos, aunque es un poco lo que debería ser para ellos. Y nosotros estamos intentando darle la vuelta a una situación que estaba muy en contra, pero siempre hemos estado tranquilos, sabiendo que ningún equipo nos pasó por encima y que hubo partidos que se nos escaparon por poco. El cambio de entrenador hizo que, quizás, esos factores de suerte cayeran de nuestro lado. De todas formas, nosotros no lo veíamos imposible porque el equipo nunca ha dejado de creer.



¿Cómo fuisteis capaces de no bajar los brazos tras cerrar la primera vuelta sin estrenar el casillero de triunfos y a nueve puntos de la salvación?

Era muy frustrante porque empiezas a ver que tienes el récord negativo sin victorias, la gente del entorno te pregunta por qué no ganáis, pero nos daba fuerza y confianza que en ningún partido éramos inferiores a nadie y que con el nuevo míster en todos los encuentros hemos estado cerca de ganar, hemos competido y eso nos ha dado alas de ver que no era una situación imposible y que teníamos nivel para competir. Y desde la llegada de Jardiel, con su forma de jugar y su mentalidad, el equipo ha dado un cambio importante.

Un aspecto clave ha sido la mejoría ofensiva, ya que habéis pasado de marcar ocho goles en las diecinueve primeras jornadas a haber anotado dieciocho en las doce últimas citas.

Totalmente. Coincide con la llegada del míster, los números están ahí. A la gente de arriba siempre nos ha transmitido que lo intentemos, que saquemos esas virtudes que tenemos cada uno. El equipo estaba cohibido antes en el aspecto ofensivo, no daba el nivel, pero con el cambio de entrenador se vio que sí teníamos armas ofensivas y que era cuestión de sacarlas y de falta de confianza. Ahora estamos haciendo goles, una buena media, y manteniendo más o menos la portería a cero. Si no fuera por esas primeras trece o catorce jornadas, el equipo estaría en una posición muy cómoda.

Con el cambio de entrenador se vio que sí teníamos armas ofensivas y que era cuestión de sacarlas

En tu caso, hasta la jornada 22 habías marcado un solo gol y, sin embargo, has visto portería en seis de los ocho últimos encuentros que has disputado.

Sí, es que Jardiel, desde el primer día habló conmigo y me transmitió que era un jugador importante para él, que me iba a pedir que disfrutara en el campo, lo intentara y sacara mis virtudes, porque cuanto más lo intentara, más cerca estaría de sacar una jugada buena. En estos últimos partidos he tenido ese duende de marcar goles que, además, han ayudado a sumar puntos. Estoy contento en ese aspecto y a ver si las cosas pueden seguir así.

¿Te ves enchufado para marcarle al Depor también?

Quiero ganar todos los partidos y lógicamente éste también. Es un partido diferente, aunque se haya normalizado jugar contra el Depor en esta categoría, pero es un equipo histórico de Primera División, que ganó la Liga y la Copa. Para nosotros es un partido importante porque quedan sólo siete y sumar nos hace seguir en el tren de conseguir la salvación. Si ganamos y, encima, marco un gol, sería imposible estar más contento.

Lo que ha hecho bien el Depor ha sido tener paciencia, han mantenido la confianza en el proyecto, que es difícil cuando se vieron a tanta distancia del ascenso y del playoff

El cuadro coruñés ha sumado diez triunfos y dos empates en los doce últimos compromisos. ¿Asusta?

El Depor es un equipo hecho a dedo, con el director deportivo, que coincidí con él y hace buenos equipos. Lo que se ha hecho bien este año ha sido tener paciencia, que es difícil en un club de esa entidad y esa exigencia cuando se vieron a tanta distancia del ascenso y del playoff, pero han tenido paciencia, han mantenido la confianza en el proyecto que habían construido en verano, y a la vista está que, en la peor situación de estos últimos tres años, ha sido un acierto haber mantenido al entrenador y al bloque, sin haber hecho un mercado de invierno de locura, porque el Depor ha encajado las piezas, que no es fácil, y en las últimas jornadas está marcando casi cuatro goles por partido y se muestra imbatible, así que ahora para nosotros es un reto más, que ya de por sí lo que estamos intentado esta temporada es un reto.

Lucas Pérez se ha reintegrado hoy al equipo, así que apunta a Teruel. ¿Preferirías que esperara una semana más?

Bueno, Lucas es un futbolista que el año pasado jugaba en Primera División y es un arma muy importante del Depor. De hecho, lleva muchos goles y asistencias, pero estamos centrados en nosotros, en seguir mostrando esa versión que estamos mostrando en estos últimos partidos, y si está Lucas, me alegraré como jugador, porque que un compañero pueda jugar es positivo. Además, el Deportivo no es sólo Lucas y ya está, aunque sea muy importante para ellos.

El Deportivo no es sólo Lucas y ya está, aunque sea muy importante para ellos

El cuadro coruñés tiene mucha pólvora delante, pero ojito atrás, porque lleva tres jornadas sin encajar.

Es un equipo que combina bien la experiencia de jugadores como Lucas, Salva Sevilla, Ximo Navarro o Pablo Martínez con gente joven de la cantera, que siempre aporta ilusión. Es difícil destacar algo sólo porque arriba es muy letal, tiene extremos muy buenos y en defensa son muy difíciles de batir. Es un gran bloque tanto a nivel ofensivo como defensivo, porque aparte de ser un equipo muy ofensivo, deja la portería a cero a menudo. En ese sentido también tienen a Germán, que está haciendo una muy buena temporada.



Esta semana ha recibido el premio al mejor jugador del Depor del mes de marzo, porque después de esas cinco goleadas seguidas, ha tenido grandes intervenciones en las últimas jornadas, que han sido más cerradas.

Los porteros son los que menos méritos se llevan, pero en un equipo grande como el Depor, que te llegan poco a portería, el portero tiene que estar acertado y entiendo que le hayan dado ese premio porque al final tan importante es hacer muchos goles, como encajar poco, porque en partidos apretados, tener un portero que da seguridad y que te para esas dos o tres que le llegan, te permite puntuar.

Entiendo que le hayan dado ese premio a Germán porque al final tan importante es hacer muchos goles, como encajar poco

En la primera vuelta arrancasteis un punto en Riazor, pero ambos equipos estáis en un momento totalmente opuesto al de la primera vuelta. ¿Sirve ese duelo de referencia?

No creo que sirva mucho porque teníamos otro entrenador, el Depor se quedó enseguida con diez jugadores, aunque parecía que jugaba con uno más porque nosotros nos metimos enseguida atrás. Fue muy al principio de la temporada y creo que no se puede tomar como referencia, porque ves los últimos partidos del Depor y los nuestros y creo que va a ser un partido igualado. Somos un equipo estable y trataremos de minimizar sus fuerzas y hacerles daño. Creo que será un partido competido.

¿Cómo se viven los días previos a un duelo con el Depor, porque se esperan cerca de 3.000 espectadores cuando habitualmente el aforo es de 1.500?

Poner la grada supletoria ha sido un poco por la afición del Depor que se va a desplazar y porque para el Teruel, que le visite un gran equipo como el Depor también es un aliciente para venir a ver el partido y la gente está ilusionada, por el rival y también un poco por la situación del equipo, que le estamos dando la vuelta. La gente irá a apretar y animar y seguro que habrá lleno en el campo.