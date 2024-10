Idiakez: "Hemos hecho una primera parte terrible. Me siento absolutamente responsable"

El técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, analizó la derrota en el Ciutat de València, donde el Deportivo fue sometido por el Levante hasta los minutos finales, cuando se esperanzó con el gol de Barbero.

El entrenador vasco se mostró muy crítico, sobre todo con los primeros 45 minutos de su equipo: "Hemos hecho una primera parte terrible que no se corresponde ni con la camiseta, ni con el equipo. Me siento absolutamente responsable. Teníamos una base sólida y no hemos sido capaces ni de completar los mínimos".

Reconoció sus errores, aunque no dejó de mostrarse molesto por la actitud de sus jugadores: "He planteado el partido fatal, pero la actitud... cada duelo fue para ellos, no ha habido opción. Hemos hecho una primera parte malísima de la que soy responsable. No tengo dudas de que esto no se va a volver a repetir".

Aprovechó también para elogiar al Levante: "Es una gran lección. Hemos jugado contra un señor equipo, que también tenía bajas y aún así nos han pasado por encima, nos han comido solo con la intensidad. No hemos podido con Carlos por dentro ni con Andrés por banda derecha".

Sorprendió la titularidad de Charlie Patiño, que se estrenó en el once dadas las bajas del Dépor. Sin embargo, Idiakez optó por dar entrada a Bouldini en el descanso y el sacrificado fue el británico: "No me gustaría personalizar lo de hoy y menos en un jugador tan joven. Ha coincidido con una muy mala primera parte del equipo. Aquí hay gente que tiene que empezar a asumir roles".

Se mostró enfadado con la situación, pero el fútbol no da tregua y el próximo domingo, el Racing de Santander, líder de la categoría, visita Riazor: "Tenemos una nueva oportunidad, porque el domingo vuelve a haber partido, así que no hay tiempo para lamentarnos. Ya está, hemos sido unas madres en la primera parte, hemos regalado, les hemos dejado hacer, hemos concedido, y a este nivel no se puede jugar".

"La tabla me preocupa cero. Estoy de bastante mala hostia porque el equipo aún no había dado síntomas de esto, incluso teníamos menos puntos de los que merecíamos y estábamos compitiendo bien. Espero que esto sea una laguna de rendimiento, un accidente", sentenció el técnico.