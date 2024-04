Berto Cayarga: "Nuestro deber es entrenar a tope para cuando el míster lo decida, estar"

Berto Cayarga, asistente en el gol de Davo que le dio la victoria al Deportivo ante la Cultural Leonesa, declaró que, pese a la falta de minutos, nunca dejó de entrenar y esperar su oportunidad.

"La situación es la mía y la de muchos compañeros, somos 25, todos queremos jugar y no podemos estar todos. Hay que entrenar todos los días para si se da la oportunidad. A lo mejor la semana que viene le toca otro compañero rendir y dar lo que el equipo necesite. No era la primera vez que me pasaba (la de no jugar con regularidad). Me pasó en Santander (contra el Racing). Lo llevo con naturalidad, estaría más contento con minutos, pero seguí entrenando duro hasta que me llegó la oportunidad. Nuestro deber es entrenar a tope para cuando el míster lo decida estar",aclaró.

Asimismo, al se preguntado, admitió que había hablado en varias ocasiones con Imanol Idiakez. "Tuve un par de chalar con él, nunca hubo problema. Un par de charlas, me dijo que siguiera entrenando, que era de admirar como yo y el resto (que no jugamos) estábamos entrenando y que era importante para el equipo que siguiéramos apretando", zanjó.

También habló sobre el hecho de que Diego Rivas, preparador de porteros del Arenteiro, vaya a estar bajo palos este domingo en Riazor y puso en valor su experiencia: "Diego Rivas tiene una trayectoria de muchos años en el fútbol profesional, no es que me vaya poner yo de portero. Seguro que el que juegue va a estar a tope para jugar, sino no lo pondrían, pero no pensamos mucho en ello".