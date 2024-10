Autocrítica, por fin: “Nos han comido”

“Hemos hecho una primera parte terrible”, “no hemos cumplido los mínimos exigibles”, “el rival nos ha comido”, “hemos sido unas madres en todo el campo”, “estoy de bastante mala hostia”, “la primera parte ha sido un completo desastre”, “que no ganes un duelo defensivo, no es táctica”, “es inadmisible”, “estamos preocupados”. Esta es una pequeña muestra de las frases pronunciadas por Imanol Idiakez, Pablo Vázquez y, en menor medida, Helton Leite tras la “terrible” actuación del Deportivo en su visita al Levante (2-1).



El deficiente rendimiento del equipo blanquiazul, sobre todo en la primera mitad, provocó el evidente enfado en sala de prensa de Idiakez, que se considera el “máximo responsable” de la mala imagen ofrecida, mientras que Pablo Vázquez, que salió por enésima vez a dar la cara tras una derrota, también desempolvó la autocrítica que en las primeras jornadas habían esquivado los protagonistas del Dépor en sus declaraciones.



El Levante fue el absoluto dueño del partido y en la primera parte pasó por encima del Deportivo. A pesar del dominio local y el 2-0 al descanso, el conjunto coruñés no estuvo lejos del empate en el tiempo añadido tras el 2-1 anotado por Barbero. No obstante, la ligera y tardía reacción blanquiazul no evitó el cabreo de Imanol Idiakez.

"No tengo duda de que esto no va a volver a ocurrir”



“Hemos hecho una primera parte terrible. Me siento absolutamente responsable de la primera parte que hemos hecho, no se corresponde ni con esta camiseta ni este equipo. No hemos cumplido los mínimos exigibles y el rival nos ha pasado por encima. Después, la segunda parte ha sido bastante decente e incluso casi nos da para empatar”, apunta el míster, quien considera que el encuentro en el Ciutat de València “es una gran lección” para el futuro. “Hemos jugado contra un señor equipo, que también tenía bajas en el centro del campo y nos han pasado por encima, nos han comido. Hay unos mínimos que no hemos cumplido. No tengo duda de que esto no va a volver a ocurrir”.



El técnico donostiarra reconoce que a estas alturas la clasificación le preocupa “cero”, pero no esconde su monumental enfado: “Estoy de bastante mala hostia. El equipo no había dado síntomas de un partido como este. Estábamos compitiendo bien. Espero que este partido sea una laguna en el rendimiento, que sea un accidente. Somos un equipo joven, venimos de Primera Federación y quizá no estamos entendiendo dónde estamos. La primera parte no hemos asistido al partido”, destaca el preparador, que manda un mensaje a sus jugadores: “Tengo muy claro que los mínimos exigibles los voy a exigir”.



En la misma línea se expresa el central Pablo Vázquez, que considera la actuación del Dépor en Valencia “impropia de este equipo y esta camiseta”. “Estamos fastidiados porque la primera parte es un completo desastre. Es impropia de este equipo y esta camiseta. En la segunda hemos intentado mejorar, era fácil hacerlo, y hemos intentado darle más ritmo. Al final, por empuje y poco juego hemos tenido alguna acción de rascar algo”, afirma el defensa, quien sufrió el asedio del Levante en la primera mitad, igual que un Helton más comedido en su discurso: “Hemos hecho una muy mala primera parte. En la segunda mejoramos un poco. Es un resultado malo. Somos mucho mejores que esto. Estamos todos enfadados”.

Sin excusas tácticas

El Deportivo presentó en el Ciutat de Valéncia un once con varios cambios, tanto de nombres como de estructura, respecto a la anterior alineación. No obstante, Idiakez recalca que la actitud y la concentración está por encima de cualquier modificación táctica.



“Seguramente habré planteado el partido fatal. Esperábamos un equipo que nos pudiera atacar y entendíamos que con Lucas, Mella y Yeremay teníamos transición y con tres por dentro podríamos igualar su centro del campo. Pero da igual el dibujo si no metes el pie y si no das unos mínimos. La primera parte es malísima y soy el responsable. En la segunda hemos parecido más nosotros”, apunta el míster.



Pablo Vázquez de nuevo se muestra de acuerdo con su entrenador al hacer hincapié en que determinados errores cometidos ante el Levante no son cuestión de táctica. “Que no ganes un duelo defensivo, no es táctica; que te ganen un córner, no es táctica; que te ganen una y otra vez la banda por derecha, no es táctica. Somos mayorcitos y sabemos que tenemos que mejorar y asumir cada uno su responsabilidad, sobre todo los jugadores, que somos los máximos responsables”.

"Es inadmisible, cuatro señores rematan cuatro veces solos"



El central de Gandía, cansado de los malos resultados, reconoce que aprende “mejor ganando” y manda otro mensaje de autocrítica: “El discursillo de estamos haciendo las cosas muy bien, si no cuidamos estas cosas que decantan partidos, no vale de nada. Espero que esto sirva para darnos cuenta ya de una vez. Por suerte estamos en el inicio y tenemos muchos partidos por delante. Necesitamos un buen resultado para verlo todo diferente”, asegura el defensa, que tampoco se esconde al valorar un nuevo gol encajado en una acción a balón parado: “Es inadmisible. En primer lugar, los de la zona estamos mal colocados, y después, cuatro señores rematan cuatro veces solos. A mí no me dan ni un centímetro en ataque y nosotros en defensa no estamos siendo competitivos. Es así, hay que asumirlo, corregirlo y mejorarlo”.

Oportunidad en Riazor

A pesar de protagonizar el que quizá es el peor partido del Dépor de lo que va de temporada, Imanol Idiakez, Pablo Vázquez y Helton Leite afrontan el duelo del domingo en Riazor (16.15) ante el Racing de Santander como una “oportunidad” para dejar atrás cuanto antes el borrón contra el Levante.



“Ahora tenemos un viaje largo para pensar en lo que tenemos que hacer. El fútbol no da tregua y en dos días tenemos un compromiso muy duro en casa contra el líder. Es el momento ideal para dar un revolcón a esto y cambiar la dinámica”, asegura el central.

"Hemos sido unas madres en todo el campo en la primera parte"



Por su parte, Imanol Idiakez reitera que el equipo tiene “una oportunidad maravillosa” de revertir la situación porque “el domingo hay partido”. Aunque no pierde la ocasión de dejar otra muestra de su descontento: “Hemos sido unas madres en todo el campo en la primera parte. En este nivel no se puede jugar de esa manera”.



Por último, el portero Helton Leite, que dejó varias intervenciones de mérito aunque se precipitó en la salida en el 2-0 de Iván Romero, también espera que el enfrentamiento contra el Racing de Santander sea un punto de inflexión: “Estamos preocupados. Sabemos que tenemos que cambiar esto. El domingo es una gran oportunidad para cambiar esto”.