Raúl Jardiel: "Tenemos la ambición de ser quienes rompamos la dinámica del Depor”

El Deportivo, lanzado con diez victorias y dos empates en las doce últimas jornadas, visita a un CD Teruel que también ha experimentado un giro radical en esta segunda vuelta. El técnico Raúl Jardiel ha logrado dar con la tecla que ha permitido a los aragoneses volver a creer en la permanencia cuando ya parecían desahuciados. El entrenador zaragozano nos atiende en una entrevista a cuatro días de la visita del conjunto coruñés al Estadio de Pinilla.

¿Cómo se pasa de no ganar ningún partido en la primera vuelta a llevar cinco triunfos en la segunda, con cuatro en los siete últimos partidos?

No hay secretos. Es algo tan viejo como insistir y estar tranquilos en la derrota. Los jugadores venían haciéndolo bien, porque aunque en la primera vuelta no se había ganado, se habían conseguido doce empates y las derrotas se habían producido por resultados cortos, lo que indicaba que cada domingo estábamos cerca de ganar. Nos hemos centrado en mejorar, más tarde que pronto han llegado los resultados y ahora tenemos que tratar de darle continuidad.

No debe ser fácil asimilar una primera vuelta sin triunfos.

No era una situación sencilla de digerir. Hay que tener mucha perspectiva, una mentalidad muy buena y un grupo de jugadores que sientan el fútbol, que tengan pasión por jugar y mucha madurez competitiva para abstraerse, centrarse en lo que venían haciendo y saber que el camino es largo y si insistes, puedes hacer que las cosas cambien. Otro ejemplo parecido al nuestro es el Depor, que estuvo cerca de puestos de descenso, se mantuvo tranquilo, confió en el entrenador y ahora es líder. Cuando acabó la primera vuelta, sus números estaban lejos de los actuales.

Habéis pasado de ser colistas a siete puntos de la salvación en la jornada 24 a tener la permanencia a dos puntos.

Cogimos el autobús para jugar en Tarragona con un Nàstic que no había perdido en su casa y esa victoria por 0-2 en un gran partido fue un estímulo. Ahora es cuando el equipo más argumentos está poniendo encima para conseguir resultados. Estamos jugando estas últimas jornadas con mucho convencimiento, sabiendo lo que podemos desarrollar. Ahora el equipo está en un momento muy bueno de confianza, sabiendo que todavía está todo por hacer, pero siendo conscientes de que si seguimos en esa línea, lo vamos a conseguir.

En la primera vuelta marcasteis ocho goles y en las doce últimas jornadas ya lleváis 18.

Así es. Se ha mejorado significativamente en el aspecto ofensivo, Cuando llegué en la jornada 14, sólo habíamos marcado cuatro goles y ninguno en casa. No es sólo por el acierto de los delanteros, por el potencial que tienen, sino que también desde mi llegada teníamos claro que había que poner más argumentos, robar más arriba, ser menos conservadores, llegar más y atacar con más argumentos. Hemos dado un paso al frente y cada día hacemos más cosas en ataque y en esta segunda vuelta estamos entre los cinco equipos más goleadores. Mejorar aspectos del juego te ayuda a mejorar registros.

El Depor llega con una racha de diez triunfos y dos empates.

El Depor llega como un avión, aunque le respetaríamos igual si no viniera con resultados tan buenos porque nos enfrentamos a un equipo que es lo que es, y siempre hay que respetarlo. En esta dinámica nos va a obligar a hacer las cosas muy bien, estar más alerta, pero si preparamos bien el partido y estamos centrados en lo que tenemos, vamos a tener nuestras oportunidades. Es cierto que tras encadenar varias goleadas, sus últimos resultados han sido más apretados, pero las dinámicas están para romperlas. Vamos a tener la ilusión y la ambición de ser nosotros quienes rompamos la dinámica del Depor, con respeto, pero con mucha confianza.

Lucas Pérez puede volver después de tres duelos ausente.

Estamos un poco pendientes. Es un jugador muy importante por todo lo que genera a todos los niveles, goles, asistencias y lo que genera en el resto de los compañeros, mucha experiencia, es un líder dentro del campo y seguro que los que están a su lado lo ven como un estímulo para la batalla. Pero en estos partidos que no ha estado, el Depor ha sacado buenos resultados. Si no está, nos van a exigir mucho igual.

Lucas, Mella, Yeremay, Barbero... mucha pólvora.

Esta dinámica tan positiva que lleva tiene mucho que ver con que está afianzando un once que casi se puede recitar de carrerilla y que en esta segunda vuelta, salvo alguna lesión como la de Lucas, es difícil ver cambios. Mella y Yeremay tienen mucho desborde por las bandas y energía, como Villares, las llegadas de Lucas y Barbero... pero la gente de atrás está dando mucha consistencia. Es un conjunto muy completo y se debe a que la gente de arriba está bien pero la de atrás también. Es un equipo muy bien complementado, que mezcla el poso y la experiencia con esa energía de los jóvenes. Tiene ese equilibrio.

En vuestro campo alternáis buenos y malos resultados. ¿Confías en que se le atragante al conjunto herculino?

Vamos a confiar. Sobre todo, nos costó ganar al principio, que había más derrotas en casa que fuera, pero ahora venimos de ganar varios partidos y vamos confiando en que cada día estamos mejor en casa. El público nos va a ayudar, es un campo distinto a otros y los jugadores del Depor no estarán muy acostumbrados a este tipo de campos que no son tan cerrados como un estadio, a ver si puede perder algo de motivación. Seguro que va a estar lleno porque el Depor es un estímulo para la ciudad, par la afición.

¿Ya se vive el ambiente por la visita blanquiazul?

Lógicamente es un equipo que está marcado en el calendario. Desde que sale, te fijas y la afición y la ciudad rodean con un círculo el día que nos visita el Depor. Aún más a medida que se acercan los días. Nosotros también estamos en un buen momento y la gente quiere ver cómo le plantamos cara y si podemos tumbar a un histórico como el Depor.